Поездка в Домбай — один из главных маршрутов на Северном Кавказе. Курортный посёлок и его окрестности входят в красивейший Тебердинский заповедник. Вы полюбуетесь густыми лесами, ледниковыми вершинами и рекой Уллу-Муруджу. При желании подниметесь по канатной дороге вдоль склона горы Мусса-Ачитара. А по пути в Домбай посетите Мариинский нарзан и христианский храм 9 века.
Описание экскурсии
- Перевал Гумбаши. Поднимемся по горной дороге на высоту более 2000 м над уровнем моря. Отсюда вам откроется потрясающий вид на Эльбрус, Главный Кавказский хребет, окрестные горы и бескрайние долины
- Мариинский нарзан. Заедем попробовать настоящий целебный нарзан прямо из природного источника на левом берегу реки Мара
- Шоанинский храм 9 века. Вы посетите один из древнейших христианских храмов России. Он расположен на вершине горы Шоана. На внедорожнике мы поднимемся прямо к собору. Вы осмотрите его и полюбуетесь видами со смотровой площадки
- Река Уллу-Муруджу. Остановимся возле красивой бурной реки. Она берёт начало высоко в горах и является одной из самых чистых в России — вы сможете её попробовать
- Посёлок Домбай. Здесь вы сможете подняться по канатной дороге на высоту 3008 м над уровнем моря. Перед вами раскинутся панорамы вершин на все 360 градусов
По пути я расскажу о культуре и обычаях местных жителей. Вы услышите мифы и легенды края. Выясните, как появился кефир и куда стоит отправиться, чтобы поправить здоровье. Узнаете историю древнего храма и происхождения названия курортного посёлка.
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Организационные детали
- Поездка проходит на внедорожнике УАЗ Патриот
- Дополнительные расходы: питание и канатная дорога — 2000 ₽ за человека
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваша команда гидов в Ессентуках
Провели экскурсии для 978 туристов
Всем привет! Меня зовут Николай, и я всю жизнь живу в Кисловодске. Знаю все самые живописные места в окрестностях города и с удовольствием покажу их вам! А также расскажу о жизни нашего региона и помогу раскрыть местный колорит.Задать вопрос
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