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Необыкновенно красивое плато Бермамыт

Azimut t.
Azimut t. – Гид из Ессентуков
Бермамыт, «там, где парит душа» — одно из красивейших переводов названия плато Скалистого хребта в окрестностях Кисловодска.

Там действительно забываешь обо всём, Вы и мир гор ⛰️, скал, каньонов, глубина которых 250–300 м у Вас под ногами, а вокруг только небо, его очень много, как нигде.

Вы один на один с творением Природы, которое называется Бермамыт.

«Весь мир на ладони, ты счастлив в нём!» — слова из песни В.

Высоцкого как нельзя лучше подходят для описания восхитительной панорамы пространства, в центре которой — Вы!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • В горы
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

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Необыкновенно красивое плато Бермамыт
Необыкновенно красивое плато Бермамыт

Что вы увидите

  • Плато Бермамыт
  • Долина Нарзанов
Дотянуться рукой до облаков
С Бермамыта потрясающий вид на Эльбрус, до которого кажется можно дотянуться рукой, на ущелья Хасаута и Эшкакона, в глубине которых на ваших глазах из ниоткуда образуются облака, словно белоснежные комья ваты. Именно на облаках можно увидеть собственную тень утром на рассвете как «Брокенский призрак». На Бермамыте формируются и мощные воздушные массы, несущие погоду на Кавминводы, поэтому Бермамыт — своеобразная «кухня 🥧 погоды». Здесь возникают огни «Святого Эльма».
Причудливые скалы «Амфитеатр», «Монахи» — являются украшением плато, которое поднимается под облака, на высоту 2592 м над у/м. Это высшая панорамная точка Эльбруса и снежных вершин Кавказского хребта в районе Кисловодска. Оказавшись на Бермамыте Вы придёте от увиденного в восторг 🔥 и удивление, просто от факта существования этого места!
Дорога на плато проходит в зоне субальпийских и альпийских лугов, среди многоцветья, которое меняются каждую неделю. И трудно сказать чего больше: цветов на Бермамыте или звёзд на небе. Фиолетовые виолы сменяются белоснежными анемонами, им на смену приходят ярко жёлтые лютики, голубые скабиозы, луговые ирисы и лиловый ятрышник. В изобилии чабрец и душица, мята, зверобой и иван-чай, которые насыщают воздух ароматами и опьяняют.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Трансфер
  • Водитель-гид
  • Кофе-брейк (кофе сваренное на турке)
  • Видеосъёмка с профессионального дрона.
Что не входит
  • Личные расходы (питание, сувениры и пр. ).
Начало и место завершения
🚩 по договоренности с путешественником
Необыкновенно красивое плато Бермамыт
Необыкновенно красивое плато Бермамыт
Необыкновенно красивое плато Бермамыт
Необыкновенно красивое плато Бермамыт

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Azimut t.
Azimut t.
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