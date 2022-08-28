Бермамыт, «там, где парит душа» — одно из красивейших переводов названия плато Скалистого хребта в окрестностях Кисловодска.
Там действительно забываешь обо всём, Вы и мир гор, скал, каньонов, глубина которых 250–300
Там действительно забываешь обо всём, Вы и мир гор, скал, каньонов, глубина которых 250–300
Описание экскурсииДотянуться рукой до облаков С Бермамыта потрясающий вид на Эльбрус, до которого кажется можно дотянуться рукой, на ущелья Хасаута и Эшкакона, в глубине которых на ваших глазах из ниоткуда образуются облака, словно белоснежные комья ваты. Именно на облаках можно увидеть собственную тень утром на рассвете как «Брокенский призрак». На Бермамыте формируются и мощные воздушные массы, несущие погоду на Кавминводы, поэтому Бермамыт — своеобразная «кухня погоды». Здесь возникают огни «Святого Эльма». Причудливые скалы «Амфитеатр», «Монахи» — являются украшением плато, которое поднимается под облака, на высоту 2592 м. над у/м. Это высшая панорамная точка Эльбруса и снежных вершин Кавказского хребта в районе Кисловодска. Оказавшись на Бермамыте Вы придёте от увиденного в восторг и удивление, просто от факта существования этого места! Дорога на плато проходит в зоне субальпийских и альпийских лугов, среди многоцветья, которое меняются каждую неделю. И трудно сказать чего больше: цветов на Бермамыте или звёзд на небе. Фиолетовые виолы сменяются белоснежными анемонами, им на смену приходят ярко жёлтые лютики, голубые скабиозы, луговые ирисы и лиловый ятрышник. В изобилии чабрец и душица, мята, зверобой и иван-чай, которые насыщают воздух ароматами и опьяняют. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плато Бермамыт
- Долина Нарзанов
Что включено
- Трансфер
- Водитель-гид
- Кофе-брейк (кофе сваренное на турке)
Что не входит в цену
- Личные расходы (питание, сувениры и пр.).
Место начала и завершения?
По договоренности с путешественником
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Очень понравилась экскурсия! Организовано все хорошо и с комфортом. Забрали прям из отеля. Машина Toyota Land Cruiser Prado, соответственно на пневматике по горным дорогам не так трясёт. Машина хорошей проходимости
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С
Очень понравилась экскурсия! Организовано все хорошо и с комфортом. Забрали прям из отеля. Машина Toyota Land Cruiser Prado, соответственно на пневматике по горным дорогам не так трясёт. Машина хорошей проходимости
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Л
Отличная экскурсия, красивые виды, много положительных эмоций, незабываемые впечатления и фото
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О
Отличная экскурсия, красивые виды, много положительных эмоций, незабываемые впечатления и фото
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Входит в следующие категории Ессентуков
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