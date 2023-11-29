Невероятный и удивительный Бермамыт: индивидуальный тур

Индивидуальная экскурсия в Ессентуках

Невероятный и удивительный Бермамыт

Предлагаю тур на одну из лучших смотровых площадок с видом на Эльбрус и Большой Кавказский Хребет.

Маршрут до плато Бермамыт проходит по живописным местам, через альпийские луга с пасущимися табунами лошадей и стадами коров. Мы будем делать остановки на всех смотровых площадках по пути.
Невероятный и удивительный Бермамыт: индивидуальный тур
Невероятный и удивительный Бермамыт: индивидуальный тур
Невероятный и удивительный Бермамыт: индивидуальный тур
Невероятный и удивительный Бермамыт: индивидуальный тур
Невероятный и удивительный Бермамыт: индивидуальный тур
Невероятный и удивительный Бермамыт: индивидуальный тур
Невероятный и удивительный Бермамыт: индивидуальный тур

Что вас ожидает:

  • Альпийские луга
  • Мостик Солтан
  • Амфитеатр
  • Скалы Два Монаха
  • Эльбрус и Большой Кавказский Хребет

Описание

Что вас ожидает: На плато Бермамыт мы посетим три главные достопримечательности — мостик Солтан, Амфитеатр и скалы Два Монаха. Я расскажу вам о всех природных явлениях, которые можно здесь наблюдать в определенное время года. Также есть возможность продолжить маршрут в разных направлениях:

• Село Хасаут (дача Косыгина, Нарзанный источник) • Долина Нарзанов • Плато Шаджатмас • Гришкина балка • Медовые водопады (зиплайн 1050 метров) Дополнительные расходы:

  • Входные билеты в парк «Долина Нарзанов» — 50 руб.
  • Вход на Медовые водопады — 60 руб.
  • Зиплайн —1300 руб.
  • Обед в кафе — средний чек от 250 руб.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на внедорожнике
  • Экскурсионное сопровождения
Что не входит
  • Питание
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 1А
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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