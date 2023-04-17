Пушистые облака, альпийские луга и самые лучшие виды на Эльбрус – все это плато Бермамыт. Приглашаю вас в путешествие из Ессентуков на вершину плато Бермамыт.
С высоты 2592 метров вы сможете встретить рассвет или закат или просто насладиться невероятными горными пейзажами. Не забудьте с собой камеру – здесь получаются идеальные фотоснимки.
С высоты 2592 метров вы сможете встретить рассвет или закат или просто насладиться невероятными горными пейзажами. Не забудьте с собой камеру – здесь получаются идеальные фотоснимки.
Ближайшие даты:
3
июн
июн
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июн
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Альпийские луга
- Скалистый Пастбищный хребет
- Гора Баран
- Плато Бермамыт
- Скалы Два Монаха
- Смотровая площадка
- Мост в Небо (каменный мост или амфитеатр).
- Вид на Эльбрус
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа:
- Плато Бермамыт.
- Расположенное на северо-востоке Карачаево-Черкесии плато Бермамыт — это одна из самых живописных природных достопримечательностей юга России. Основная часть — это плато Большого Бермамыт (2591 м. над уровнем моря). С Бермамыта открываются живописные виды на Кавказский хребет и, самое главное, вид на завораживающий Эльбрус (высота 5645 м).
- Сюда едут, чтобы полюбоваться видом на Эльбрус, — он всего в 30 километрах, но кажется, будто вершина намного ближе. В каждое время суток Плато Бермамыт показывает свои красоты, а вид, который там открывается завораживает. В таких локациях особенно чувствуется вся сила природы, потому что остаешься с ней один на один.
- А если вы любите фотографировать — это место идеально для вас подходит. Сюда с каждым годом приезжают все больше туристов, чтобы сделать невероятные снимки.
- Смотровые площадки.
- Для того, чтобы увидеть все красоты данного места мы поедем на смотровые площадки. Там вы сможете увидеть знаменитую гору Эльбрус, горные пики Бештау и Машук, скалы Монахи и могучие ущелья. Также при желании мы можем заехать в кафе с видом на Эльбрус, чтобы взять кружечку вкусного кофе или отведать национальную кухню.
- Гора «Баран».
Первая точка в нашей поездке это гора «Баран», затем по альпийским лугам, держим путь к самому Плато Бермамыт, который славится своей смотровой площадкой на Эльбрус, именно здесь М. Ю. Лермонтов написал свою картину «Вид на Эльбрус», и это не удивительно, ведь лучше, чем здесь нигде не откроется такой вид!
Амфитеатр, скалы два монаха и пикник
Ещё одна изюминка этого маршрута — Амфитеатр. Это первое место, где люди надолго задерживаются с фотоаппаратом. Дальше они просто не выпускают его из рук. Следующая точка — скалы два монаха.
Совместный дружеский пикник и отдых в «Хычинном домике», а также бесплатная фотосессия, которую мы сделаем себе сами.
За дополнительную плату возможен дополнительный заезд в парк Долина нарзанов, на Медовые водопады или гору Шапка, увидеть шикарный вид на Эшкаконское водохранилище.
Вариант для особо спортивных туристов:
- Гришкина балка;
- Сталактитовые пещеры;
- Гришкины водопады.
- Выезд: рассвет с 00:30 до 1:00, день с 7:00 до 7:30, закат с 13:00 до 13:30.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер до дома
- Транспорт (комфортный внедорожник или минивэн)
- Сопровождение профессионального водителя-гида на всём маршруте
- Что не входит
- Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 400 руб. /чел). Можно взять небольшой перекус и воду с собой
- Заезд на Медовые водопады и в чайный домик (по согласованию с гидом и с группой, ≈ 500 руб. /чел.)
- Заезд на г. Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище и на карстовые пещеры Гришкиной балки (по согласованию с гидом и с группой, ≈ 500 руб. /чел.)
- Входной билет на Медовые водопады (60 руб. /чел., оплачивается на въезде на водопады)
- Место начала и завершения?
- Ваше место пребывания в Ессентуках
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Важная информация
- Мини-группа до 7 человек с любой физической подготовкой
- Могут участвовать дети от 5-х лет
- Рекомендуем взять с собой: теплую одежду/дождевик воду, термос с чаем, перекус (по желанию) наличные деньги (для кафе).
- Маршрут может быть изменен из-за погодных условий.
- Пользуемся авто повышенной проходимости.
