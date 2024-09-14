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его в солнечную погоду, даже успели загореть. Посетили по нашему желанию заповедник и поехали к храму. Пока ехали началась гроза и ливень. Опередили дождь и приехали к храму в пасмурную погоду, но где-то рядом была гроза. Это невероятное ощущение, когда поднимаешься по ступенькам, вокруг ветер, сверкают молнии и гремит гром, а потом заходишь в храм и там тишина и спокойствие. Потрясающий опыт, который мы пережили. Спасибо большое за поездку, мы были в восторге!