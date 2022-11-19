Путь из Кавминвод в Калмыкию неблизкий, но он буквально перенесет вас в другой мир: мы окажемся в единственном регионе Европы, где распространен тибетский буддизм, что окрашивает местный колорит совершенно новыми тонами. За 1 день вы посетите грандиозный буддийский храм, погрузитесь в быт кочевников-ойратов, покатаетесь на верблюде и оцените аутентичную кухню.

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Описание

Что вас ожидает

Золотая обитель Будды Шакьямуни

Наша первая цель — духовный центр Калмыкии. Здесь вы узнаете о визите в Элисту Далай-ламы и создании грандиозного «Золотого храма мечты», куда стремятся паломники со всего мира. Осмотрите здание хурула и 9-метровую статую Будды, белые ступы и молитвенные барабаны «кюрде» с мантрами. А внутри храма увидите одежды священников-гелюнгов, ритуальные маски божеств, предметы искусства 12 века и другие реликвии.

Этнопарк «Верблюжий остров»

Затем, чтобы прикоснуться к калмыцкому колориту, отправимся в этнопарк «Верблюжий остров». Здесь можно прокатиться на длинношерстных верблюдах породы бактриан, которые обитают только в Калмыкии. Также вы сможете примерить национальную одежду, а еще узнаете о быте и укладе кочевников, которые 800 лет назад покорили полмира.

Гастро-погружение в мир монгольской кухни

На обед остановимся в кафе, стилизованном под юрту. Здесь вы сможете отведать специалитеты Калмыкии: продукты из молока (сыр, творог, сметана, кумыс) и мяса. Советую попробовать лепёшки, жаренные в бараньем жиру, с напитком кочевников — чаем с молоком, маслом, солью и специями. Ну а если такая кухня покажется слишком экзотичной, можно выбрать и более привычные блюда.

Организационные детали