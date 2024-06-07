Гастрономические экскурсии Ессентуков

Найдено 11 экскурсий в категории «Гастрономические» в Ессентуках, цены от 3 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
117 отзывов
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии! В мини-группе до 8 человек вы увидите озеро Гижгит, Эльбрус и другие удивительные места
Начало: В районе ж/д вокзала
«Напоим вас горным чаем и кофе в турке с водой из местных родников»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
43003 870 за человека
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
52 отзыва
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит: впечатляющие виды и культура
Проведите незабываемый день, погружаясь в величие природы и культурное наследие Кабардино-Балкарии
«Дополнительные расходы: еда и напитки, канатная дорога — 2000 рублей взрослые, 1150 рублей дети 6-13 лет, музей Высоцкого — 100 рублей с человека»
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
от 14 800 за всё до 7 чел.
Загадка Северной Осетии - Дигория
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Загадка Северной Осетии - Дигория: экскурсия из Ессентуков
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей Северной Осетии с эксклюзивной экскурсией из Ессентуков
Начало: В Ессентуках (или другом городе КМВ)
«Дополнительно оплачивается:— еда и напитки (от 300 руб»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
29 000 за всё до 6 чел.
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Магия Северного Приэльбрусья: индивидуальная экскурсия из Ессентуков
Приглашаем в удивительное путешествие по мистическому урочищу Джилы-су, где природа и история сплетаются воедино
Начало: По договоренности с туристом
«Еда и напитки оплачиваются дополнительно»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
6 отзывов
Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков
Золотой храм Будды Шакьямуни и его реликвии, этнопарк кочевников и знакомство с калмыцкой кухней
«Гастро-погружение в мир монгольской кухни»
17 июня в 07:30
18 июня в 07:00
29 000 за всё до 4 чел.
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Ессентуков)
Прогулка по историческому центру Кисловодска, дегустация нарзана, посещение горы Кольцо, Медовых водопадов и плато Шаджатмаз. Погружение в культуру горцев
Начало: По месту заказчика
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 14 500 за всё до 6 чел.
Из Ессентуков - на Эльбрус
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
12 часов
7 отзывов
Из Ессентуков - на Эльбрус: групповая экскурсия
Путешествие к Эльбрусу из Ессентуков: откройте для себя природные и исторические сокровища Кавказа
Начало: От вашего места пребывания
«Первая остановка — на завтрак в кафе национальной кухни, где продегустируем хычины, айран, шурпу, лагман, чай»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
48993 920 за человека
Индивидуальная экскурсия в Джилы-Су из Ессентуков
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия в Джилы-Су из Ессентуков
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки
«Гид останавливается только в проверенных кафе без толп людей и со вкусной местной кухней»
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 19 000 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Пятигорск за один день
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Влюбиться в Пятигорск за один день
Начало: Пятигорск. По договоренности заберу из Ессентуков
«Сыры, кофе и фирменные блюда В нетуристических местах вы познакомитесь с нашими гастрономическими шедеврами»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
11 000 за всё до 6 чел.
Авто-путешествие из КМВ в Грозный из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Авто-путешествие из КМВ в Грозный из Ессентуков
Весь день на знакомство с историей 4-х республик и экскурсию по «городу Сунжи» - так говорят местные
Начало: В Пятигорске, Железноводске, Ессентуках. Из Кислов...
«Дополнительные расходы: еда и напитки, музей в Грозном 200 руб»
28 000 за всё до 3 чел.
Приэльбрусье и озеро Гижгит
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
Приэльбрусье и озеро Гижгит
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Поляна в Приэльбрусье оборудована для отдыха, здесь также есть ресторан и магазин сувениров»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    7 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
    Отлично прошёл день! Роман старался все сделать по кавказски гостеприимно, всегда спрашивал комфортно ли нам и рассказал много интересной информации. Машина чистая с кондиционером. Спасибо за этот день!!!
  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
    Чудесные локации, отличная машина, Эльбрус во всей красе
    Чудесные локации, отличная машина, Эльбрус во всей красеЧудесные локации, отличная машина, Эльбрус во всей красеЧудесные локации, отличная машина, Эльбрус во всей красеЧудесные локации, отличная машина, Эльбрус во всей красе
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Из Ессентуков - на Эльбрус
    Была на экскурсии с внучкой и остались очень довольны Муратом- хороший гид и прекрасный водитель, а также: - внимательный (организовал
    читать дальше

    завтрак и обед+развлечение на пароплане); - отзвычивый (по просьбе группы завёз в магазин и аптеку); - доброжелательный (давал дельные рекомендации по ходу экскурсии); - с чувством юмора (в пути не скучали). Сама же встреча с Эльбрусом оставила незабываемые впечатления- рекомендую данную экскурсию и гида Мурата!

