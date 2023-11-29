• Село Хасаут (дача Косыгина, Нарзанный источник) • Долина Нарзанов • Плато Шаджатмас • Гришкина балка • Медовые водопады (зиплайн 1050 метров) Дополнительные расходы:

Входные билеты в парк «Долина Нарзанов» — 50 руб.

Вход на Медовые водопады — 60 руб.

Зиплайн —1300 руб.

Обед в кафе — средний чек от 250 руб.

Что вас ожидает: На плато Бермамыт мы посетим три главные достопримечательности — мостик Солтан, Амфитеатр и скалы Два Монаха. Я расскажу вам о всех природных явлениях, которые можно здесь наблюдать в определенное время года. Также есть возможность продолжить маршрут в разных направлениях: