Сергей проводит ещё 2 экскурсии

Панорамы Кавказа
Наше путешествие начнется с живописного Маринского ущелья, а далее — перевала Гумбаши высотой 2100 метров. Пока вы наслаждаетесь видами, я расскажу об истории 📖 этих мест — со времён древних алан до нынешних дней.
По Военно-Сухумской дороге мы отправимся в курортный посёлок Домбай, расположившийся у северного подножия Главного Кавказского хребта. На канатной дороге вы подниметесь на высоту 3168 метров: здесь вас ждут головокружительные панорамы и самобытный Добмайский базарчик, где можно приобрести памятные подарки.
Заповедник и его обитатели
Следующая локация — Тебердинский заповедник. На территории усадьбы в комфортных вольерах живут некоторые представители заповедника:
медведи и волки, кабаны и олени, рыси и даже кавказский зубр. Вы узнаете, как они здесь оказались, а при желании сможете покормить их травоядных соседей.
Горячие источники
Мы сделаем перерыв на обед: для поддержания атмосферы рекомендую выбрать кавказскую кухню! А после, когда пища усвоится, посетим один из комплексов термальных источников на ваш выбор. В бассейнах с температурой от 20 до 43 градусов можно расслабиться, отдохнуть после дороги и стать чуть здоровее.
Дополнительные расходы