Настроение - «В горы»
Вы окунетесь в мир горных вершин, которые завораживают и заряжают невероятной энергией. Здесь водопады срываются откуда-то из поднебесья, а облака плывут под ногами. Здесь летом можно фотографировать цветущие луга и лепить снеговиков. Здесь можно и нужно удивляться той красоте, которую нам подарила Природа.
Ближайшие даты:
9
апр
апр
10
апр
апр
11
апр
апр
12
апр
апр
13
апр
апр
14
апр
апр
15
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Перевал Гум-Баши
- «Сырная пещера»
- Сентинский храм
- Тебердинский заповедник
- Озеро Кара-Кёль
- Река Уллу-Муруджу
- Посёлок Домбай
- Термальные источники «Жемчужина Кавказа»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Перевал Гум-Баши.
- Перевал Гум-Баши, также известный как Маринский перевал, расположен на высоте 2187 метров над уровнем моря в Карачаево-Черкесии. Это самый высокогорный автомобильный перевал в России. С вершины перевала можно насладиться потрясающими видами на плато Бийчесын, Кавказский хребет и гору Эльбрус. Далее дорога приведет вас через живописные долины, величественные скалы и старинные горные аулы.
- «Сырная пещера».
- Пещера, сформированная из песчаника, имеет структуру, напоминающую пористый сыр. Она простирается в глубину на десять метров и состоит из нескольких полостей, соединенных естественным узким коридором. Пещеру можно посетить с двух противоположных сторон, так как она проходная. Внутри пещеры невозможно заблудиться или потеряться. Ее необычную форму сформировали различные природные явления, такие как ветер, дождь и снег.
- Сентинский храм.
- Сентинский храм, расположенный близ деревни Сенты в Теберде, был построен еще до крещения Руси в 965 году. Его заметно издалека, так как находится на отроге хребта Бурун-Сырт, который поднимается на высоту 1300 метров над правым берегом реки Теберда. Дату постройки удалось установить по табличке, на которой указаны сведения о церкви. Сентинский храм является однокупольной церковью, построенной в форме креста из песчаниковой породы. Вместе со Шоанинским храмом они являются одними из самых древних символов христианской веры.
- Тебердинский заповедник.
- В этом комплексе необычный подход к содержанию животных: он не похож на традиционный зоопарк, а представляет собой вольеры для животных. Они имеют достаточно пространства для жизни и движения. В них представлены животные, обитающие в заповеднике или на его территории в прошлом: олени, зайцы, утки, гуси, кабаны, еноты, козы, бизоны, лисицы, грифы, волки, медведи, шакалы, туры, рыси, лесная кошка, енотовидная собака и другие, в том числе те, которые находятся в Красной книге. Данное место понравится практически каждому, особенно детям, которые могут кормить животных и даже гладить их..
- Озеро Кара-Кёль.
- Это маленькое, но красивое озеро! Его название переводится с тюркского как «Черная вода». Оно было названо так из-за темного, почти черного, цвета воды, который обусловлен глинистым дном и большим количеством органических веществ. Возраст водоема составляет от 8 до 10 тысяч лет, а его глубина достигает 7 метров. Летом озеро хорошо прогревается и температура воды достигает 20 градусов, что делает его самым теплым озером Тебердинского заповедника.
- Река Уллу-Муруджу.
- Река Уллу-Муруджу — настоящая сказочная красота, словно вышедшая из фильма фэнтези. Она начинается в карстовых озёрах и ледниках хребта Гитче-Муруджу и называется «Большая река» на карачаевском языке. Уллу-Муруджу известна своей чистотой и является одной из самых чистых рек в Европе, включенной в список культурного наследия ЮНЕСКО. Её бурный поток уносит обломки скал и петляет между огромных валунов. Говорят, что проходя через горные склоны с залежами серебряной руды, вода насыщается ионами серебра, поэтому она не только чистейшая и пригодная для питья, но и очень вкусная.
- Посёлок Домбай.
- Домбай — это небольшой курортный поселок в Карачаево-Черкесии, который расположен на высоте около 1600 метров над уровнем моря. В шести километрах от поселка проходит граница с Абхазией. Домбай является современным спортивно-оздоровительным центром и горнолыжным, альпинистским и туристическим центром Большого Кавказа. В Домбае работают четыре канатные дороги, которые поднимут вас на вершины Кавказских гор. Канатка достигает самой высокой точки на высоте 3168 метров. Летом и осенью виды на заснеженные вершины на контрасте с зеленой Домбайской поляной, откуда начинается путь, впечатляют. Зимние пейзажи также красивы, а горнолыжные трассы подходят как новичкам, так и профессионалам.
- Термальные источники «Жемчужина Кавказа».
- Это самый крупный термальный комплекс в регионе, площадью 3000 кв. м. На его территории расположены 8 бассейнов с холодной, тёплой и горячей целебной водой, работает сауна, баня и хамам. Это даёт возможность воздействовать на организм комплексно: расслаблять и тонизировать, ускорять метаболизм, а также оказывать омолаживающий внешний эффект. Площадь самого крупного бассейна составляет 300 кв. м. Комплекс находится у источников целебной минеральной воды, она служит главным лекарством для посетителей с заболеваниями центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, сосудов, кожи и внутренних органов.
Важная информация:
В поездке с собой обязательно надо иметь:
- оригиналы документов — Российский паспорт; детям до 14 лет — свидетельство о рождении;
- удобную спортивную обувь и одежду;
- крем от загара и солнцезащитные очки;
- отличное настроение и фотоаппарат.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-водителя
- Трансфер на комфортном внедорожнике
- Полное экскурсионное сопровождение
- Чаепитие с красивым видом
- Что не входит
- Экологический сбор
- Питание (кафе)
- Входные билеты в музеи и на выставки
- Канатная дорога — 1600 ₽
- Термальные источник (купание) — 550 ₽
- Тебердинский заповедник — 200 ₽
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санаторияЗавершение: По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 14 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- В поездке с собой обязательно надо иметь:
- Оригиналы документов — Российский паспорт детям до 14 лет — свидетельство о рождении
- Удобную спортивную обувь и одежду
- Крем от загара и солнцезащитные очки
- Отличное настроение и фотоаппарат
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ессентуков
Индивидуальные
На весь день
Домбай
Выездные
Экскурсии по Кавказу
Термальные источники
Природа и пейзажи
Горы
SPA
Похожие туры из Ессентуков
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
Влюбиться в горные панорамы Северного Кавказа и исследовать тропы Тебердинского заповедника
Завтра
11 апр
12 апр
13 апр
от 14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Домбай: к вершинам, пронзающим небо
Встретиться с горами на их высоте, увидеть обитателей заповедника и отдохнуть в горячих источниках
по договоренности
13 апр
18 апр
20 апр
21 апр
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа - к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
В любом удобном для Вас месте
30 апр
1 мая
3 мая
4 мая
от 1300011 700₽ за всё до 3 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании