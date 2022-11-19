Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Золотая обитель Будды Шакьямуни
Наша первая цель — духовный центр Калмыкии. Здесь вы узнаете о визите в Элисту Далай-ламы и создании грандиозного «Золотого храма мечты», куда стремятся паломники со всего мира. Осмотрите здание хурула и 9-метровую статую Будды, белые ступы и молитвенные барабаны «кюрде» с мантрами. А внутри храма увидите одежды священников-гелюнгов, ритуальные маски божеств, предметы искусства 12 века и другие реликвии.
Этнопарк «Верблюжий остров»
Затем, чтобы прикоснуться к калмыцкому колориту, отправимся в этнопарк «Верблюжий остров». Здесь можно прокатиться на длинношерстных верблюдах породы бактриан, которые обитают только в Калмыкии. Также вы сможете примерить национальную одежду, а еще узнаете о быте и укладе кочевников, которые 800 лет назад покорили полмира.
Гастро-погружение в мир монгольской кухни
На обед остановимся в кафе, стилизованном под юрту. Здесь вы сможете отведать специалитеты Калмыкии: продукты из молока (сыр, творог, сметана, кумыс) и мяса. Советую попробовать лепёшки, жаренные в бараньем жиру, с напитком кочевников — чаем с молоком, маслом, солью и специями. Ну а если такая кухня покажется слишком экзотичной, можно выбрать и более привычные блюда.
Организационные детали
Экскурсия проходит на моем легковом автомобиле, где комфортно смогут ехать три человека и менее комфортно четыре. Можем отправиться в путь на комфортабельном минивэне для 6 человек, в этом случае стоимость увеличится на 5000 рублей.
Дополнительные расходы: катание на верблюде и примерка костюмов — 500 руб., обед в кафе — от 500 руб. (по меню)
Также по желанию мы можем немного изменить программу — например, заменить «Верблюжий остров» посещеним «Города Шахмат» (городок, построенный для проведения чемпионата мира по шахматам).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Ессентуках
Провёл 15 экскурсий для 26 туристов
Приветствую, друзья! Меня зовут Дмитрий, и проведение экскурсий по Кавказу для меня самое любимое хобби. Есть своя небольшая турфирма по бронированию путевок в санатории, поэтому экскурсии вожу не часто, благодаря чему путешествия для меня всегда в удовольствие и не становятся рутиной. Провожу только индивидуальные экскурсии без ворчливых попутчиков;) и в той компании, которую вы выбрали сами. Рад новым знакомствам с интересными людьми.