Русская Исландия или плато Бермамыт на рассвете, днем или на закате

4.9
59 отзывов
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Пушистые облака, альпийские луга и самые лучшие виды на Эльбрус – все это плато Бермамыт. Приглашаю вас в путешествие из Ессентуков на вершину плато Бермамыт.

С высоты 2592 метров вы сможете встретить рассвет или закат или просто насладиться невероятными горными пейзажами. Не забудьте с собой камеру – здесь получаются идеальные фотоснимки.
Русская Исландия или плато Бермамыт на рассвете, днем или на закате
Русская Исландия или плато Бермамыт на рассвете, днем или на закате
Русская Исландия или плато Бермамыт на рассвете, днем или на закате
Русская Исландия или плато Бермамыт на рассвете, днем или на закате
Русская Исландия или плато Бермамыт на рассвете, днем или на закате
Русская Исландия или плато Бермамыт на рассвете, днем или на закате
Русская Исландия или плато Бермамыт на рассвете, днем или на закате
Ближайшие даты:
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5
июн
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7
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Что вас ожидает:

  • Альпийские луга
  • Скалистый Пастбищный хребет
  • Гора Баран
  • Плато Бермамыт
  • Скалы Два Монаха
  • Смотровая площадка
  • Мост в Небо (каменный мост или амфитеатр).
  • Вид на Эльбрус
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа:

  • Плато Бермамыт.
  • Расположенное на северо-востоке Карачаево-Черкесии плато Бермамыт — это одна из самых живописных природных достопримечательностей юга России. Основная часть — это плато Большого Бермамыт (2591 м. над уровнем моря). С Бермамыта открываются живописные виды на Кавказский хребет и, самое главное, вид на завораживающий Эльбрус (высота 5645 м).
  • Сюда едут, чтобы полюбоваться видом на Эльбрус, — он всего в 30 километрах, но кажется, будто вершина намного ближе. В каждое время суток Плато Бермамыт показывает свои красоты, а вид, который там открывается завораживает. В таких локациях особенно чувствуется вся сила природы, потому что остаешься с ней один на один.
  • А если вы любите фотографировать — это место идеально для вас подходит. Сюда с каждым годом приезжают все больше туристов, чтобы сделать невероятные снимки.
  • Смотровые площадки.
  • Для того, чтобы увидеть все красоты данного места мы поедем на смотровые площадки. Там вы сможете увидеть знаменитую гору Эльбрус, горные пики Бештау и Машук, скалы Монахи и могучие ущелья. Также при желании мы можем заехать в кафе с видом на Эльбрус, чтобы взять кружечку вкусного кофе или отведать национальную кухню.
  • Гора «Баран».
Первая точка в нашей поездке это гора «Баран», затем по альпийским лугам, держим путь к самому Плато Бермамыт, который славится своей смотровой площадкой на Эльбрус, именно здесь М. Ю. Лермонтов написал свою картину «Вид на Эльбрус», и это не удивительно, ведь лучше, чем здесь нигде не откроется такой вид!

Амфитеатр, скалы два монаха и пикник

Ещё одна изюминка этого маршрута — Амфитеатр. Это первое место, где люди надолго задерживаются с фотоаппаратом. Дальше они просто не выпускают его из рук. Следующая точка — скалы два монаха.
Совместный дружеский пикник и отдых в «Хычинном домике», а также бесплатная фотосессия, которую мы сделаем себе сами.
За дополнительную плату возможен дополнительный заезд в парк Долина нарзанов, на Медовые водопады или гору Шапка, увидеть шикарный вид на Эшкаконское водохранилище.

