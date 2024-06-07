1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии! В мини-группе до 8 человек вы увидите озеро Гижгит, Эльбрус и другие удивительные места
Начало: В районе ж/д вокзала
«Напоим вас горным чаем и кофе в турке с водой из местных родников»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
43003 870₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит: впечатляющие виды и культура
Проведите незабываемый день, погружаясь в величие природы и культурное наследие Кабардино-Балкарии
«Дополнительные расходы: еда и напитки, канатная дорога — 2000 рублей взрослые, 1150 рублей дети 6-13 лет, музей Высоцкого — 100 рублей с человека»
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Загадка Северной Осетии - Дигория: экскурсия из Ессентуков
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей Северной Осетии с эксклюзивной экскурсией из Ессентуков
Начало: В Ессентуках (или другом городе КМВ)
«Дополнительно оплачивается:— еда и напитки (от 300 руб»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
29 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Магия Северного Приэльбрусья: индивидуальная экскурсия из Ессентуков
Приглашаем в удивительное путешествие по мистическому урочищу Джилы-су, где природа и история сплетаются воедино
Начало: По договоренности с туристом
«Еда и напитки оплачиваются дополнительно»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
13 часов
Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков
Золотой храм Будды Шакьямуни и его реликвии, этнопарк кочевников и знакомство с калмыцкой кухней
«Гастро-погружение в мир монгольской кухни»
17 июня в 07:30
18 июня в 07:00
29 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Ессентуков)
Прогулка по историческому центру Кисловодска, дегустация нарзана, посещение горы Кольцо, Медовых водопадов и плато Шаджатмаз. Погружение в культуру горцев
Начало: По месту заказчика
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 14 500₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Групповая
12 часов
Из Ессентуков - на Эльбрус: групповая экскурсия
Путешествие к Эльбрусу из Ессентуков: откройте для себя природные и исторические сокровища Кавказа
Начало: От вашего места пребывания
«Первая остановка — на завтрак в кафе национальной кухни, где продегустируем хычины, айран, шурпу, лагман, чай»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
48993 920₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия в Джилы-Су из Ессентуков
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки
«Гид останавливается только в проверенных кафе без толп людей и со вкусной местной кухней»
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 19 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Влюбиться в Пятигорск за один день
Начало: Пятигорск. По договоренности заберу из Ессентуков
«Сыры, кофе и фирменные блюда В нетуристических местах вы познакомитесь с нашими гастрономическими шедеврами»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Авто-путешествие из КМВ в Грозный из Ессентуков
Весь день на знакомство с историей 4-х республик и экскурсию по «городу Сунжи» - так говорят местные
Начало: В Пятигорске, Железноводске, Ессентуках. Из Кислов...
«Дополнительные расходы: еда и напитки, музей в Грозном 200 руб»
28 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
12 часов
Приэльбрусье и озеро Гижгит
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Поляна в Приэльбрусье оборудована для отдыха, здесь также есть ресторан и магазин сувениров»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана7 июня 2024Отлично прошёл день! Роман старался все сделать по кавказски гостеприимно, всегда спрашивал комфортно ли нам и рассказал много интересной информации. Машина чистая с кондиционером. Спасибо за этот день!!!
- ООльга6 июня 2024Чудесные локации, отличная машина, Эльбрус во всей красе
- ИИрина3 июня 2024Была на экскурсии с внучкой и остались очень довольны Муратом- хороший гид и прекрасный водитель, а также: - внимательный (организовал
- ЛЛариса22 мая 2024Ездили 22 мая компанией 8 человек. Экскурсией и гидом Радмиром очень довольны. Транспорт комфортабельный. Рекомендуем данный маршрут, организаторов и гида Радмира.
- ЕЕлена13 мая 2024Индивидуальная экскурсия "Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков" с гидом Дмитрием, 3 мая 2024 г. В Калмыкию (Элисту) хотели попасть
- ООльга10 мая 2024Очень насыщенный маршрут! Нам не повезло с туманом - на плато ничего не увидели. Но даже без плато день прошел замечательно! Гид хорошо знает маршрут, любит свой город, очень аккуратно водит, дает отличные рекомендации по питанию, сувенирке! Экскурсию рекомендую
- ННаталья5 мая 2024Хочу сказать отдельное спасибо за прекрасные локации для фото на озере
- ННаталья2 мая 2024В целом неплохо. Необычное путешествие из КМВ, возможно единственное из предложений на Трипстере в этом регионе с поездкой в Калмыкию.
- ДДинар19 апреля 2024Доброго дня всем. Отлично съездили на Эльбрус и Джылы суу. Советую всем посетить эти красоты вместе с Андреем. Гид очень понравился. Рашид! Веселый, профессиональный, как с другом едешь.
- ИИрина14 апреля 2024Большое спасибо нашему водителю и гиду Александру! За увлекательную поездку на Эльбрус. Рассказывает много интересной информации. Рекомендуем👍👍👍👍👍
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Гастрономические»
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Сейчас в Ессентуках в категории "Гастрономические" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 3 700 до 29 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 194 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Ессентуков, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024