- Время в пути в одну сторону от 2,5 часов (Ессентуки).
- Но существуют противопоказания: люди с проблемами гипертонии, опорно-двигательного аппарата, с грыжами, нарушение вестибулярного аппарата и с боязнью высоты, беременные, дети до 5 лет не должны посещать этот джиптур. Сложный участок грунтовки, бездорожья 40 км. Постоянно трясёт.
- Организатор не несёт ответственности за туман, дождь или несостоявшийся рассвет/закат. Рекомендуем при бронировании смотреть прогноз погоды!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 59 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валентина
17 апр 2023
Н
Наталья
13 фев 2023
Решили мы поехать в феврале на плато Бермамыт. Очень переживали за погоду и дорогу. Зимние краски просто впечатляют.
Водитель/экскурсовод Евгений - от него тоже в восторге. Рассказал про местность, машину вёл восхитительно по бездорожью. По пути было 2-3 остановки, никогда нас не торопить, всегда ждал и помогал пройти в малодоступные места.
Мы с мужем остались в восторге от экскурсии
Водитель/экскурсовод Евгений - от него тоже в восторге. Рассказал про местность, машину вёл восхитительно по бездорожью. По пути было 2-3 остановки, никогда нас не торопить, всегда ждал и помогал пройти в малодоступные места.
Мы с мужем остались в восторге от экскурсии
А
Андрей
8 янв 2023
В
Виталий
29 ноя 2022
О
Ольга
12 ноя 2022
Благодарим Вас за чудесную экскурсию! Нам все очень понравилось и было на высшем уровне! Конечно, отдельная благодарность Михаилу! Вы сделали эту экскурсию незабываемой!
Е
Егор
2 ноя 2022
И
Ирина
27 окт 2022
Поездка очень понравилась. По-настоящему оценить это место можно только на рассвете или закате, потрясающая игра красок природы, Эльбрус видно как на ладони. Очень внимательный гид Александр. Экскурсию однозначно рекомендую всем.
Л
Людмила
20 окт 2022
Добрый день. Мы купили экскурсию на плато Бермамыт на закате. Так как мы отдыхали в санатории и все процедуры до 13-14 часов, для нас идеальное время! Также у нас выдался всего один солнечный день и мы не раздумывая купили экскурсию на 4-х. Спасибо большое агенту за оперативную обратную связь! У нас был очень весёлый и профессиональный водитель-Расул. Закат и виды гор были настолько шикарны, что захватывало дух. Всё идеально организовано. Рекомендуем!
Е
Елизавета
18 окт 2022
М
Марина
18 окт 2022
Экскурсия понравилась, красиво.
Был шикарный водитель, рассказал много интересного об особенностях края.
Некоторые нюансы поездки: отсутствие дороги, бездорожье, водитель вел отлично, но качает в машине сильно, поэтому если вас укачивает, как и меня - возьмите в поездку таблетки от укачивания, они вам очень понадобятся:)
На плато по времени были примерно 2 часа, этого времени хватает, чтобы все осмотреть и сфотографироваться.
Дорога занимает много времени, часов 5 примерно, но оно того стоит
Был шикарный водитель, рассказал много интересного об особенностях края.
Некоторые нюансы поездки: отсутствие дороги, бездорожье, водитель вел отлично, но качает в машине сильно, поэтому если вас укачивает, как и меня - возьмите в поездку таблетки от укачивания, они вам очень понадобятся:)
На плато по времени были примерно 2 часа, этого времени хватает, чтобы все осмотреть и сфотографироваться.
Дорога занимает много времени, часов 5 примерно, но оно того стоит
И
Ирина
18 окт 2022
Ездили с гидом Александром. Александр просто супер! Он все время рассказывал интересные истории, при чем очевидно, что это действительно хорошие познания в истории и географии, а не заученный текст. Плато в целом неплохо, прекрасное место для красивых фото.
А
Алексей
17 окт 2022
Экскурсия огонь. Гиды делают всё, чтобы впечатления подкреплялись атмосферным настроением и общением. Может поехать в компании, можно в одного - скучать и монотонно ходить и смотреть не придётся. Отличный вариант чтобы увидеть Кавказ с правильной подачей.
О
Ольга
13 окт 2022
Н
Нина
12 окт 2022
Первое впечатление - дорога! Подностью соответствует определению:"дорога-это направление движения".
А
Алещенко
9 окт 2022
Ещё 44 отзыва
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