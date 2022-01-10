Новый год в Кисловодске

Легкий новогодний тур по Кавказу с проживанием в Кисловодске

5
3 отзыва
Легкий новогодний тур по Кавказу с проживанием в Кисловодске.

Вы посетите все города Кавказских Минеральных Вод и побываете в самых популярных горнолыжных центрах Кавказа – в Приэльбрусье и Домбае.
Новый год в Кисловодске
Новый год в Кисловодске
Новый год в Кисловодске
Новый год в Кисловодске
Новый год в Кисловодске
Новый год в Кисловодске
Новый год в Кисловодске
Новый год в Кисловодске
Новый год в Кисловодске
Новый год в Кисловодске
Новый год в Кисловодске
Новый год в Кисловодске
Новый год в Кисловодске
Новый год в Кисловодске
Новый год в Кисловодске
Новый год в Кисловодске
Ближайшие даты:
30
дек

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • экскурсия по г. Кисловодску с посещением замка;
  • обзорные экскурсии по г. Ессентуки, г. Пятигорску и г. Железноводску;
  • экскурсия на Приэльбрусье, где посетим поляну Азау и гору Чегет;
  • экскурсия в известный горнолыжный курорт страны – Домбай.

Программа тура по дням

1 день
Кисловодск, Замок коварства и любви

Приезд в Кисловодск.

Размещение в отеле.

14:00 Экскурсия по г. Кисловодску с посещением Замка Коварства и Любви. 

Выезд в ущелье «Замок коварства и любви».

Оно расположено в глубокой каменной лощине, которая отличается живописностью и красотой окружающего пейзажа.

Это одно из самых популярных экскурсионных мест в окрестностях Кисловодска.

Далее посещение смотровой площадки у Армянской церкви, откуда открывается полный обзор на город, далее посещение музея "Крепость" и возможность смотра свято–Никольского Храма, затем посещение Лермонтовской скалы, которая фигурирует в романе "Герой нашего времени" в Ольховском ущелье.

Возвращение в отель.

2 день
Новогодний Эльбрус

Завтрак.

Экскурсия на Приэльбрусье, поляна Азау. 

Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью.

Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха.

Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса.

Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау.

С нее начинается подъем на Эльбрус.

В программу экскурсии входит посещение горы Чегет.

С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз–Орун.

Новогодний банкет (по желанию за дополнительную плату).

3 день
Экскурсия в Пятигорск

Завтрак.  

Экскурсия в столицу Кавказа – Пятигорск. 

Во время экскурсии вы познакомитесь с самыми известными достопримечательностями северо–кавказской столицы.

В 2019 году курортная зона Пятигорска была полностью реконструирована.

Вас ждет обновленный парк "Цветник", преобразившийся Нагорный парк с символом Кавказских Минеральных Вод – Орлом и Китайской беседкой, Лермонтовские места, и, конечно, посещение подземного озера "Провал".  По желанию, в свободное время можно подняться на гору Машук по канатной дороге за дополнительную плату.

Возвращение в Кисловодск.

4 день
Зимний Домбай

Завтрак.

Экскурсия в известный горнолыжный курорт страны – Домбай.

 Домбай – это живописная долина, по кругу ограниченная заснеженными горами.

Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа – гора Домбай–Ульген («убитый зубр»), высота 4047 м над уровнем моря.

Подъем на канатных дорогах на высоту 3000 м. 

Возвращение в Кисловодск. 

5 день
Ессентуки, Железноводск

Завтрак.  

Экскурсия в "зеленную жемчужину" Кавказских Минеральных Вод Железноводск.

Железноводск – самый маленький и уютный из четырех курортов Кавказских Минеральных Вод.

За последние годы из обычного провинциального городка он превратился в курорт европейского уровня.

Вы прогуляетесь по уникальному курортному парку, насладитесь его красотой, тишиной и покоем.

Познакомитесь с памятниками архитектуры, в том числе Пушкинской галереей, попробуете минеральную воду железноводских источников (Славяновскую и Смирновскую), сфотографируетесь на фоне фонтана из питейников, спуститесь по обновленной каскадной лестнице (700 м) к городскому озеру на знаменитую FE–площадь

Обзорная экскурсия по Ессентукам.

Гости Ессентуков узнают интересные сведения из истории открытия основных минеральных источников в долине у горы Щелочной, увидят современный курорт младший по возрасту, но мощный по емкости, ознакомятся с некоторыми уникальными архитектурными сооружениями, побывают в прекрасных лечебных парках. 

19:00 Возвращение в Кисловодск.

Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Кисловодск.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
Название гостиницы Стоимость тура с человека в 2–х местном номере Стоимость тура с человека в 1–но местном номере

Доплата за сутки,

за номер        
Отель "Le Bristol" 

31 000 DBL

33 400 TWIN

 37 200

5 000 DBL

6 000 TWIN

4 000 SNGL
Отель "Амира Парк" 32 000 37 200 5500/4000
Отель "Парк Отель" 33 000 39 000 5800/4400
Гостиница "Венеция" 34 000 38 500 6500/4200
Отель "Колизей" (есть бассейн) 34 000 41 000 6500/4600

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание, указанное в программе
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Кисловодска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Новогодний банкет (по желанию)
  • Трансфер
  • Курортный сбор – 50 руб. /взр. /день (оплачивается в гостинице при заселении)
  • Канатные дороги в Домбае – 1600 руб. /чел. /все очереди
  • Канатные дороги в Приэльбрусье – 2150 руб. /чел. /все очереди
  • Г. Пятигорск: домик-музей Лермонтова /канатная дорога – 150/360 руб. /чел. (если будут работать в праздничные дни)
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Кисловодск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

– теплые вещи (брюки, свитер, теплая куртка, шапка, шарф),

– обувь спортивного типа,

– солнцезащитные очки,

– солнцезащитный крем,

– купальные принадлежности.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
10 янв 2022
Добрый день! Спасибо большое за организацию тура. Благодарим гидов, организаторов и менеджеров проекта! Эльбрус и Чегет невероятно красивы. На Домбае была вьюга, но это никаким образом не омрачило наш отдых. Мы ещё вернёмся!
Отдельную благодарность хотелось бы выразить гиду Светлане! Приятная в общении! Безумно интересно рассказывает! Две экскурсии были в сопровождении с ней, что нас сильно порадовало! Читала нам стихи Пушкина и Лермонтова, потрясающе!
В
23 июня 2022
Очень понравилась организация Тура весь Кавказ. Все было организовано на высоком профессиональном уровне. Море впечатлений. Спасибо компании Большая Страна!!!
А
8 июня 2022
Организатор ответственная. Всех во время собрала, все рассказала, был единственный нюанс в гостинице Пятигорск номер 330 не работал кондиционер. Обратились к горничной, она его включила, а через час он отключился и больше не работал, но он и не нужен был, погода была не жаркая.

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