Сергей проводит ещё 2 экскурсии

Пьянящий воздух и головокружительные виды — таким вам запомнится Домбай. Вас ждет живописная дорога к поселку и подъем на канатной дороге, а после — посещение Тебердинского заповедника и знакомство с обитателями его вольеров. Завершением яркого дня станет обед по-кавказски и отдых в термальных источниках, которыми славится наш регион.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Панорамы Кавказа

Наше путешествие начнется с живописного Маринского ущелья, а далее — перевала Гумбаши высотой 2100 метров. Пока вы наслаждаетесь видами, я расскажу об истории этих мест — со времён древних алан до нынешних дней.

По Военно-Сухумской дороге мы отправимся в курортный посёлок Домбай, расположившийся у северного подножия Главного Кавказского хребта. На канатной дороге вы подниметесь на высоту 3168 метров: здесь вас ждут головокружительные панорамы и самобытный Добмайский базарчик, где можно приобрести памятные подарки.

Заповедник и его обитатели

Следующая локация — Тебердинский заповедник. На территории усадьбы в комфортных вольерах живут некоторые представители заповедника:

медведи и волки, кабаны и олени, рыси и даже кавказский зубр. Вы узнаете, как они здесь оказались, а при желании сможете покормить их травоядных соседей.

Горячие источники

Мы сделаем перерыв на обед: для поддержания атмосферы рекомендую выбрать кавказскую кухню! А после, когда пища усвоится, посетим один из комплексов термальных источников на ваш выбор. В бассейнах с температурой от 20 до 43 градусов можно расслабиться, отдохнуть после дороги и стать чуть здоровее.

Организационные детали

Экскурсия может начаться в любом городе Кавказских Минеральных Вод

Экскурсия проводится на легковом автомобиле Форд

Если проезд через перевал Гумбаши невозможен из-за погоды, мы проедем другой равнинной дорогой и уделим время другим интересным локациям

Дополнительные расходы