Вариант для особо спортивных туристов:

  • Гришкина балка;
  • Сталактитовые пещеры;
  • Гришкины водопады.
  • Выезд: рассвет с 00:30 до 1:00, день с 7:00 до 7:30, закат с 13:00 до 13:30.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер до дома
  • Транспорт (комфортный внедорожник или минивэн)
  • Сопровождение профессионального водителя-гида на всём маршруте
Что не входит
  • Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 400 руб. /чел). Можно взять небольшой перекус и воду с собой
  • Заезд на Медовые водопады и в чайный домик (по согласованию с гидом и с группой, ≈ 500 руб. /чел.)
  • Заезд на г. Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище и на карстовые пещеры Гришкиной балки (по согласованию с гидом и с группой, ≈ 500 руб. /чел.)
  • Входной билет на Медовые водопады (60 руб. /чел., оплачивается на въезде на водопады)
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Мини-группа до 7 человек с любой физической подготовкой
  • Могут участвовать дети от 5-х лет
  • Рекомендуем взять с собой: теплую одежду/дождевик воду, термос с чаем, перекус (по желанию) наличные деньги (для кафе).
  • Маршрут может быть изменен из-за погодных условий.
  • Пользуемся авто повышенной проходимости.
  • Время в пути в одну сторону от 2,5 часов (Ессентуки).
  • Но существуют противопоказания: люди с проблемами гипертонии, опорно-двигательного аппарата, с грыжами, нарушение вестибулярного аппарата и с боязнью высоты, беременные, дети до 5 лет не должны посещать этот джиптур. Сложный участок грунтовки, бездорожья 40 км. Постоянно трясёт.
  • Организатор не несёт ответственности за туман, дождь или несостоявшийся рассвет/закат. Рекомендуем при бронировании смотреть прогноз погоды!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 59 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
55
4
3
3
2
1
В
17 апр 2023
Н
13 фев 2023
Решили мы поехать в феврале на плато Бермамыт. Очень переживали за погоду и дорогу. Зимние краски просто впечатляют.
Водитель/экскурсовод Евгений - от него тоже в восторге. Рассказал про местность, машину вёл восхитительно по бездорожью. По пути было 2-3 остановки, никогда нас не торопить, всегда ждал и помогал пройти в малодоступные места.
Мы с мужем остались в восторге от экскурсии
А
8 янв 2023
В
29 ноя 2022
О
12 ноя 2022
Благодарим Вас за чудесную экскурсию! Нам все очень понравилось и было на высшем уровне! Конечно, отдельная благодарность Михаилу! Вы сделали эту экскурсию незабываемой!
Е
2 ноя 2022
И
27 окт 2022
Поездка очень понравилась. По-настоящему оценить это место можно только на рассвете или закате, потрясающая игра красок природы, Эльбрус видно как на ладони. Очень внимательный гид Александр. Экскурсию однозначно рекомендую всем.
Л
20 окт 2022
Добрый день. Мы купили экскурсию на плато Бермамыт на закате. Так как мы отдыхали в санатории и все процедуры до 13-14 часов, для нас идеальное время! Также у нас выдался всего один солнечный день и мы не раздумывая купили экскурсию на 4-х. Спасибо большое агенту за оперативную обратную связь! У нас был очень весёлый и профессиональный водитель-Расул. Закат и виды гор были настолько шикарны, что захватывало дух. Всё идеально организовано. Рекомендуем!
Е
18 окт 2022
М
18 окт 2022
Экскурсия понравилась, красиво.
Был шикарный водитель, рассказал много интересного об особенностях края.
Некоторые нюансы поездки: отсутствие дороги, бездорожье, водитель вел отлично, но качает в машине сильно, поэтому если вас укачивает, как и меня - возьмите в поездку таблетки от укачивания, они вам очень понадобятся:)
На плато по времени были примерно 2 часа, этого времени хватает, чтобы все осмотреть и сфотографироваться.
Дорога занимает много времени, часов 5 примерно, но оно того стоит
И
18 окт 2022
Ездили с гидом Александром. Александр просто супер! Он все время рассказывал интересные истории, при чем очевидно, что это действительно хорошие познания в истории и географии, а не заученный текст. Плато в целом неплохо, прекрасное место для красивых фото.
А
17 окт 2022
Экскурсия огонь. Гиды делают всё, чтобы впечатления подкреплялись атмосферным настроением и общением. Может поехать в компании, можно в одного - скучать и монотонно ходить и смотреть не придётся. Отличный вариант чтобы увидеть Кавказ с правильной подачей.
О
13 окт 2022
Н
12 окт 2022
Первое впечатление - дорога! Подностью соответствует определению:"дорога-это направление движения".
А
9 окт 2022
Ещё 44 отзыва

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