  • Л
    Лариса
    22 мая 2024
    Из Ессентуков - на Эльбрус
    Ездили 22 мая компанией 8 человек. Экскурсией и гидом Радмиром очень довольны. Транспорт комфортабельный. Рекомендуем данный маршрут, организаторов и гида Радмира.
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков
    Индивидуальная экскурсия "Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков" с гидом Дмитрием, 3 мая 2024 г. В Калмыкию (Элисту) хотели попасть
    читать дальше

    давно, но что-то никак не получалось. Рассматривали разные маршруты, добраться до Элисты сейчас непросто, самый "протоптанный туристами" путь - из Волгограда. В итоге, мы все-таки решили организовать посещение Калмыкии из Северного Кавказа. В Ессентуки мы ездим уже 4-й год подряд из-за водички (ощутили на себе, что результат есть) и конечно великолепных гор. Эти благословенные места дают нам силы на год! В первые разы посетили все основные экскурсии Северного Кавказа! "Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков" - это как раз скорее для тех, кто на Кавказе часто бывает и уже многое видел. Экскурсии в Элисту есть (групповые и индивидуальные), но немного, так как далековато - в одну сторону 4,5 часа. Вот этот момент нас и смущал! В этот раз мы решились! И не с группой, а индивидуально, чтобы можно было "регулировать" наше путешествие: по остановкам для знакомства с достопримечательностями, для отдыха и т. д. Плюс у нас была точка по нашему личному запросу, поэтому индивидуальная экскурсия - это был оптимальный вариант. В индивидуальной (ещё и дальней) экскурсии важно, конечно, кто вас везет и кто рассказывает. Вы близко взаимодействуете с человеком целый день, важно, чтобы общение было комфортным. Поэтому отдельное спасибо Дмитрию, всё было замечательно! В итоге! За один день вы попадаете из царства гор в царство степей (история, народы, вера, культура, природа). А теперь подробнее! 1. История, народы. За время пути (4,5 часа) гид Дмитрий рассказывает вам и про Кавказ и про Калмыкию. Про Кавказ слушали с удовольствием, не смотря на то, что многое уже знаем - и читали, и во время других экскурсий слышали. Но еще раз "знания обновили", часть услышали впервые, экскурсия индивидуальная, поэтому можно о многом спросить (разных тонкостях), обсудить отдельные направления. Про Калмыкию знали немного, поэтому интересно было вдвойне - про связь с Монгольской империей, Золотой Ордой, Китаем и т. д! Дмитрий рассказывает интересно - с древних времен до наших дней! 2. Вера. Знакомитесь с буддизмом (тибетский буддизм). Увидите Золотую обитель Будды Шакьямуни — крупнейший буддийский хурул (храм) Республики Калмыкия, а также крупнейший буддийский храм в Европе. Построен он в 2005 г. Дополнительно к программе заехали по инициативе Дмитрия в Сякюсн-Сюме - хурул, построенный в 1996 г. (задуман при развитии как учебный духовный центр). Оба хурула/места строительства были освящены Его Святейшеством Далай-ламой XIV (в Калмыкии, в т. ч. в Элисте, он был несколько раз). В обоих хурулах в центре молельных залов расположены статуи Будды Шакьямуни, внутри - священные предметы (мантры, благовония, земля, растения из разных районов Калмыкии и др.). Высота скульптур 9 м (вторая по величине в России и Европе) и 3.5 м, покрыты сусальным золотом, драгоценными камнями. На территории - ступы, пагоды, разноцветные флажки с мантрами (кони ветра - вешают поломники, посетители на счастье, благополучие; продаются в магазине, подробнее можете почитать в интернете или распросить у служителей хурула), в Золотой обителе Будды Шакьямуни - 17 статуй учителей буддизма, статуя Белого старца, музей. Перед входом в хурул надо разуваться, женщинам быть в юбке, для тех, у кого нет - можно взять (при входе стоят корзины с юбками). В хуруле, как и в любом священном месте, храме, вести себя необходимо с почтением, спокойно, никому не мешать, поэтому если вас интересуют подробности внутреннего убранства, символы, изображения, лучше изучить всё это заранее. Дмитрий по дороге и перед входом в хурул основное рассказывает, но чтобы не растеряться, лучше предварительно почитать, подготовиться. У нас получилось очень необычно. В Золотой обителе Будды Шакьямуни мы попали на молебен (расписание можно посмотреть в интернете). Это, конечно, очень интересно. Мы специально не "подгадывали", но попали, немного посидели, посмотрели. В Сякюсн-Сюме были одни в благостной тишине. И в первом и во втором случае вести себя "туристически" (посмотрите налево, посмотрите направо, а это что, а это зачем) было совсем ни к месту и как-то и не хотелось, хотя, как пишут в интернете, сами служители хурулов могут многое рассказать; спрашивайте, не стесняйтесь, если позволяет обстановка. Но у нас получилось так: молитва, а потом благостная "тишина внимательного покоя". Поэтому еще раз обращаю внимание: интересуетесь подробностями - подготовьтесь, в интернете всё есть. 3. Культура. В первую очередь - люди. Для нас, путешественников - приветливые и отзывчивые. На всех наших точках (хурулы, этнопарк, ресторан, магазины) к нам отнеслись очень внимательно. Кухня. По совету гида мы заехали в ресторан национальной кухни "Уралан", шеф-повар Арслан Шамаков (страничку из меню прикрепляю), блюда на основе рецептов из манускрипта "Блюда великого Хана" 1330 г. (почитайте). Мы остановили свой выбор на фирменном ассорти блюд калмыцкой кухни и дотуре (внутренности барашка с бульоном). В ассорти входят разные виды мяса, берики (местные пельмени), национальная выпечка и конечно Джомба (калмыцкий чай - с молоком и солью). Для нас новые впечатления - мясо яка и верблюжатина (по вкусу близко к говядине, чуть нежнее, сочнее и "слаще"), блюда из бараньих внутренностей (дотур - подается в маленьких казанах, поэтому не только вкусно, полезно, но и "атмосферно"), чай (вкус необычный, но после такого количества мяса - то, что нужно, утоляет жажду и помогает усвоить новые кулинарные изыски). Мы были в восторге: вкусно, необычно, сытно. Еще заказали и с собой то, до чего "не дошли руки" и "не хватило сил": разные виды лепешек, бериков и десертов. Сувениры. Лучше этим вопросом озаботиться сразу, нет в Калмыкии большого количества соответствующих продаж. Мы всё купили в сувенирном магазине рядом с рестораном, и хорошо, так как потом таких мест не было. Стандартный набор, но с колоритом Калмыкии - тарелочки, пиалки, платочки, сумочки; символы, фигурки, талисманы буддизма. Мы, конечно, купили калмыцкий чай, он продается рассыпной и в брикетах. С бытом познакомились в этнопарке "Верблюжий остров". Кибитка/юрта, можно примерить национальный костюм (что мы и сделали для полноты впечатлений) и покататься на верблюдах. Верблюдов уже видели не раз, и катались, поэтом ограничились просмотром/прогулкой, но и тут были новые впечатления - пообщались с маленькими верблюжатами. 4. Природа. Полюбовались на степные просторы,"переливающийся волнами" на ветру ковыль. Как уже писала, были в мае. Кто поедет в апреле, застанет еще и поля тюльпанов. Погрелись на солнышке. В Калмыкии теплее, даже в сравнении с Кавказом. Для нас, жителей средней полосы, дополнительная радость. 5. С гидом Дмитрием нам было очень интересно и комфортно. Дмитрий многое рассказывает, можно скорректировать маршрут (у нас были личные дополнительные пожелания), длительное путешествие не было для нас утомительным. Большое спасибо. Мы везде попапи, куда хотели… узнали/посмотрели новое. Вот такой замечательный, насыщенный получился день. Основные моменты! Достаточно одного дня, вы познакомитесь с культурой Калмыкии и буддизмом (особенно интересно будет тем, кто не был в азиатских странах), далеко, но не утомительно, гиду Дмитрию еще раз отдельное спасибо за интересное и комфортное путешествие. Всем благополучия, новых впечатлений и открытий!

