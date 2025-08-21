Сергей проводит ещё 2 экскурсии

Наше путешествие начнется с живописного Маринского ущелья, а далее — перевала Гумбаши высотой 2100 метров. Пока вы наслаждаетесь видами, я расскажу об истории этих мест — со времён древних алан до нынешних дней. По Военно-Сухумской дороге мы отправимся в курортный посёлок Домбай, расположившийся у северного подножия Главного Кавказского хребта. На канатной дороге вы подниметесь на высоту 3168 метров: здесь вас ждут головокружительные панорамы и самобытный Добмайский базарчик, где можно приобрести памятные подарки.
Заповедник и его обитатели
Следующая локация — Тебердинский заповедник. На территории усадьбы в комфортных вольерах живут некоторые представители заповедника: медведи и волки, кабаны и олени, рыси и даже кавказский зубр. Вы узнаете, как они здесь оказались, а при желании сможете покормить их травоядных соседей.
Горячие источники
Мы сделаем перерыв на обед: для поддержания атмосферы рекомендую выбрать кавказскую кухню! А после, когда пища усвоится, посетим один из комплексов термальных источников на ваш выбор. В бассейнах с температурой от 20 до 43 градусов можно расслабиться, отдохнуть после дороги и стать чуть здоровее.
Организационные детали
Экскурсия может начаться в любом городе Кавказских Минеральных Вод
Экскурсия проводится на легковом автомобиле Форд
Если проезд через перевал Гумбаши невозможен из-за погоды, мы проедем другой равнинной дорогой и уделим время другим интересным локациям
Дополнительные расходы
Билет на канатную дорогу — от 1200 руб. до 2900 руб. /стандартный билет и от 1000 руб. до 2700 руб. /льготный билет (зависит от выбранного тарифа)
Посещение Тебердинского заповедника — 200 руб. /чел.; корм для животных — 100 руб.
Посещение термальных источников — 750 руб. /чел.
Обед в кафе — от 900 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1800 туристов
Я родился и живу в Ессентуках. Я довольно хорошо знаю историю и географию Кавказских Минеральных Вод и при каждом удобном случае стараюсь изучать что-то новое. Решил проводить экскурсии, так как читать дальшеуменьшить
люблю знакомиться с новыми людьми и наблюдать на их лицах чувство неподдельного удивления, восхищения и радости от встречи с чем-то новым и интересным. Постараюсь показать вам родные места как лучшим друзьям. И, надеюсь, мы действительно подружимся в процессе!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Антон
Провели замечательную поездку с Сергеем на Домбай🏔️. Легко, непринуждённо, комфортно. Учитывались все наши пожелания. Было очень интересно. Также заехали на какую-то то церковь 10-го века, а затем в термальные источники. Все шикарно.
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А
Альбина
Экскурсия понравилась. Нам повезло с погодой, было солнечно и тепло, Кавказский хребет открылся во всей своей красоте. Домбай великолепен, а закат на перевале Гумбаши не описать словами."Нет ничего более упорядоченного, читать дальшеуменьшить
чем природа". Единственное разочарование - это Тебердинский заповедник. При наличии территории некоторые хищные животные ютятся в маленьких клетках, грязно и ароматы стоят соответственные. Если бы знали, то приняли бы предложение Сергея заехать на Шаонинский и Сентинский храмы. "Нет ничего более упорядоченного, чем природа".
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Ю
Юлия
Очень понравилась поездка. Завораживающие виды, интересные истории и факты. Гид Сергей является приятным собеседником, увлеченным своим делом; водителем со спокойным безопасным стилем вождения и просто внимательным человеком — позаботился о нас, взяв с собой большой термос чая. Рекомендую!
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О
Ольга
Экскурсия очень понравилась. Невероятно красивые пейзажи, чистый воздух и потрясающая атмосфера первозданной природы. Немного подпортил впечатление дождь, но основное впечатление от поездки испортить ему не удалось. Всем советую!
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ольга
Домбай великолепный ❤️
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В
Владимир
Экскурсия отличная, Домбай красавчик!
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