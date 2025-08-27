Мои заказы

Невероятный и удивительный Бермамыт: индивидуальный тур

Невероятный и удивительный Бермамыт
Предлагаю тур на одну из лучших смотровых площадок с видом на Эльбрус и Большой Кавказский Хребет.

Маршрут до плато Бермамыт проходит по живописным местам, через альпийские луга с пасущимися табунами лошадей и стадами коров.

Мы будем делать остановки на всех смотровых площадках по пути, а на самом плато увидим диковинные скалы и мост над пропастью.
5
39 отзывов
Невероятный и удивительный Бермамыт: индивидуальный тур
Невероятный и удивительный Бермамыт: индивидуальный тур
Невероятный и удивительный Бермамыт: индивидуальный тур

Описание экскурсии

На комфортабельном внедорожнике мы отправляемся на плато Бермамыт, чтобы насладиться красотой Кавказа и порадоваться шикарным видам. Мы посетим три главные достопримечательности плато:

  • мостик Солтан, который находится над пропастью высотой 900 метров;
  • Амфитеатр — две скалы друг напротив друга как бы создают полукруглую подкову, которая из-за слоистой текстуры камня напоминает античную постройку;
диковинные скалы Два Монаха — под воздействием стихии на плато образовались удивительные каменные столбы, которые при определенном освещении напоминают человеческие фигуры в капюшонах. Я расскажу вам обо всех природных явлениях, которые можно здесь наблюдать в определенное время года. За доплату и по вашему желанию мы можем встретить рассвет, проводить закат или устроить пикник (есть стол, стулья, мангал и тент). Кроме того, у нас будет возможность продолжить маршрут в разных направлениях:.
диковинные скалы Два Монаха — под воздействием стихии на плато образовались удивительные каменные столбы, которые при определенном освещении напоминают человеческие фигуры в капюшонах. Я расскажу вам обо всех природных явлениях, которые можно здесь наблюдать в определенное время года. За доплату и по вашему желанию мы можем встретить рассвет, проводить закат или устроить пикник (есть стол, стулья, мангал и тент). Кроме того, у нас будет возможность продолжить маршрут в разных направлениях:.
• диковинные скалы Два Монаха — под воздействием стихии на плато образовались удивительные каменные столбы, которые при определенном освещении напоминают человеческие фигуры в капюшонах. Я расскажу вам обо всех природных явлениях, которые можно здесь наблюдать в определенное время года. За доплату и по вашему желанию мы можем встретить рассвет, проводить закат или устроить пикник (есть стол, стулья, мангал и тент). Кроме того, у нас будет возможность продолжить маршрут в разных направлениях:
  • село Хасаут (дача Косыгина, Нарзанный источник);
  • Долина нарзанов;
  • плато Шаджатмаз;
  • Гришкина балка;
  • Медовые водопады с зиплайном. Цена и маршрут оговаривается отдельно. Важная информация: Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону. В холодную погоду позаботьтесь о теплых вещах. Рекомендуем взять с собой небольшой перекус и воду, а также наличные.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Плато Бермамыт
  • Мостик Солтан
  • Амфитеатр
  • Скалы Два Монаха
  • Эльбрус и Большой Кавказский Хребет
Что включено
  • Проезд на внедорожнике
  • Экскурсионное сопровождения
Что не входит в цену
  • Экосбор на плато Бермамыт - 100 руб.
  • Входные билеты в парк «Долина Нарзанов» - 200 руб.
  • Вход на Медовые водопады - 200 руб.
  • Зиплайн - 2800 руб. (по желанию)
Место начала и завершения?
Г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 1А
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону. В холодную погоду позаботьтесь о теплых вещах
  • Рекомендуем взять с собой небольшой перекус и воду, а также наличные
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
3
2
1
О
Прошло полторы недели после экскурсии, но до сих пор стоят перед глазами невероятные виды Бермамыта! С величием плато никто не поспорит!
Несмотря на нелегкую дорогу, абсолютно все забываешь когда пребываешь на
читать дальшеуменьшить

место! Но,в этом вы можете сами убедиться, съездив на плато!
Очень большую роль в нашем восприятии Бермамыта сыграл наш замечательный гид- водитель Дмитрий. Который показал нам эту местность своими глазами так, как он ее чувствует. Рассказал очень много интересных фактов, о своих наблюдениях)
Экскурсия прошла на одном дыхании! Все- таки индивидуальная экскурсия- это совсем другое дело)
Спасибо большое за экскурсию!
Рекомендую съездить в это удивительное место, а уж если вам повезёт и вам экскурсию проведет Дмитрий, то вы выиграли джекпот)

Вам был полезен этот отзыв?
А
Огромное спасибо Дмитрию за незабываемые впечатления от поездки на рассвет на плато Бермамыт. Конечно горы и природа были великолепны, виды такие,что дух захватывает!!!! Но…. Главное это профессионализм и чуткое отношение
читать дальшеуменьшить

Дмитрия. Договорились заранее, он выбрал лучший день, заехал за нами. В полной темноте по горной дороге довёз нас до плато, рассказал много интересного, за руку довел по опасному месту что бы получились максимально эффектные фотки)) А ещё было очень холодно, но у нашего заботливого гида нашлись горячий чай-кофе и плед)) На обратном пути, при свете оценили всю сложность трассы и высокий водительский профессионализм Дмитрия. Дмитрий, спасибо Вам огромное!!!!! Надеемся, что ещё встретимся в следующих поездках. Господа, он реально лучший!!!!

