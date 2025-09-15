Готовы познакомиться с величественной природой Карачаево-Черкесии? Тогда приглашаем вас на плато Бермамыт! Вы полюбуетесь впечатляющими горными видами, подышите кристально чистым воздухом и поймёте, почему эти места называют «русским Гранд-Каньоном». А также по желанию попробуете местный гастрономический специалитет — карачаевские хычины.
Описание экскурсии
Плато Бермамыт — одна из лучших панорамных точек Северного Приэльбрусья, поэтому фантастические пейзажи гарантированы! За 1 день вы:
- оцените грандиозное Эшкаконское ущелье
- заедете на несколько смотровых площадок с видом на каньоны
- увидите скалы «Два монаха» и природный каменный амфитеатр
- постоите над облаками и, если повезёт, полюбуетесь Эльбрусом
- продегустируете карачаевские хычины
Всё это в душевной дружелюбной атмосфере!
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser, УАЗ Патриот или другом подготовленном внедорожнике
- Дорога на плато занимает около двух часов в одну сторону
- Дополнительно оплачивается питание в кафе — 500-600 ₽/чел., экологический сбор — 100 ₽/чел.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 07:00 и 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00 и 14:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алибек — ваша команда гидов в Ессентуках
Провели экскурсии для 187 туристов
Приветствую! Я Алибек, представитель дружной команды гидов на Северном Кавказе. Мы с гордостью рассказываем путешественникам о местных традициях, культуре и истории. Благодаря нашим экскурсиям вы сможете окунуться в атмосферу кавказского гостеприимства и полюбоваться потрясающими пейзажами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Куприянова
15 сен 2025
Дорога не легкая, вестибулярный аппарат протрясло, но гид вез бережно насколько это возможно. Действительно потрясающие виды, главное чтобы повезло с погодой. На самом верху семья готовит вкуснейшие хычины и заваривает прекрасный травяной чай.
