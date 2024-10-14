Приглашаю вас посетить одни из самых популярных водопадов Кавказских Минеральных Вод — Медовые водопады, где вы сможете полюбоваться пейзажами, попробовать блюда национальной кухни и горный чай. Также мы поднимемся на гору Кольцо и насладимся панорамным видом города-курорта Кисловодска. А на обратном пути проводим закат на самом высокогорном перевале Гум-Баши.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсииГора Кольцо Совсем недалеко от въезда в город-курорт Кисловодск расположился Боргустанский хребет, в отроге которого находится гора Кольцо. Этот природный памятник является местной достопримечательностью и популярным местом для посещения у туристов, приезжающих на Кавказские Минеральные Воды. Скала получила форму кольца в результате перепада температуры, а также многолетнего выветривания. Именно отсюда открывается один из самых живописных видов на город-курорт Кисловодск. Медовые водопады Далее мы посетим знаменитый комплекс Медовых водопадов, являющимся одним из популярных для посещения мест, находящихся недалеко от города-курорта Кисловодска. Здесь вы сможете продегустировать горный чай, мёд, а также сладости и национальную кухню. Также у вас будет возможность взять напрокат лошадь или прокатиться на самом длинном в России зиплайне. Перевал Гум-Баши После проезда местных аутентичных сёл (Джага, Учкекен, Первомайское и Терезе) мы с вами начнём подниматься по живописному перевалу — именно он называется Гум-Баши, что в переводе с карачаево-балкарского означает «песчаная голова». Именно через этот перевал пролегает путь в Домбай и Архыз, а вид, открывающийся с высшей точки дороги на перевале, поражает воображение — отсюда мы проводим солнце и увидим потрясающий закат с видом на Кавказский хребет! Преимущества выбора нашей экскурсии:
- Выбирая индивидуальную экскурсию, вы поедете только своей компанией без других участников (в отличие от групповых экскурсий).
- В отличие от автобусных экскурсий никто никого не торопит (мы выделяем достаточное количество времени для осмотра той или иной локации).
- Мы можем делать остановки для фотосессии в любом понравившемся для вас месте по пути экскурсии.
- Комфортный маленький транспорт: внедорожники УАЗ «Патриот», «Митсубиси Паджеро», «Тойота Секвойя», «Рено Дастер» и минивэны «Хёндэ Старекс».
- Мы заберём вас от вашего места проживания в Ессентуках.
Ежедневно
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет (группа до 6 человек)
|16 800 ₽
|Стандартный билет (группа до 7 человек)
|19 600 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Кольцо
- Чайный домик
- Медовые водопады
- Перевал Гум-Баши (Кум-Баши)
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- 100 руб. - вход на территорию комплекса / «Медовые водопады/»
- 2’000-2’500 руб. - полёт на зиплайне (по желанию)
- 900 руб. - вход на ферму альпака (по желанию)
- Прокат лошадей
- Питание и напитки в кафе
- Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Ориентировочное время выезда - 12:00
- Менеджер свяжется с вами в течение дня накануне экскурсии и уточнит детали поездки, так что не беспокойтесь
- Рекомендую взять с собой:
- Питьевую воду (хотя бы в одну сторону)
- Продукты питания (если не планируете питание в кафе)
- Солнцезащитные очки
- Наличные деньги
- Паспорт (по желанию)
- Форма одежды - по сезону, желательно многослойная: ветровка (или куртка) + футболка (или кофта) + штаны (или джинсы) + удобная закрытая обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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