Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков

Золотой храм Будды Шакьямуни и его реликвии, этнопарк кочевников и знакомство с калмыцкой кухней

Путь из Кавминвод в Калмыкию неблизкий, но он буквально перенесет вас в другой мир: мы окажемся в единственном регионе Европы, где распространен тибетский буддизм, что окрашивает местный колорит совершенно новыми тонами.

За 1 день вы посетите грандиозный буддийский храм, погрузитесь в быт кочевников-ойратов, покатаетесь на верблюде и оцените аутентичную кухню.
Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков
Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков
Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков
Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков
Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков
Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков
Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков
Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков
Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков
Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков
Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков
Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков
Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков
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Описание

Что вас ожидает

Золотая обитель Будды Шакьямуни

Наша первая цель — духовный центр Калмыкии. Здесь вы узнаете о визите в Элисту Далай-ламы и создании грандиозного «Золотого храма мечты», куда стремятся паломники со всего мира. Осмотрите здание хурула и 9-метровую статую Будды, белые ступы и молитвенные барабаны «кюрде» с мантрами. А внутри храма увидите одежды священников-гелюнгов, ритуальные маски божеств, предметы искусства 12 века и другие реликвии.

Этнопарк «Верблюжий остров»

Затем, чтобы прикоснуться к калмыцкому колориту, отправимся в этнопарк «Верблюжий остров». Здесь можно прокатиться на длинношерстных верблюдах породы бактриан, которые обитают только в Калмыкии. Также вы сможете примерить национальную одежду, а еще узнаете о быте и укладе кочевников, которые 800 лет назад покорили полмира.

Гастро-погружение в мир монгольской кухни

На обед остановимся в кафе, стилизованном под юрту. Здесь вы сможете отведать специалитеты Калмыкии: продукты из молока (сыр, творог, сметана, кумыс) и мяса. Советую попробовать лепёшки, жаренные в бараньем жиру, с напитком кочевников — чаем с молоком, маслом, солью и специями. Ну а если такая кухня покажется слишком экзотичной, можно выбрать и более привычные блюда.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на моем легковом автомобиле, где комфортно смогут ехать три человека и менее комфортно четыре. Можем отправиться в путь на комфортабельном минивэне для 6 человек, в этом случае стоимость увеличится на 5000 рублей.
  • Дополнительные расходы: катание на верблюде и примерка костюмов — 500 руб., обед в кафе — от 500 руб. (по меню)
  • Также по желанию мы можем немного изменить программу — например, заменить «Верблюжий остров» посещеним «Города Шахмат» (городок, построенный для проведения чемпионата мира по шахматам).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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