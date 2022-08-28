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Там действительно забываешь обо всём, Вы и мир гор, скал, каньонов, глубина которых 250–300 читать дальше уменьшить м у Вас под ногами, а вокруг только небо, его очень много, как нигде. Вы один на один с творением Природы, которое называется Бермамыт. «Весь мир на ладони, ты счастлив в нём!» — слова из песни В. Высоцкого как нельзя лучше подходят для описания восхитительной панорамы пространства, в центре которой — Вы! Бермамыт, «там, где парит душа» — одно из красивейших переводов названия плато Скалистого хребта в окрестностях Кисловодска.Там действительно забываешь обо всём, Вы и мир гор, скал, каньонов, глубина которых 250–300 5 4 отзыва

Денис Ваш гид в Ессентуках Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 16 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 4 отзыва 6 часов 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Дотянуться рукой до облаков С Бермамыта потрясающий вид на Эльбрус, до которого кажется можно дотянуться рукой, на ущелья Хасаута и Эшкакона, в глубине которых на ваших глазах из ниоткуда образуются облака, словно белоснежные комья ваты. Именно на облаках можно увидеть собственную тень утром на рассвете как «Брокенский призрак». На Бермамыте формируются и мощные воздушные массы, несущие погоду на Кавминводы, поэтому Бермамыт — своеобразная «кухня погоды». Здесь возникают огни «Святого Эльма». Причудливые скалы «Амфитеатр», «Монахи» — являются украшением плато, которое поднимается под облака, на высоту 2592 м. над у/м. Это высшая панорамная точка Эльбруса и снежных вершин Кавказского хребта в районе Кисловодска. Оказавшись на Бермамыте Вы придёте от увиденного в восторг и удивление, просто от факта существования этого места! Дорога на плато проходит в зоне субальпийских и альпийских лугов, среди многоцветья, которое меняются каждую неделю. И трудно сказать чего больше: цветов на Бермамыте или звёзд на небе. Фиолетовые виолы сменяются белоснежными анемонами, им на смену приходят ярко жёлтые лютики, голубые скабиозы, луговые ирисы и лиловый ятрышник. В изобилии чабрец и душица, мята, зверобой и иван-чай, которые насыщают воздух ароматами и опьяняют. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно по договоренности Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Плато Бермамыт

Долина Нарзанов Что включено Трансфер

Водитель-гид

Кофе-брейк (кофе сваренное на турке) Что не входит в цену Личные расходы (питание, сувениры и пр.). Место начала и завершения? По договоренности с путешественником Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно по договоренности Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.