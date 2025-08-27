На комфортабельном внедорожнике мы отправляемся на плато Бермамыт, чтобы насладиться красотой Кавказа и порадоваться шикарным видам. Мы посетим три главные достопримечательности плато:

мостик Солтан, который находится над пропастью высотой 900 метров;

Амфитеатр — две скалы друг напротив друга как бы создают полукруглую подкову, которая из-за слоистой текстуры камня напоминает античную постройку;

диковинные скалы Два Монаха — под воздействием стихии на плато образовались удивительные каменные столбы, которые при определенном освещении напоминают человеческие фигуры в капюшонах. Я расскажу вам обо всех природных явлениях, которые можно здесь наблюдать в определенное время года. За доплату и по вашему желанию мы можем встретить рассвет, проводить закат или устроить пикник (есть стол, стулья, мангал и тент). Кроме того, у нас будет возможность продолжить маршрут в разных направлениях:.

диковинные скалы Два Монаха — под воздействием стихии на плато образовались удивительные каменные столбы, которые при определенном освещении напоминают человеческие фигуры в капюшонах. Я расскажу вам обо всех природных явлениях, которые можно здесь наблюдать в определенное время года. За доплату и по вашему желанию мы можем встретить рассвет, проводить закат или устроить пикник (есть стол, стулья, мангал и тент). Кроме того, у нас будет возможность продолжить маршрут в разных направлениях:.

• диковинные скалы Два Монаха — под воздействием стихии на плато образовались удивительные каменные столбы, которые при определенном освещении напоминают человеческие фигуры в капюшонах. Я расскажу вам обо всех природных явлениях, которые можно здесь наблюдать в определенное время года. За доплату и по вашему желанию мы можем встретить рассвет, проводить закат или устроить пикник (есть стол, стулья, мангал и тент). Кроме того, у нас будет возможность продолжить маршрут в разных направлениях: