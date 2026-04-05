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до Элисты сейчас непросто, самый "протоптанный туристами" путь - из Волгограда. В итоге, мы все-таки решили организовать посещение Калмыкии из Северного Кавказа. В Ессентуки мы ездим уже 4-й год подряд из-за водички (ощутили на себе, что результат есть) и конечно великолепных гор. Эти благословенные места дают нам силы на год! В первые разы посетили все основные экскурсии Северного Кавказа!

"Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков" - это как раз скорее для тех, кто на Кавказе часто бывает и уже многое видел. Экскурсии в Элисту есть (групповые и индивидуальные), но немного, так как далековато - в одну сторону 4,5 часа. Вот этот момент нас и смущал! В этот раз мы решились! И не с группой, а индивидуально, чтобы можно было "регулировать" наше путешествие: по остановкам для знакомства с достопримечательностями, для отдыха и т. д. Плюс у нас была точка по нашему личному запросу, поэтому индивидуальная экскурсия - это был оптимальный вариант.

В индивидуальной (ещё и дальней) экскурсии важно, конечно, кто вас везет и кто рассказывает. Вы близко взаимодействуете с человеком целый день, важно, чтобы общение было комфортным. Поэтому отдельное спасибо Дмитрию, всё было замечательно!

В итоге! За один день вы попадаете из царства гор в царство степей (история, народы, вера, культура, природа).

А теперь подробнее!

1. История, народы.

За время пути (4,5 часа) гид Дмитрий рассказывает вам и про Кавказ и про Калмыкию. Про Кавказ слушали с удовольствием, не смотря на то, что многое уже знаем - и читали, и во время других экскурсий слышали. Но еще раз "знания обновили", часть услышали впервые, экскурсия индивидуальная, поэтому можно о многом спросить (разных тонкостях), обсудить отдельные направления. Про Калмыкию знали немного, поэтому интересно было вдвойне - про связь с Монгольской империей, Золотой Ордой, Китаем и т. д! Дмитрий рассказывает интересно - с древних времен до наших дней!



2. Вера. Знакомитесь с буддизмом (тибетский буддизм).

Увидите Золотую обитель Будды Шакьямуни — крупнейший буддийский хурул (храм) Республики Калмыкия, а также крупнейший буддийский храм в Европе. Построен он в 2005 г.

Дополнительно к программе заехали по инициативе Дмитрия в Сякюсн-Сюме - хурул, построенный в 1996 г. (задуман при развитии как учебный духовный центр).

Оба хурула/места строительства были освящены Его Святейшеством Далай-ламой XIV (в Калмыкии, в т. ч. в Элисте, он был несколько раз). В обоих хурулах в центре молельных залов расположены статуи Будды Шакьямуни, внутри - священные предметы (мантры, благовония, земля, растения из разных районов Калмыкии и др.). Высота скульптур 9 м (вторая по величине в России и Европе) и 3.5 м, покрыты сусальным золотом, драгоценными камнями. На территории - ступы, пагоды, разноцветные флажки с мантрами (кони ветра - вешают поломники, посетители на счастье, благополучие; продаются в магазине, подробнее можете почитать в интернете или распросить у служителей хурула), в Золотой обителе Будды Шакьямуни - 17 статуй учителей буддизма, статуя Белого старца, музей. Перед входом в хурул надо разуваться, женщинам быть в юбке, для тех, у кого нет - можно взять (при входе стоят корзины с юбками). В хуруле, как и в любом священном месте, храме, вести себя необходимо с почтением, спокойно, никому не мешать, поэтому если вас интересуют подробности внутреннего убранства, символы, изображения, лучше изучить всё это заранее. Дмитрий по дороге и перед входом в хурул основное рассказывает, но чтобы не растеряться, лучше предварительно почитать, подготовиться. У нас получилось очень необычно.