Вам был полезен этот отзыв?
И
Давно хотели посетить Северный Кавказ и сама судьба свела нас с профессиональным "нелюбителем асфальта" Димой и его "верным конём" Патриком 😄🚙 Это были два самых ярких дня! Великолепные маршруты с
читать дальшеуменьшить

учётом наших пожеланий, свежезаваренный травяной чай на видовых остановках. ☕ 🏔️ Это все про Диму. У него замечательное чувство юмора, чего только стоит:"Приедем, расскажу"," Это потому что меня с вами не было" 😁 Он не ест сладкое, но при этом знает все сладкие места Кавказа и что Пятигорское фисташковое мороженое самое вкусное 🍦🤣 Счастье у каждого своё. И в этом весь Дима… Спасибо. Девочки из Крыма.

Вам был полезен этот отзыв?
Я
Было бы больше заезд, поставила бы их все!!!))) несколько дней назад отдыхали в Кисловодске с целью посетить плато Бермамыт. На своей машине точно не проехали бы (знали заранее), поэтому искали
читать дальшеуменьшить

экскурсию. Выбрали индивидуальную и ни разу не пожалели!!! Гид был отличный!!! Прекрасное знание истории края и не только. Доступная, не навязчивая подача информации. Ну, уж про саму локацию и открывающиеся виды рассказывать не буду. Думаю, каждый, кто интересуется данным плато, прекрасно понимает что там. Скажу только, что там ПОТРЯСАЮЩЕ, ВПЕЧАТЛЯЮЩЕ, ЗАВОРАЖИВАЮЩЕ!!!

Вам был полезен этот отзыв?
Д
Хочу сказать, огромное спасибо Дмитрию, за проведенную экскурсию на плато бермамыт. Выбор погодных условий взял на себя и не ошибся. Эльбрус и весь Кавказский хребет был как на ладони. Очень
читать дальшеуменьшить

профессионально водит по бездорожью свой УАЗ Патриот. Рассказал нам много интересного о самом плато и окрестностях. Мы сделали очень много фотографий, там где прошли бы мимо. Дмитрий заварил нам чай из горных трав, который пришелся к стати в довольно прохладную погоду. Огромнейшее спасибо от нашей компании, обязательно в следующем году поедем в другие места. Всем рекомендую!!!

Вам был полезен этот отзыв?
О
20го июля с семьей побывали на плато Бермамыт, встречали рассвет. Экскурсия прошла великолепно. Дмитрий превосходный водитель и хороший собеседник. На обратном пути посетили Гришкину балку, по совету Дмитрия. Это то
читать дальшеуменьшить

место где бывает далеко не каждый турист, потому как туда рискнет добраться не каждый водитель внедорожника, на столько там крутые спуски/подъемы. Всем рекомендую, практически дикие места. А так же приятно удивило то что Дмитрий устраивает чаепитие на природе, угощает чаем/кофе и конфетками)) Наша семья благодарит Вас за великолепную экскурсию.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Ессентуков

Похожие экскурсии на «Невероятный и удивительный Бермамыт: индивидуальный тур»

На плато Бермамыт за невероятными пейзажами! (Из Ессентуков)
На машине
6 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами! (Из Ессентуков)
Погрузитесь в мир горных вершин и древних легенд на комфортабельном внедорожнике. Плато Бермамыт ждет вас
Завтра в 07:00
12 авг в 07:00
от 16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Большой и Малый Бермамыт
На машине
7 часов
69 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Большой и Малый Бермамыт
Вас ждет незабываемое путешествие к вершинам Большого и Малого Бермамыта, где красота Кавказа откроется во всем своем величии
Начало: Ессентуки Жд вокзал
Завтра в 02:30
12 авг в 19:00
от 19 900 ₽ за всё до 4 чел.
Русская Исландия - плато Бермамыт днём, на рассвете или закате
7 часов
265 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Русская Исландия - плато Бермамыт днём, на рассвете или закате
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в Вотсап гиду)
Расписание: Ежедневно
4000 ₽ за человека
На плато Бермамыт - за инопланетными пейзажами
Джиппинг
На машине
7 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
На плато Бермамыт - за инопланетными пейзажами
Полюбоваться грандиозными скалами, ущельями и каньоном (из Ессентуков в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
15 авг в 07:00
16 авг в 07:00
4200 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Ессентуках. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ессентуках
17 000 ₽ за экскурсию