На этой индивидуальной экскурсии вы отправитесь на плато Бермамыт, где вас ждут изумительные виды на Эльбрус и Главный Кавказский хребет. Рассмотрите скалы Монахи, старинный каменный амфитеатр и «мост над пропастью».
5 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Комфортабельный внедорожник
- 🏞️ Величественные виды на Эльбрус
- 📜 Увлекательные рассказы о местных традициях
- 🗿 Старинный каменный амфитеатр
- 🍽️ Возможность попробовать местную кухню
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для поездки на плато Бермамыт - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, а виды на Эльбрус и Кавказский хребет особенно впечатляют. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой природы, но стоит быть готовым к возможным переменам погоды. Зимой, хотя и возможны поездки, стоит учитывать холод и снежные условия, которые могут ограничить доступ к некоторым местам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Эльбрус
- Главный Кавказский хребет
- Скалы Монахи
- Каменный амфитеатр
- Мост над пропастью
- Кисловодск
- Горы Бештау и Железная
Описание экскурсии
Волшебное плато Бермамыт
Плато Бермамыт запомнится вам изумительными видами на величественный двуглавый Эльбрус, Главный Кавказский хребет и скалы Монахи, издали похожие на людей. Вы рассмотрите старинный каменный амфитеатр и оцените «мост над пропастью».
Ставрополье!
Вы увидите на местных дорогах необычные пористые камни. А также посетите живописную поляну у горы Баран и насладитесь захватывающими дух видами на Кисловодск и горы Бештау и Железная.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике UAZ Patriot в мини-группе до 7 человек
- Мы заберём вас от места вашего проживания
- По желанию можно заехать в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно
- Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка по красивым местам в компании водителя-сопровождающего
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 731 туриста
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей, в Кавказских Минеральных Водах я живу всю жизнь, то есть около 50 лет. За это время детально изучил местные просторы. С радостью покажу вам кавказские красоты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия невероятная! У нас на замену был гид Денис. Всё было замечательно! Локации головокружительной красоты, Денис приятный и интересный рассказчик, организация и реализация тура на высшем уровне 👍🏼 однозначно рекомендуем!
+2
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В
Так совпало, что день перед поездкой были сильные дожди, дорога до Бермамута была сильно размыта, потому Андрей предложил поехать на Джили Су, т. к. там асфльт. Вобщем на ходу поменяли
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Н
16.10.2023 я ездила на экскурсию на плато Бермамыт с гидом Андреем. Мы выехали рано утром и посетили 5 лучших смотровых площадок на маршруте. Кругом паслись табуны лошадей,стада овечек. Впечатления от
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