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Индивидуальная экскурсия «Путешествие в Домбай»

Экскурсия в Домбай: путешествие по живописным местам и заповедным территориям
Домбай — это живописные пейзажи, заповедные места, бурные горные реки и озера. Мы посетим древние христианские храмы — Шоанинский и Сентинский. Увидим одну из самых чистых рек в Европе — Уллу-Муруджу. Поднимемся на канатной дороге на высоту 3000 м и насладимся горными пейзажами.
5
38 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Путешествие в Домбай»
Индивидуальная экскурсия «Путешествие в Домбай»
Индивидуальная экскурсия «Путешествие в Домбай»

Описание экскурсии

Что вас ожидает:

  • По дороге на Домбай мы остановимся на перевале Гумбаши, высота которого составляет 2144 м. над уровнем моря. Отсюда открывается великолепный вид на Главный Кавказский хребет и Эльбрус.
  • Далее спустимся по серпатину в долину реки Мара и осмотрим пещеру «Сквозняк» (или, как ее еще называют, — Сырные пещеры).
  • Посетим два древних христианских храма: Шоанинский храм на горе Шоана и Сентинский храм.
  • Остановимся у одной из самых чистых рек в Европе — реки Уллу-Муруджу.
  • В Домбае по канатной дороге поднимемся на высоту 3000 м. над уровнем моря и насладимся горными пейзажами.

• По желанию, можно посетить Тебердинский заповедник, либо дополнить маршрут новыми местами. Важно:

  • Нужно обуть удобную обувь и взять теплую одежду (в горах прохладно).
  • Возьмите с собой наличные деньги (в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой).

Ежедневно с 7:00 до 9:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Перевал Гумбаши
  • Шоанинский храм
  • Сентинский храм
  • Озеро Кара-Кёль
  • Река Уллу-Муруджу
  • Канатная дорога в Домбае
Что включено
  • Транспортные услуги
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Канатная дорога - 1600 рублей
  • Еда и напитки, обед в кафе
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 7:00 до 9:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
4
3
2
1
Е
Отличная экскурсия и отличный гид Виктор! Очень комфортно было в машине, скорректировали маршрут в соответствие с погодой. С утра обещали дождь на Домбае, поэтому сразу поехали туда и успели посетить
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его в солнечную погоду, даже успели загореть. Посетили по нашему желанию заповедник и поехали к храму. Пока ехали началась гроза и ливень. Опередили дождь и приехали к храму в пасмурную погоду, но где-то рядом была гроза. Это невероятное ощущение, когда поднимаешься по ступенькам, вокруг ветер, сверкают молнии и гремит гром, а потом заходишь в храм и там тишина и спокойствие. Потрясающий опыт, который мы пережили. Спасибо большое за поездку, мы были в восторге!

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О
Потрясающее зрелище Большой Кавказский хребет с заснеженными вершинами, знаковое место-гора Кольцо (загадали желания), горные перевалы и серпантины, по дороге к Византийским храмам. Посещение зоопарка в заповеднике, и, конечно, шашлык из
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барашка с безумно вкусными лепёшками. Наш гид Виктор постоянно что-то рассказывал, отвечал на вопросы, останавливались по пути для красивых фото. Море впечатлений, много узнали нового и интересного из жизни Северного Кавказа, договорились на след. год на Эльбрус

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I
Не повезло с погодой! Ливень со снегом не дали насладиться красотой природы на полную катушку. . Но мы находим незабываемые моменты в любой ситуации!
На закрытом подъёмнике поднялись до смотровой площадки,
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нафотографировались, закупились теплыми вязаными вещами и сувенирами. Вкусный обед, горячий глинтвейн и незабываемые впечатления останутся в памяти надолго.
Водитель Виктор - это безопасная езда, удобная машина, немногословность - только важная для нас информация - сделали нашу поездку на пять

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И
Не повезло с погодой! Ливень со снегом не дали насладиться красотой природы на полную катушку. . Но мы находим незабываемые моменты в любой ситуации! На закрытом подъёмнике поднялись до смотровой
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площадки, нафотографировались, закупились теплыми вязаными вещами и сувенирами. Вкусный обед, горячий глинтвейн и незабываемые впечатления останутся в памяти надолго. Водитель Виктор - это безопасная езда, удобная машина, немногословность - только важная для нас информация - сделали нашу поездку на пять

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Н
Экскурсия на Домбай с Виктором прошла замечательно! Виктор рассказал много интересного, делал остановки в прекрасных видовых местах! Правда погода подвела, в горах было облачно, но здесь сложно предугадать. Зато ресторан
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на высоте с форелевым озером впечатлил (по рекомендации Виктора), сама поймала рыбку и мне её приготовили! Виктор, очень тактичный и пунктуальный экскурсовод, комфортный автомобиль! 12 часов экскурсии прошли на одном дыхании. Рекомендую всем!!!

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Н
Красивейший Домбай, полный восторг! Это не передать ни словами, ни на фото, ни на видео, это просто надо видеть! Экскурсией мы остались очень довольны. Виктор - замечательный водитель и чистая
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машина). С ним не страшно в любую непогоду и на любой высоте. Курирует во время поездки. Где эффектно сфотографироваться, где вкуснее покушать, ни разу нас не поторопил, хотя продолжительность поездки была 12 часов. С Виктором нам было очень комфортно и интересно! Спасибо!

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