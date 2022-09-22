Необыкновенное плато Бермамыт

Посетить одно из самых живописных мест страны в компании веселого и знающего гида

Вы отправитесь на комфортабельном внедорожнике в завораживающий мир горных хребтов, альпийских лугов, водопадов и сказочных лесов.

Рассмотрите причудливые скалы, созданные самой природой, и оцените панораму Главного Кавказского хребта с высоты 2600 метров. А я расскажу захватывающую историю этих мест и помогу понять местные традиции и обычаи.
Необыкновенное плато Бермамыт
Необыкновенное плато Бермамыт
Необыкновенное плато Бермамыт
Необыкновенное плато Бермамыт
Необыкновенное плато Бермамыт
Необыкновенное плато Бермамыт
Ближайшие даты:
22
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Волшебное плато Бермамыт

Плато Бермамыт запомнится вам изумительными видами на величественный двуглавый Эльбрус, Главный Кавказский хребет и скалы Монахи, издали похожие на людей. Вы услышите историю этого волшебного места, рассмотрите старинный каменный амфитеатр и оцените «мост над пропастью». Я дополню фантастические пейзажи интересными рассказами о местных традициях, обычаях и культуре.

О Ставрополье — интересно!

Вы узнаете, как и где через горы Кавказа проходил Шелковый путь, при каких обстоятельствах наши края посещали Пушкин, Лермонтов и Толстой и откуда на местных дорогах необычные пористые камни. А также посетите живописную поляну у горы Баран и насладитесь захватывающими дух видами на Кисловодск и горы Бештау и Железная.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике UAZ Patriot в мини-группе до 7 человек
  • Выезд возможен только из Кисловодска
  • По желанию можно заехать в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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