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Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков

Погрузитесь в уникальный мир Калмыкии: буддийские храмы, кочевой быт и монгольская кухня за один день из Ессентуков
Путь из Кавминвод в Калмыкию неблизкий, но он буквально перенесет вас в другой мир.

В этом регионе Европы распространен тибетский буддизм, что придает местному колориту совершенно новые тона.

За один день вы
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посетите грандиозный буддийский храм, погрузитесь в быт кочевников-ойратов, покатаетесь на верблюде и оцените аутентичную кухню.

Экскурсия начинается с посещения Золотой обители Будды Шакьямуни, где можно увидеть 9-метровую статую Будды и ритуальные маски.

Затем отправляемся в этнопарк «Верблюжий остров», где можно прокатиться на верблюдах и примерить национальную одежду. На обед остановимся в кафе, стилизованном под юрту, чтобы попробовать специалитеты Калмыкии. Программа гибкая и может быть изменена по вашему желанию

5
13 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌍 Погружение в уникальную культуру Калмыкии
  • 🕌 Посещение грандиозного буддийского храма
  • 🐪 Катание на верблюдах в этнопарке
  • 🍽️ Дегустация аутентичной калмыцкой кухни
  • 🚗 Комфортный транспорт и гибкая программа
Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков
Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков
Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков

Что можно увидеть

  • Золотая обитель Будды Шакьямуни
  • Этнопарк «Верблюжий остров»

Описание экскурсии

Золотая обитель Будды Шакьямуни

Наша первая цель — духовный центр Калмыкии. Здесь вы узнаете о визите в Элисту Далай-ламы и создании грандиозного «Золотого храма мечты», куда стремятся паломники со всего мира. Осмотрите здание хурула и 9-метровую статую Будды, белые ступы и молитвенные барабаны «кюрде» с мантрами. А внутри храма увидите одежды священников-гелюнгов, ритуальные маски божеств, предметы искусства 12 века и другие реликвии.

Буддиский храм Сякюсн-сюме

«Святая обитель просвещённых монахов» — именно такое название даровал Его Святейшество Далай-лама XIV этому храму во время посещения Калмыкии. До постройки в 2005 году хурула Золотая обителель Будды Шакьямуни являлся крупнейшим буддийским храмом в республике.

Пагода Семи Дней

Название пагоды связано с семью буддами, пришедшими в наш мир. В корпусе пагоды размещён молитвенный барабан диаметром 1,2 метра и высотой 1,8 метра. Барабан подарен в дар Калмыкии ламами тантрического монастыря Гьюмед в Индии в день 70-летия Его Святейшества Далай-ламы XIV. Барабан весит 2 тонны и в него заложены 75 миллионов мантр.

Этнопарк «Верблюжий остров»

Затем, чтобы прикоснуться к калмыцкому колориту, отправимся в этнопарк «Верблюжий остров». Здесь можно прокатиться на длинношерстных верблюдах породы бактриан, которые обитают только в Калмыкии. Также вы сможете примерить национальную одежду, а еще узнаете о быте и укладе кочевников, которые 800 лет назад покорили полмира.

Гастро-погружение в мир монгольской кухни

На обед остановимся в кафе, стилизованном под юрту. Здесь вы сможете отведать специалитеты Калмыкии: продукты из молока (сыр, творог, сметана, кумыс) и мяса. Советую попробовать лепёшки, жаренные в бараньем жиру, с напитком кочевников — чаем с молоком, маслом, солью и специями. Ну а если такая кухня покажется слишком экзотичной, можно выбрать и более привычные блюда.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном южнокорейском внедорожнике SsangYong Rexton
  • Дополнительные расходы: катание на верблюде — 500 руб. и примерка костюмов — 200 руб. Просто погулять по острову и пообщаться с верблюдами — 200 руб. Обед в кафе — от 600 руб. (по меню)
  • Также по желанию мы можем немного изменить программу — например, заменить «Верблюжий остров» посещением «Города Шахмат» (городок, построенный для проведения чемпионата мира по шахматам)
  • Экскурсию для вас проведу лично я: благодаря авторскому подходу и глубоким знаниям истории и культуры народов Кавказа ваше знакомство с нашим регионом превратиться в захватывающее путешествие