  • О
    Ольга
    10 мая 2024
    Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Ессентуков)
    Очень насыщенный маршрут! Нам не повезло с туманом - на плато ничего не увидели. Но даже без плато день прошел замечательно! Гид хорошо знает маршрут, любит свой город, очень аккуратно водит, дает отличные рекомендации по питанию, сувенирке! Экскурсию рекомендую
  • Н
    Наталья
    5 мая 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Хочу сказать отдельное спасибо за прекрасные локации для фото на озере
  • Н
    Наталья
    2 мая 2024
    Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков
    В целом неплохо. Необычное путешествие из КМВ, возможно единственное из предложений на Трипстере в этом регионе с поездкой в Калмыкию.
    читать дальше

    Дорогая не близкая, поэтому стоит запастись терпением. Кому интересен и близок буддизм удастся посмотреть храм, одинокий тополь. Также можно отведать блюда национальной Калмыкской кухни (схожей с бурятской, монгольской).

    В целом неплохо. Необычное путешествие из КМВ, возможно единственное из предложений на Трипстере в этом регионеВ целом неплохо. Необычное путешествие из КМВ, возможно единственное из предложений на Трипстере в этом регионеВ целом неплохо. Необычное путешествие из КМВ, возможно единственное из предложений на Трипстере в этом регионе
  • Д
    Динар
    19 апреля 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Доброго дня всем. Отлично съездили на Эльбрус и Джылы суу. Советую всем посетить эти красоты вместе с Андреем. Гид очень понравился. Рашид! Веселый, профессиональный, как с другом едешь.
  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Большое спасибо нашему водителю и гиду Александру! За увлекательную поездку на Эльбрус. Рассказывает много интересной информации. Рекомендуем👍👍👍👍👍
    Большое спасибо нашему водителю и гиду Александру! За увлекательную поездку на Эльбрус. Рассказывает много интересной информации

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
  2. Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
  3. Загадка Северной Осетии - Дигория
  4. Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Ессентуков
  5. Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Самое главное
  5. Чегемские водопады
  6. Плато Бермамыт
  7. Долина Нарзанов
  8. Медовые водопады
  9. Перевал Актопрак
  10. Голубые озёра
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в июне 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Гастрономические" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 3 700 до 29 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 194 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Ессентуков, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам