Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Отдельная проверка на прочность и истинность желания попасть в эти места. Ни сколько-нибудь полноценной дороги, ни тем более общественного транспорта здесь нет и в помине. Львиная доля пути проходит напрямую по полю, где наезжено некоторое подобие колеи. Преодолеть этот путь под силу только хорошему мощному внедорожнику. Именно на таком автомобиле мы и отправимся к необыкновенному плато Бермамыт. 4.9 6 отзывов

Кавказ Эксперт Ваш гид в Ессентуках Задать вопрос Групповая экскурсия -15% 4706 ₽ выгода 706 ₽ 4000 ₽ за человека 4.9 6 отзывов 8 часов 1-7 человек Джиппинг Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Расположенное на северо-востоке Карачаево-Черкесии плато Бермамыт — это одна из самых живописных природных достопримечательностей юга России. При этом до последних лет массовый туризм обходил плато стороной. Во многом это связано с тем, что сюда непросто добраться. Плато Бермамыт — часть Скалистого хребта Большого Кавказа. Его название переводится как «кривое колено». Рельеф места действительно необычный: причудливые колонны, асимметричные склоны и ущелья выглядят, словно декорации в кино. Вершина плато, Большой Бермамыт, находится на высоте 2592 метра над уровнем моря. Рядом, через узкую седловину, находится утес Малый Бермамыт, который, несмотря на свое название, достигает высоты 2643 метра. Сюда едут, чтобы полюбоваться видом на Эльбрус, — он всего в 30 километрах, но кажется, будто вершина намного ближе. Еще туристы рассказывают о незабываемых рассветах и закатах на Бермамыте. Большинство экскурсий сюда устраивают так, чтобы застать один из этих моментов. Часто здесь остаются ночевать, чтобы полюбоваться потрясающим звездным небом. Иногда на Бермамыте можно наблюдать необычное атмосферное явление, известное как «брокенские призраки»: на облаках видны тени людей, находящихся на плато, иногда окруженные радужным сиянием. Это связано с дифракцией света на частицах влаги в атмосфере. Погода здесь непредсказуема: летом может выпасть снег, часто случаются ливни, бывает сильный туман, из-за которого не видно Эльбрус. По ночам температура часто падает до пяти градусов тепла. Жители региона давно знают о Бермамыте. Поездки сюда для отдыхающих с курортов Кавказских Минеральных Вод начали устраивать еще в XIX веке. Тогда на плато нужно было добираться на повозках, запряженных лошадьми, дорога занимала целый день. Заночевать можно было в гостевом доме на вершине. Рассказывают, что здесь бывали Михаил Лермонтов, Антон Чехов и Максим Горький. Дорога до Большого Бермамыта и сейчас связана с немалыми трудностями. Большая часть пути проходит по бездорожью, так что добраться можно только на хорошо оборудованном джипе.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Большое Плато Бермамыт

Малое Плато Бермамыт Что включено Услуги гида-водителя

Транспорт (внедорожник) Что не входит в цену Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 1000 р. /чел.) Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой.

Заезд на дополнительные локации возможен по согласованию с гидом:

Заезд на Медовые водопады и в чайный домик (по согласованию с гидом, ≈ 500 руб. /чел.)

Заезд на г. Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище и на карстовые пещеры Гришкиной балки (по согласованию с гидом ≈ 500 руб. /чел.)

Входной билет на Медовые водопады (200 руб. /чел., оплачивается на въезде на водопады). Место начала и завершения? Ваше место проживания (Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск, Железноводск) Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 6:00,06:30,07:00 Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.