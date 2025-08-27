Предлагаю тур на одну из лучших смотровых площадок с видом на Эльбрус и Большой Кавказский Хребет.
Маршрут до плато Бермамыт проходит по живописным местам, через альпийские луга с пасущимися табунами лошадей и стадами коров.
Мы будем делать остановки на всех смотровых площадках по пути, а на самом плато увидим диковинные скалы и мост над пропастью.
Маршрут до плато Бермамыт проходит по живописным местам, через альпийские луга с пасущимися табунами лошадей и стадами коров.
Мы будем делать остановки на всех смотровых площадках по пути, а на самом плато увидим диковинные скалы и мост над пропастью.
Описание экскурсии
На комфортабельном внедорожнике мы отправляемся на плато Бермамыт, чтобы насладиться красотой Кавказа и порадоваться шикарным видам. Мы посетим три главные достопримечательности плато:
- мостик Солтан, который находится над пропастью высотой 900 метров;
- Амфитеатр — две скалы друг напротив друга как бы создают полукруглую подкову, которая из-за слоистой текстуры камня напоминает античную постройку;
диковинные скалы Два Монаха — под воздействием стихии на плато образовались удивительные каменные столбы, которые при определенном освещении напоминают человеческие фигуры в капюшонах. Я расскажу вам обо всех природных явлениях, которые можно здесь наблюдать в определенное время года. За доплату и по вашему желанию мы можем встретить рассвет, проводить закат или устроить пикник (есть стол, стулья, мангал и тент). Кроме того, у нас будет возможность продолжить маршрут в разных направлениях:.
диковинные скалы Два Монаха — под воздействием стихии на плато образовались удивительные каменные столбы, которые при определенном освещении напоминают человеческие фигуры в капюшонах. Я расскажу вам обо всех природных явлениях, которые можно здесь наблюдать в определенное время года. За доплату и по вашему желанию мы можем встретить рассвет, проводить закат или устроить пикник (есть стол, стулья, мангал и тент). Кроме того, у нас будет возможность продолжить маршрут в разных направлениях:.
• диковинные скалы Два Монаха — под воздействием стихии на плато образовались удивительные каменные столбы, которые при определенном освещении напоминают человеческие фигуры в капюшонах. Я расскажу вам обо всех природных явлениях, которые можно здесь наблюдать в определенное время года. За доплату и по вашему желанию мы можем встретить рассвет, проводить закат или устроить пикник (есть стол, стулья, мангал и тент). Кроме того, у нас будет возможность продолжить маршрут в разных направлениях:
- село Хасаут (дача Косыгина, Нарзанный источник);
- Долина нарзанов;
- плато Шаджатмаз;
- Гришкина балка;
- Медовые водопады с зиплайном. Цена и маршрут оговаривается отдельно. Важная информация: Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону. В холодную погоду позаботьтесь о теплых вещах. Рекомендуем взять с собой небольшой перекус и воду, а также наличные.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плато Бермамыт
- Мостик Солтан
- Амфитеатр
- Скалы Два Монаха
- Эльбрус и Большой Кавказский Хребет
Что включено
- Проезд на внедорожнике
- Экскурсионное сопровождения
Что не входит в цену
- Экосбор на плато Бермамыт - 100 руб.
- Входные билеты в парк «Долина Нарзанов» - 200 руб.
- Вход на Медовые водопады - 200 руб.
- Зиплайн - 2800 руб. (по желанию)
Место начала и завершения?
Г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 1А
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону. В холодную погоду позаботьтесь о теплых вещах
- Рекомендуем взять с собой небольшой перекус и воду, а также наличные
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 39 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Прошло полторы недели после экскурсии, но до сих пор стоят перед глазами невероятные виды Бермамыта! С величием плато никто не поспорит!
Несмотря на нелегкую дорогу, абсолютно все забываешь когда пребываешь на
Несмотря на нелегкую дорогу, абсолютно все забываешь когда пребываешь на
Вам был полезен этот отзыв?
А
Огромное спасибо Дмитрию за незабываемые впечатления от поездки на рассвет на плато Бермамыт. Конечно горы и природа были великолепны, виды такие,что дух захватывает!!!! Но…. Главное это профессионализм и чуткое отношение
Вам был полезен этот отзыв?
И
Давно хотели посетить Северный Кавказ и сама судьба свела нас с профессиональным "нелюбителем асфальта" Димой и его "верным конём" Патриком 😄🚙 Это были два самых ярких дня! Великолепные маршруты с
Вам был полезен этот отзыв?
Я
Было бы больше заезд, поставила бы их все!!!))) несколько дней назад отдыхали в Кисловодске с целью посетить плато Бермамыт. На своей машине точно не проехали бы (знали заранее), поэтому искали
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Хочу сказать, огромное спасибо Дмитрию, за проведенную экскурсию на плато бермамыт. Выбор погодных условий взял на себя и не ошибся. Эльбрус и весь Кавказский хребет был как на ладони. Очень
Вам был полезен этот отзыв?
О
20го июля с семьей побывали на плато Бермамыт, встречали рассвет. Экскурсия прошла великолепно. Дмитрий превосходный водитель и хороший собеседник. На обратном пути посетили Гришкину балку, по совету Дмитрия. Это то
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Ессентуков
Похожие экскурсии на «Невероятный и удивительный Бермамыт: индивидуальный тур»
Индивидуальная
до 6 чел.
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами! (Из Ессентуков)
Погрузитесь в мир горных вершин и древних легенд на комфортабельном внедорожнике. Плато Бермамыт ждет вас
Завтра в 07:00
12 авг в 07:00
от 16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Большой и Малый Бермамыт
Вас ждет незабываемое путешествие к вершинам Большого и Малого Бермамыта, где красота Кавказа откроется во всем своем величии
Начало: Ессентуки Жд вокзал
Завтра в 02:30
12 авг в 19:00
от 19 900 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Русская Исландия - плато Бермамыт днём, на рассвете или закате
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в Вотсап гиду)
Расписание: Ежедневно
4000 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
На плато Бермамыт - за инопланетными пейзажами
Полюбоваться грандиозными скалами, ущельями и каньоном (из Ессентуков в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
15 авг в 07:00
16 авг в 07:00
4200 ₽ за человека
17 000 ₽ за экскурсию