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1199 туристов
Я — местный житель и профессиональный гид. Родился и вырос на Кавказских Минеральных Водах, поэтому знаю этот регион изнутри: от знаменитых достопримечательностей до потаённых уголков, куда не водят стандартные экскурсии. Я
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организую авторские путешествия по всему Северному Кавказу — от Калмыкии до Чечни. На ваш выбор — тематические маршруты по истории и этнографии (по следам Лермонтова, древняя Алания, буддизм на Кавказе, старейшие христианские храмы России) или джип-туры к горным озёрам, водопадам, старинным аулам и неприступным крепостям. Моя цель — помочь вам глубоко погрузиться в культуру, обычаи и прошлое народов Кавказа. Я гарантирую комфорт и безопасность, потому что досконально знаю каждый маршрут и имею большой опыт вождения в горах. Программу можно адаптировать под ваши интересы, темп и уровень подготовки. Буду рад открыть для вас этот край таким, каким знаю и люблю его я сам.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Светлана
Недавно съездили в Калмыкию — сначала побывали на верблюжьей ферме, затем осмотрели достопримечательности Элисты. Очень благодарны гиду Дмитрию за отлично организованную поездку: всё прошло гладко и увлекательно!
На верблюжьей ферме получили
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массу ярких впечатлений:
пообщались с дружелюбными верблюдами и покормили их. Потискали маленьких верблюжат- получили неописуемое удовольствие!
Прокатились на верблюдах — это было незабываемо;
примерили традиционные калмыцкие костюмы и сделали весёлые фото. Влюбились в верблюдов навсегда! Федору привет от Марии🤗 В Элисте посетили ключевые места города — увидели буддийские святыни, посетили необычный Шахматный город. Знакомство с буддийскийм монахом и его рассказ о буддизме- приятный бонус! Дмитрий не просто показывал локации, а делился любопытными историями и деталями, благодаря чему город открылся с новой стороны.
Организация поездки:
комфортный автомобиль, гибкий подход, полезные советы от гида — где попробовать местную кухню и купить сувениры.
Поездка получилась насыщенной и запоминающейся. Идеально подойдёт тем, кто хочет совместить природное приключение с городской экскурсией и узнать Калмыкию.
Однозначно рекомендую Дмитрия как гида и эту программу в целом!
Оценка: 5 из 5!

