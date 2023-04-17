Программа:

Плато Бермамыт.

Расположенное на северо-востоке Карачаево-Черкесии плато Бермамыт — это одна из самых живописных природных достопримечательностей юга России. Основная часть — это плато Большого Бермамыт (2591 м. над уровнем моря). С Бермамыта открываются живописные виды на Кавказский хребет и, самое главное, вид на завораживающий Эльбрус (высота 5645 м).

Сюда едут, чтобы полюбоваться видом на Эльбрус, — он всего в 30 километрах, но кажется, будто вершина намного ближе. В каждое время суток Плато Бермамыт показывает свои красоты, а вид, который там открывается завораживает. В таких локациях особенно чувствуется вся сила природы, потому что остаешься с ней один на один.

А если вы любите фотографировать — это место идеально для вас подходит. Сюда с каждым годом приезжают все больше туристов, чтобы сделать невероятные снимки.

Смотровые площадки.

Для того, чтобы увидеть все красоты данного места мы поедем на смотровые площадки. Там вы сможете увидеть знаменитую гору Эльбрус, горные пики Бештау и Машук, скалы Монахи и могучие ущелья. Также при желании мы можем заехать в кафе с видом на Эльбрус, чтобы взять кружечку вкусного кофе или отведать национальную кухню.

Гора «Баран».

Первая точка в нашей поездке это гора «Баран», затем по альпийским лугам, держим путь к самому Плато Бермамыт, который славится своей смотровой площадкой на Эльбрус, именно здесь М. Ю. Лермонтов написал свою картину «Вид на Эльбрус», и это не удивительно, ведь лучше, чем здесь нигде не откроется такой вид!

Амфитеатр, скалы два монаха и пикник

Ещё одна изюминка этого маршрута — Амфитеатр. Это первое место, где люди надолго задерживаются с фотоаппаратом. Дальше они просто не выпускают его из рук. Следующая точка — скалы два монаха.

Совместный дружеский пикник и отдых в «Хычинном домике», а также бесплатная фотосессия, которую мы сделаем себе сами.

За дополнительную плату возможен дополнительный заезд в парк Долина нарзанов, на Медовые водопады или гору Шапка, увидеть шикарный вид на Эшкаконское водохранилище.

Вариант для особо спортивных туристов: