Мои заказы

Из Ессентуков в сказочный Домбай - в мини-группе

Сырные пещеры, Шоанинский храм, река Уллу-Муруджу и захватывающие виды с канатной дороги
В Карачаево-Черкесии хранится немало природных сокровищ, но немногие из них могут посостязаться с Домбаем — краем необыкновенных горных пейзажей, кристальных рек и заповедных лесов. В путешествии вы оцените красоту курортного посёлка и его окрестностей.

А по пути посетите необычные пещеры, увидите древний храм и отведаете целебной воды из ледниковой реки.
5
21 отзыв
Из Ессентуков в сказочный Домбай - в мини-группе
Из Ессентуков в сказочный Домбай - в мини-группе
Из Ессентуков в сказочный Домбай - в мини-группе

Описание экскурсии

  • Наш путь пройдёт через завораживающий перевал Гумбаши высотой до 2144 м. Отсюда открываются панорамы Большого Кавказского хребта.
  • По дороге остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на Эльбрус.
  • Следующая наша локация — фактурные Сырные пещеры из пористого песчаника. Вы сможете осмотреть их снаружи и изнутри.
  • Далее в программе Шоанинский храм 10 века. Вы познакомитесь с историей и архитектурой памятника, а также сможете загадать желание при звоне колоколов.
  • Впереди у нас река Уллу-Муруджу — одна из самых чистых в Европе! Кроме того, её ледниковая вода ещё и полезная, так как богата серебром.
  • Прибыв в Домбай, вы подниметесь по канатной дороге, полюбуетесь могучими горными вершинами и ледниками.
  • Финальная локация — озеро Кара-Кёль.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельных кроссоверах или внедорожниках. В нашем автопарке Toyota Land Cruiser 100, Toyota Land Cruiser Prado 120, Geep Grand Cherokee, УАЗ Патриот, Mitsubishi Pajero.
  • В стоимость включён трансфер и сопровождение гида.
  • Дополнительные расходы (опциональные, по желанию):
    — подъём к Шоанинскому храму — 300 ₽ за чел.
    — заезд в ущелье Гоначхир и озеро Туманлы-Кель — 1500 ₽ за чел. (по согласованию со всеми участниками группы)
    — канатная дорога в Домбае — 3300 ₽/взрослый
    — еда и напитки (средний чек 500-800 ₽ за чел.).
  • Программа актуальна круглый год. В холодную погоду нужны тёплые вещи в горах.
  • Проверяйте, пожалуйста, погоду. В зависимости от прогноза маршрут может быть скорректирован (по предварительному согласованию).
  • Время выезда определяется накануне поездки в зависимости от времени года +- 30 мин.
  • В ходе поездки все участники, кроме людей пенсионного возраста или имеющих проблемы со здоровьем, а также инвалидов, меняются местами по локациям.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

ежедневно в 06:00 и 06:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном вам месте в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00 и 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7410 туристов
Уже несколько лет наша команда знакомит путешественников с красотой Кавказа, его историей, природой и традициями. Для нас экскурсии — это не просто поездки по известным местам, а возможность показать настоящий Кавказ таким, каким его знают местные жители. Мы любим свою работу и стараемся, чтобы каждая поездка проходила в комфортной, дружеской атмосфере, оставляла яркие впечатления и желание вернуться снова.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
2
3
2
1
А
По пути посмотрели Сырные пещеры - но Домбай - самый топ
По пути посмотрели Сырные пещеры - но Домбай - самый топ
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ездили на экскурсию с гидом - Максимом. Всё очень понравилось! Максим - прекрасный рассказчик и водитель. Домбай- это место, где обязательно нужно побывать! Красота невероятная. Спасибо за прекрасный день, полный впечатлений!
Ездили на экскурсию с гидом - Максимом. Всё очень понравилось! Максим - прекрасный рассказчик и водитель.
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
на Домбае - невероятно!
на Домбае - невероятно!
на Домбае - невероятно!
на Домбае - невероятно!
на Домбае - невероятно!
на Домбае - невероятно!
на Домбае - невероятно!
Вам был полезен этот отзыв?
А
поездка прошло просто замечательно 👍 мы в полном восторге. Там все очень понравилось, сделали кучу фоток, получили грандиозные эмоции. Спасибо вам и гиду Дмитрию.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Чудесно провела время! По пути на Домбай познакомились с рядом прекрасных локаций. Отдельное спасибо гиду Алексею! Очень внимательный, вежливый, ответственный и приятный человек! Путешествие прошло замечательно. Рекомендую👍
Вам был полезен этот отзыв?
О
Делюсь своими впечатлениями от экскурсии на Домбай. Это вторая экскурсия, которую мы заказывали у Анастасии. Нашим гидом был Абрек. Получили массу впечатлений от увиденного! С перевала Гум-Баши открывается потрясающий вид
читать дальшеуменьшить

на Кавказский хребет. Посещение Шоанинского храма также оставило яркие впечатления. Удивительно, что сооружение 10 века сохранилось до наших дней. На Домбае было немного пасмурно, но величие и красоту гор мы все равно увидели.
Анастасия, Абрек, большое вам спасибо за организацию экскурсии! Это было незабываемо!

Делюсь своими впечатлениями от экскурсии на Домбай. Это вторая экскурсия, которую мы заказывали у Анастасии. Нашим
Делюсь своими впечатлениями от экскурсии на Домбай. Это вторая экскурсия, которую мы заказывали у Анастасии. Нашим
Делюсь своими впечатлениями от экскурсии на Домбай. Это вторая экскурсия, которую мы заказывали у Анастасии. Нашим
Делюсь своими впечатлениями от экскурсии на Домбай. Это вторая экскурсия, которую мы заказывали у Анастасии. Нашим
Делюсь своими впечатлениями от экскурсии на Домбай. Это вторая экскурсия, которую мы заказывали у Анастасии. Нашим
Делюсь своими впечатлениями от экскурсии на Домбай. Это вторая экскурсия, которую мы заказывали у Анастасии. Нашим
Делюсь своими впечатлениями от экскурсии на Домбай. Это вторая экскурсия, которую мы заказывали у Анастасии. Нашим
Делюсь своими впечатлениями от экскурсии на Домбай. Это вторая экскурсия, которую мы заказывали у Анастасии. Нашим
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Ессентуков

Похожие экскурсии на «Из Ессентуков в сказочный Домбай - в мини-группе»

Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
На машине
13 часов
62 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4200 ₽ за человека
Домбай в мини-группе: Гумбаши, Сырные пещеры, Шоанинский храм, Кара-кёль
На микроавтобусе
12 часов
-
16%
394 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Домбай в мини-группе: Гумбаши, Сырные пещеры, Шоанинский храм, Кара-кёль
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес гиду)
Расписание: Ежедневно
4200 ₽5000 ₽ за человека
Перевал Гумбаши, Шоанинский храм и сказочный Домбай
Джиппинг
На машине
11 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Перевал Гумбаши, Шоанинский храм и сказочный Домбай
Отправиться в дружеское путешествие - навстречу природным красотам Карачаево-Черкесии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Домбай - сердце гор: в мини-группе с Сырными пещерами и храмом
На микроавтобусе
12 часов
-
16%
131 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Домбай - сердце гор: в мини-группе с Сырными пещерами и храмом
Начало: Ваш адрес в Ессентуках
Расписание: Ежедневно в 6:45
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
4200 ₽5000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Ессентуках. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ессентуках
4500 ₽ за человека