Недавно съездили в Калмыкию — сначала побывали на верблюжьей ферме, затем осмотрели достопримечательности Элисты. Очень благодарны
Недавно съездили в Калмыкию — сначала побывали на верблюжьей ферме, затем осмотрели достопримечательности Элисты. Очень благодарны
Недавно съездили в Калмыкию — сначала побывали на верблюжьей ферме, затем осмотрели достопримечательности Элисты. Очень благодарны
Недавно съездили в Калмыкию — сначала побывали на верблюжьей ферме, затем осмотрели достопримечательности Элисты. Очень благодарны
Недавно съездили в Калмыкию — сначала побывали на верблюжьей ферме, затем осмотрели достопримечательности Элисты. Очень благодарны
Недавно съездили в Калмыкию — сначала побывали на верблюжьей ферме, затем осмотрели достопримечательности Элисты. Очень благодарны
Недавно съездили в Калмыкию — сначала побывали на верблюжьей ферме, затем осмотрели достопримечательности Элисты. Очень благодарны
Недавно съездили в Калмыкию — сначала побывали на верблюжьей ферме, затем осмотрели достопримечательности Элисты. Очень благодарны+6
Недавно съездили в Калмыкию — сначала побывали на верблюжьей ферме, затем осмотрели достопримечательности Элисты. Очень благодарны
Недавно съездили в Калмыкию — сначала побывали на верблюжьей ферме, затем осмотрели достопримечательности Элисты. Очень благодарны
Недавно съездили в Калмыкию — сначала побывали на верблюжьей ферме, затем осмотрели достопримечательности Элисты. Очень благодарны
Недавно съездили в Калмыкию — сначала побывали на верблюжьей ферме, затем осмотрели достопримечательности Элисты. Очень благодарны
Недавно съездили в Калмыкию — сначала побывали на верблюжьей ферме, затем осмотрели достопримечательности Элисты. Очень благодарны
Недавно съездили в Калмыкию — сначала побывали на верблюжьей ферме, затем осмотрели достопримечательности Элисты. Очень благодарны
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Наталья
Спасибо, Дмитрий, за путешествие в Калмыкию, за Ваши интересные рассказы, которые не давали нам скучать во время долгой дороги, за Ваши знания, с которыми Вы поделились с нами об истории народов, населявших Кавказ, а также о народе Калмыкии. Поездка оказалась интересной, насыщенной и позновательной!
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Елена
Индивидуальная экскурсия "Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков" с гидом Дмитрием, 3 мая 2024 г.
В Калмыкию (Элисту) хотели попасть давно, но что-то никак не получалось. Рассматривали разные маршруты, добраться
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до Элисты сейчас непросто, самый "протоптанный туристами" путь - из Волгограда. В итоге, мы все-таки решили организовать посещение Калмыкии из Северного Кавказа. В Ессентуки мы ездим уже 4-й год подряд из-за водички (ощутили на себе, что результат есть) и конечно великолепных гор. Эти благословенные места дают нам силы на год! В первые разы посетили все основные экскурсии Северного Кавказа!
"Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков" - это как раз скорее для тех, кто на Кавказе часто бывает и уже многое видел. Экскурсии в Элисту есть (групповые и индивидуальные), но немного, так как далековато - в одну сторону 4,5 часа. Вот этот момент нас и смущал! В этот раз мы решились! И не с группой, а индивидуально, чтобы можно было "регулировать" наше путешествие: по остановкам для знакомства с достопримечательностями, для отдыха и т. д. Плюс у нас была точка по нашему личному запросу, поэтому индивидуальная экскурсия - это был оптимальный вариант.
В индивидуальной (ещё и дальней) экскурсии важно, конечно, кто вас везет и кто рассказывает. Вы близко взаимодействуете с человеком целый день, важно, чтобы общение было комфортным. Поэтому отдельное спасибо Дмитрию, всё было замечательно!
В итоге! За один день вы попадаете из царства гор в царство степей (история, народы, вера, культура, природа).
А теперь подробнее!
1. История, народы.
За время пути (4,5 часа) гид Дмитрий рассказывает вам и про Кавказ и про Калмыкию. Про Кавказ слушали с удовольствием, не смотря на то, что многое уже знаем - и читали, и во время других экскурсий слышали. Но еще раз "знания обновили", часть услышали впервые, экскурсия индивидуальная, поэтому можно о многом спросить (разных тонкостях), обсудить отдельные направления. Про Калмыкию знали немного, поэтому интересно было вдвойне - про связь с Монгольской империей, Золотой Ордой, Китаем и т. д! Дмитрий рассказывает интересно - с древних времен до наших дней!

2. Вера. Знакомитесь с буддизмом (тибетский буддизм).
Увидите Золотую обитель Будды Шакьямуни — крупнейший буддийский хурул (храм) Республики Калмыкия, а также крупнейший буддийский храм в Европе. Построен он в 2005 г.
Дополнительно к программе заехали по инициативе Дмитрия в Сякюсн-Сюме - хурул, построенный в 1996 г. (задуман при развитии как учебный духовный центр).
Оба хурула/места строительства были освящены Его Святейшеством Далай-ламой XIV (в Калмыкии, в т. ч. в Элисте, он был несколько раз). В обоих хурулах в центре молельных залов расположены статуи Будды Шакьямуни, внутри - священные предметы (мантры, благовония, земля, растения из разных районов Калмыкии и др.). Высота скульптур 9 м (вторая по величине в России и Европе) и 3.5 м, покрыты сусальным золотом, драгоценными камнями. На территории - ступы, пагоды, разноцветные флажки с мантрами (кони ветра - вешают поломники, посетители на счастье, благополучие; продаются в магазине, подробнее можете почитать в интернете или распросить у служителей хурула), в Золотой обителе Будды Шакьямуни - 17 статуй учителей буддизма, статуя Белого старца, музей. Перед входом в хурул надо разуваться, женщинам быть в юбке, для тех, у кого нет - можно взять (при входе стоят корзины с юбками). В хуруле, как и в любом священном месте, храме, вести себя необходимо с почтением, спокойно, никому не мешать, поэтому если вас интересуют подробности внутреннего убранства, символы, изображения, лучше изучить всё это заранее. Дмитрий по дороге и перед входом в хурул основное рассказывает, но чтобы не растеряться, лучше предварительно почитать, подготовиться. У нас получилось очень необычно.
В Золотой обителе Будды Шакьямуни мы попали на молебен (расписание можно посмотреть в интернете). Это, конечно, очень интересно. Мы специально не "подгадывали", но попали, немного посидели, посмотрели. В Сякюсн-Сюме были одни в благостной тишине. И в первом и во втором случае вести себя "туристически" (посмотрите налево, посмотрите направо, а это что, а это зачем) было совсем ни к месту и как-то и не хотелось, хотя, как пишут в интернете, сами служители хурулов могут многое рассказать; спрашивайте, не стесняйтесь, если позволяет обстановка. Но у нас получилось так: молитва, а потом благостная "тишина внимательного покоя". Поэтому еще раз обращаю внимание: интересуетесь подробностями - подготовьтесь, в интернете всё есть.

