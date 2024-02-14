На этой индивидуальной экскурсии вы отправитесь на плато Бермамыт, где вас ждут изумительные виды на Эльбрус и Главный Кавказский хребет. Рассмотрите скалы Монахи, старинный каменный амфитеатр и «мост над пропастью».

Узнайте историю этих мест, традиции и обычаи. Экскурсия проходит на внедорожнике UAZ Patriot в мини-группе до 7 человек. Вас заберут от места проживания, а по желанию можно заехать в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно. Насладитесь захватывающими видами на Кисловодск и горы Бештау и Железная

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для поездки на плато Бермамыт - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, а виды на Эльбрус и Кавказский хребет особенно впечатляют. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой природы, но стоит быть готовым к возможным переменам погоды. Зимой, хотя и возможны поездки, стоит учитывать холод и снежные условия, которые могут ограничить доступ к некоторым местам.

Сейчас август — это идеальное время.