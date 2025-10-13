Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы С легендарного плато Бермамыт открывается идеальный вид на снежные пики Большого Кавказа и красавца Эльбруса — высочайшей точки Старого Света. 4.9 7 отзывов

Ксения Ваш гид в Ессентуках Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 7 отзывов Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-7 человек На чём проводится Джиппинг Когда Ежедневно, по договоренности 20% Скидка на заказ 4500 выгода 900 ₽ 3600 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Плато Бермамыт для тех, кто не готов к долгим и сложным турам 🔝 По маршруту вас ждут: ➡️ Завораживающие, захватывающие дух фантастические пейзажи и вид на Эльбрус с самой красивой смотровой площадки - Плато Бермамыт. На самом Бермамыт: Малый Бермамыт Большой Бермамыт Скалы Монахи Амфитеатр Мост над пропастью ❤️‍🔥 Этот тур покорит вас не только природными красотами и гастрономическими шедеврами Кавказа, но и своей относительной легкостью. 🫂 Тур подойдет для молодых энергичных людей, семейного отдыха с детьми и для людей постарше. Будет много захватывающих видов, интересных рассказов и потрясающих фотографий!

Ежедневно, по договоренности Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Смотровые площадки с лучшим видом на Эльбрус

Амфитеатр

Мостик Солтан

Скалы Два Монаха

Пастбищный хребет

Если повезёт, необычное природное явление - Броккенский призрак Что включено Трансфер (комфортабельный внедорожник)

Профессиональный гид Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Ваше место пребывания в Ессентуках Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, по договоренности Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.