3. Культура. В первую очередь - люди. Для нас, путешественников - приветливые и отзывчивые. На всех наших точках (хурулы, этнопарк, ресторан, магазины) к нам отнеслись очень внимательно.
Кухня. По совету гида мы заехали в ресторан национальной кухни "Уралан", шеф-повар Арслан Шамаков (страничку из меню прикрепляю), блюда на основе рецептов из манускрипта "Блюда великого Хана" 1330 г. (почитайте). Мы остановили свой выбор на фирменном ассорти блюд калмыцкой кухни и дотуре (внутренности барашка с бульоном). В ассорти входят разные виды мяса, берики (местные пельмени), национальная выпечка и конечно Джомба (калмыцкий чай - с молоком и солью). Для нас новые впечатления - мясо яка и верблюжатина (по вкусу близко к говядине, чуть нежнее, сочнее и "слаще"), блюда из бараньих внутренностей (дотур - подается в маленьких казанах, поэтому не только вкусно, полезно, но и "атмосферно"), чай (вкус необычный, но после такого количества мяса - то, что нужно, утоляет жажду и помогает усвоить новые кулинарные изыски). Мы были в восторге: вкусно, необычно, сытно. Еще заказали и с собой то, до чего "не дошли руки" и "не хватило сил": разные виды лепешек, бериков и десертов.
Сувениры. Лучше этим вопросом озаботиться сразу, нет в Калмыкии большого количества соответствующих продаж. Мы всё купили в сувенирном магазине рядом с рестораном, и хорошо, так как потом таких мест не было. Стандартный набор, но с колоритом Калмыкии - тарелочки, пиалки, платочки, сумочки; символы, фигурки, талисманы буддизма. Мы, конечно, купили калмыцкий чай, он продается рассыпной и в брикетах.
С бытом познакомились в этнопарке "Верблюжий остров". Кибитка/юрта, можно примерить национальный костюм (что мы и сделали для полноты впечатлений) и покататься на верблюдах. Верблюдов уже видели не раз, и катались, поэтом ограничились просмотром/прогулкой, но и тут были новые впечатления - пообщались с маленькими верблюжатами.
4. Природа. Полюбовались на степные просторы,"переливающийся волнами" на ветру ковыль. Как уже писала, были в мае. Кто поедет в апреле, застанет еще и поля тюльпанов.
Погрелись на солнышке. В Калмыкии теплее, даже в сравнении с Кавказом. Для нас, жителей средней полосы, дополнительная радость.
5. С гидом Дмитрием нам было очень интересно и комфортно. Дмитрий многое рассказывает, можно скорректировать маршрут (у нас были личные дополнительные пожелания), длительное путешествие не было для нас утомительным. Большое спасибо.
Мы везде попапи, куда хотели… узнали/посмотрели новое.

Вот такой замечательный, насыщенный получился день.
Основные моменты!
Достаточно одного дня, вы познакомитесь с культурой Калмыкии и буддизмом (особенно интересно будет тем, кто не был в азиатских странах), далеко, но не утомительно, гиду Дмитрию еще раз отдельное спасибо за интересное и комфортное путешествие. Всем благополучия, новых впечатлений и открытий!

