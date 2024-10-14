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Приглашаю вас посетить одни из самых популярных водопадов Кавказских Минеральных Вод — Медовые водопады, где вы сможете полюбоваться пейзажами, попробовать блюда национальной кухни и горный чай. Также мы поднимемся на гору Кольцо и насладимся панорамным видом города-курорта Кисловодска. А на обратном пути проводим закат на самом высокогорном перевале Гум-Баши.