В Золотой обителе Будды Шакьямуни мы попали на молебен (расписание можно посмотреть в интернете). Это, конечно, очень интересно. Мы специально не "подгадывали", но попали, немного посидели, посмотрели. В Сякюсн-Сюме были одни в благостной тишине. И в первом и во втором случае вести себя "туристически" (посмотрите налево, посмотрите направо, а это что, а это зачем) было совсем ни к месту и как-то и не хотелось, хотя, как пишут в интернете, сами служители хурулов могут многое рассказать; спрашивайте, не стесняйтесь, если позволяет обстановка. Но у нас получилось так: молитва, а потом благостная "тишина внимательного покоя". Поэтому еще раз обращаю внимание: интересуетесь подробностями - подготовьтесь, в интернете всё есть.



3. Культура. В первую очередь - люди. Для нас, путешественников - приветливые и отзывчивые. На всех наших точках (хурулы, этнопарк, ресторан, магазины) к нам отнеслись очень внимательно.

Кухня. По совету гида мы заехали в ресторан национальной кухни "Уралан", шеф-повар Арслан Шамаков (страничку из меню прикрепляю), блюда на основе рецептов из манускрипта "Блюда великого Хана" 1330 г. (почитайте). Мы остановили свой выбор на фирменном ассорти блюд калмыцкой кухни и дотуре (внутренности барашка с бульоном). В ассорти входят разные виды мяса, берики (местные пельмени), национальная выпечка и конечно Джомба (калмыцкий чай - с молоком и солью). Для нас новые впечатления - мясо яка и верблюжатина (по вкусу близко к говядине, чуть нежнее, сочнее и "слаще"), блюда из бараньих внутренностей (дотур - подается в маленьких казанах, поэтому не только вкусно, полезно, но и "атмосферно"), чай (вкус необычный, но после такого количества мяса - то, что нужно, утоляет жажду и помогает усвоить новые кулинарные изыски). Мы были в восторге: вкусно, необычно, сытно. Еще заказали и с собой то, до чего "не дошли руки" и "не хватило сил": разные виды лепешек, бериков и десертов.

Сувениры. Лучше этим вопросом озаботиться сразу, нет в Калмыкии большого количества соответствующих продаж. Мы всё купили в сувенирном магазине рядом с рестораном, и хорошо, так как потом таких мест не было. Стандартный набор, но с колоритом Калмыкии - тарелочки, пиалки, платочки, сумочки; символы, фигурки, талисманы буддизма. Мы, конечно, купили калмыцкий чай, он продается рассыпной и в брикетах.

С бытом познакомились в этнопарке "Верблюжий остров". Кибитка/юрта, можно примерить национальный костюм (что мы и сделали для полноты впечатлений) и покататься на верблюдах. Верблюдов уже видели не раз, и катались, поэтом ограничились просмотром/прогулкой, но и тут были новые впечатления - пообщались с маленькими верблюжатами.

4. Природа. Полюбовались на степные просторы,"переливающийся волнами" на ветру ковыль. Как уже писала, были в мае. Кто поедет в апреле, застанет еще и поля тюльпанов.

Погрелись на солнышке. В Калмыкии теплее, даже в сравнении с Кавказом. Для нас, жителей средней полосы, дополнительная радость.

5. С гидом Дмитрием нам было очень интересно и комфортно. Дмитрий многое рассказывает, можно скорректировать маршрут (у нас были личные дополнительные пожелания), длительное путешествие не было для нас утомительным. Большое спасибо.

Мы везде попапи, куда хотели… узнали/посмотрели новое.



Вот такой замечательный, насыщенный получился день.

Основные моменты!

Достаточно одного дня, вы познакомитесь с культурой Калмыкии и буддизмом (особенно интересно будет тем, кто не был в азиатских странах), далеко, но не утомительно, гиду Дмитрию еще раз отдельное спасибо за интересное и комфортное путешествие. Всем благополучия, новых впечатлений и открытий!