Индивидуальная экскурсия "Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков" с гидом Дмитрием, 3 мая 2024 г.
Индивидуальная экскурсия "Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков" с гидом Дмитрием, 3 мая 2024 г.
Индивидуальная экскурсия "Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков" с гидом Дмитрием, 3 мая 2024 г.
Индивидуальная экскурсия "Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков" с гидом Дмитрием, 3 мая 2024 г.
Индивидуальная экскурсия "Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков" с гидом Дмитрием, 3 мая 2024 г.
Индивидуальная экскурсия "Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков" с гидом Дмитрием, 3 мая 2024 г.
Индивидуальная экскурсия "Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков" с гидом Дмитрием, 3 мая 2024 г.
Индивидуальная экскурсия "Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков" с гидом Дмитрием, 3 мая 2024 г.+1
Индивидуальная экскурсия "Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков" с гидом Дмитрием, 3 мая 2024 г.
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Наталья
Прекрасная и необычная экскурсия, которая подойдет для искушенных туристов как мы. Путешествие в Калмыкию - это возможность прикоснуться к буддизму, к миру, который сильно отличается от привычного православного и исламского.
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Так же хочется отметить наивкуснейшую калмыцкую кухню, мы были в восторге! Единственное, надо быть морально готовым к долгой дороге туда и обратно, примерно 4-4,5 часа в каждую сторону. Но дорога однозначно стоит тех впечатлений, которые вы получите в процессе экскурсии. Спасибо большое Дмитрию за возможность прикоснуться к новому и неизведанному, за аккуратное и профессиональное вождение и за информацию, которую он нам дал.

Прекрасная и необычная экскурсия, которая подойдет для искушенных туристов как мы. Путешествие в Калмыкию - это
Прекрасная и необычная экскурсия, которая подойдет для искушенных туристов как мы. Путешествие в Калмыкию - это
Прекрасная и необычная экскурсия, которая подойдет для искушенных туристов как мы. Путешествие в Калмыкию - это
Прекрасная и необычная экскурсия, которая подойдет для искушенных туристов как мы. Путешествие в Калмыкию - это
Прекрасная и необычная экскурсия, которая подойдет для искушенных туристов как мы. Путешествие в Калмыкию - это
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Вера
Путешествовали в Калмыкию с Дмитрием. Поездкой остались очень довольны. Дмитрий отличный рассказчик, с глубокими знаниями истории края. Мы окунулись в совершенно другой для нас мир, увидели много красивых локаций, получили много эмоций и впечатлений. Спасибо Дмитрию, он сделал наш день!
Тем кто еще не был там, очень рекомендуем!!!!
Путешествовали в Калмыкию с Дмитрием. Поездкой остались очень довольны. Дмитрий отличный рассказчик, с глубокими знаниями истории
Путешествовали в Калмыкию с Дмитрием. Поездкой остались очень довольны. Дмитрий отличный рассказчик, с глубокими знаниями истории
Путешествовали в Калмыкию с Дмитрием. Поездкой остались очень довольны. Дмитрий отличный рассказчик, с глубокими знаниями истории
Путешествовали в Калмыкию с Дмитрием. Поездкой остались очень довольны. Дмитрий отличный рассказчик, с глубокими знаниями истории
Путешествовали в Калмыкию с Дмитрием. Поездкой остались очень довольны. Дмитрий отличный рассказчик, с глубокими знаниями истории
Путешествовали в Калмыкию с Дмитрием. Поездкой остались очень довольны. Дмитрий отличный рассказчик, с глубокими знаниями истории
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Ольга
Содержание экскурсии приведено в ее описании и отзывах. А вот ощущения!!! Детский восторг, радость познания, любование красивыми естественными лицами калмыков, ласковые прикосновения к роскошным меховым верблюдицам с экзотическими именами (Пасхаль,
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родилась в Пасху),их ритмичная грациозная поступь, храмы, розы с терпким лимонным ароматом, барабаны, высокое голубое небо с рисунком облаков и на прощание красный диск солнца в бескрайней степи….
Дмитрий, Вы сделали нас счастливыми на целый день и даже больше!

Содержание экскурсии приведено в ее описании и отзывах. А вот ощущения!!! Детский восторг, радость познания, любование
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