Невероятный и удивительный Бермамыт
Предлагаю тур на одну из лучших смотровых площадок с видом на Эльбрус и Большой Кавказский Хребет.
Маршрут до плато Бермамыт проходит по живописным местам, через альпийские луга с пасущимися табунами лошадей и стадами коров. Мы будем делать остановки на всех смотровых площадках по пути.
Маршрут до плато Бермамыт проходит по живописным местам, через альпийские луга с пасущимися табунами лошадей и стадами коров. Мы будем делать остановки на всех смотровых площадках по пути.
Что вас ожидает:
- Альпийские луга
- Мостик Солтан
- Амфитеатр
- Скалы Два Монаха
- Эльбрус и Большой Кавказский Хребет
Описание
Что вас ожидает: На плато Бермамыт мы посетим три главные достопримечательности — мостик Солтан, Амфитеатр и скалы Два Монаха. Я расскажу вам о всех природных явлениях, которые можно здесь наблюдать в определенное время года. Также есть возможность продолжить маршрут в разных направлениях:
• Село Хасаут (дача Косыгина, Нарзанный источник) • Долина Нарзанов • Плато Шаджатмас • Гришкина балка • Медовые водопады (зиплайн 1050 метров) Дополнительные расходы:
- Входные билеты в парк «Долина Нарзанов» — 50 руб.
- Вход на Медовые водопады — 60 руб.
- Зиплайн —1300 руб.
- Обед в кафе — средний чек от 250 руб.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на внедорожнике
- Экскурсионное сопровождения
- Что не входит
- Питание
- Входные билеты
- Место начала и завершения?
- г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 1А
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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