Сергей проводит ещё 2 экскурсии

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Домбай: к вершинам, пронзающим небо

Встретиться с горами на их высоте, увидеть обитателей заповедника и отдохнуть в горячих источниках

Сергей
Сергей – Гид из Ессентуков
Пьянящий воздух и головокружительные виды — таким вам запомнится Домбай.

Вас ждет живописная дорога к поселку и подъем на канатной дороге, а после — посещение Тебердинского заповедника и знакомство с обитателями его вольеров.

Завершением яркого дня станет обед по-кавказски и отдых в термальных источниках, которыми славится наш регион.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 10 000 ₽ за экскурсию

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Домбай: к вершинам, пронзающим небо
Домбай: к вершинам, пронзающим небо

Что вас ожидает

Панорамы Кавказа
Наше путешествие начнется с живописного Маринского ущелья, а далее — перевала Гумбаши высотой 2100 метров. Пока вы наслаждаетесь видами, я расскажу об истории 📖 этих мест — со времён древних алан до нынешних дней.
По Военно-Сухумской дороге мы отправимся в курортный посёлок Домбай, расположившийся у северного подножия Главного Кавказского хребта. На канатной дороге вы подниметесь на высоту 3168 метров: здесь вас ждут головокружительные панорамы и самобытный Добмайский базарчик, где можно приобрести памятные подарки.

Заповедник и его обитатели
Следующая локация — Тебердинский заповедник. На территории усадьбы в комфортных вольерах живут некоторые представители заповедника:
медведи и волки, кабаны и олени, рыси и даже кавказский зубр. Вы узнаете, как они здесь оказались, а при желании сможете покормить их травоядных соседей.

Горячие источники
Мы сделаем перерыв на обед: для поддержания атмосферы рекомендую выбрать кавказскую кухню! А после, когда пища усвоится, посетим один из комплексов термальных источников на ваш выбор. В бассейнах с температурой от 20 до 43 градусов можно расслабиться, отдохнуть после дороги и стать чуть здоровее.

Организационные детали

  • Экскурсия может начаться в любом городе Кавказских Минеральных Вод
  • Экскурсия проводится на легковом автомобиле 🚘 Форд
  • Если проезд через перевал Гумбаши невозможен из-за погоды, мы проедем другой равнинной дорогой и уделим время другим интересным локациям

Дополнительные расходы

  • Билет на канатную дорогу — от 500 до 1200 руб. /чел. в зависимости от уровня подъёма.
  • Посещение Тебердинского заповедника — 200 руб. /чел. ; корм для животных — 50 руб.
  • Посещение термальных источников — 350 руб. /чел.
  • Обед в кафе — от 500 руб. /чел.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Домбай: к вершинам, пронзающим небо
Домбай: к вершинам, пронзающим небо
Домбай: к вершинам, пронзающим небо
Домбай: к вершинам, пронзающим небо
Домбай: к вершинам, пронзающим небо
Домбай: к вершинам, пронзающим небо
Домбай: к вершинам, пронзающим небо
Домбай: к вершинам, пронзающим небо
Домбай: к вершинам, пронзающим небо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Меня зовут Сергей, я родился и живу в Ессентуках. Я не профессиональный гид, но довольно хорошо знаю историю и географию Кавказских Минеральных Вод и при каждом удобном случае стараюсь изучать что-то новое. Решил проводить экскурсии, так как люблю знакомиться с новыми людьми и наблюдать на их лицах чувство неподдельного удивления, восхищения и радости от встречи с чем-то новым и интересным. Постараюсь показать вам родные места как лучшим друзьям. И, надеюсь, мы действительно подружимся в процессе!
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Сергей проводит ещё 2 экскурсии

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