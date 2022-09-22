Плато Бермамыт запомнится вам изумительными видами на величественный двуглавый Эльбрус, Главный Кавказский хребет и скалы Монахи, издали похожие на людей. Вы услышите историю этого волшебного места, рассмотрите старинный каменный амфитеатр и оцените «мост над пропастью». Я дополню фантастические пейзажи интересными рассказами о местных традициях, обычаях и культуре.
Вы узнаете, как и где через горы Кавказа проходил Шелковый путь, при каких обстоятельствах наши края посещали Пушкин, Лермонтов и Толстой и откуда на местных дорогах необычные пористые камни. А также посетите живописную поляну у горы Баран и насладитесь захватывающими дух видами на Кисловодск и горы Бештау и Железная.