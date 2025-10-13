С легендарного плато Бермамыт открывается идеальный вид на снежные пики Большого Кавказа и красавца Эльбруса — высочайшей точки Старого Света.
Описание экскурсииПлато Бермамыт для тех, кто не готов к долгим и сложным турам 🔝 По маршруту вас ждут: ➡️ Завораживающие, захватывающие дух фантастические пейзажи и вид на Эльбрус с самой красивой смотровой площадки - Плато Бермамыт. На самом Бермамыт: Малый Бермамыт Большой Бермамыт Скалы Монахи Амфитеатр Мост над пропастью ❤️🔥 Этот тур покорит вас не только природными красотами и гастрономическими шедеврами Кавказа, но и своей относительной легкостью. 🫂 Тур подойдет для молодых энергичных людей, семейного отдыха с детьми и для людей постарше. Будет много захватывающих видов, интересных рассказов и потрясающих фотографий!
Ежедневно, по договоренности
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровые площадки с лучшим видом на Эльбрус
- Амфитеатр
- Мостик Солтан
- Скалы Два Монаха
- Пастбищный хребет
- Если повезёт, необычное природное явление - Броккенский призрак
Что включено
- Трансфер (комфортабельный внедорожник)
- Профессиональный гид
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
13 окт 2025
С
Сергей
30 сен 2025
Спасибо. Экскурсия понравилась. Место очень красивое. Необходимо прекратить пропуск личного транспорта по пастбищам. Сделать зону заповедником с одной дорогой.
Т
Трубицина
30 сен 2025
Путешествие было интересное водитель гид Мурат, классный
К
Константин
7 авг 2025
Все было отлично. Гид великолепен. Все понравилось. Советуем.
Л
Лилия
6 авг 2025
Поездка прошла на все 200 %. Всё было очень комфортно и интересно- начиная от бронирования,заканчивая высадкой возле дома после поездки. Быстро забирали попутчиков, с рассказами водителя-гида отлично доехали на место с хорошей скоростью. Нам открылись отличные виды, хотя ехали в большой облачности. Обязательно вернёмся!
И
Игорь
9 июн 2025
Очень очень захватывающая и красивая экскурсия!!!!!!!!! Гид просто Красавчик!!!!!!!!!!
Л
Людмила
20 мая 2025
Тур организован, гид по время приехал к месту нашего проживания. Комфортная,чистая машина, приятная беседа с гидом в дороге. Ну и конечно очень красивые локации, по пути, по нашей просьбе, гид останавливался чтобы мы сделали фото.
Спасибо за эмоции, будем Вас рекомендовать друзьям😊
Спасибо за эмоции, будем Вас рекомендовать друзьям😊
Входит в следующие категории Ессентуков
Похожие экскурсии из Ессентуков
-
20%
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выборРусская Исландия: к плато Бермамыт из Ессентуков в мини-группе
Путешествие на плато Бермамыт подарит вам уникальные виды Кавказских гор, Эльбруса и других природных чудес. Незабываемые закаты и рассветы ждут вас
Начало: От места вашего проживания в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 07:30 и 11:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
4200 ₽
5250 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Плато Бермамыт: горные пейзажи и культура Карачаево-Черкесии
Погрузитесь в мир горных вершин и древних легенд на комфортабельном внедорожнике. Плато Бермамыт ждет вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Плато Бермамыт: незабываемое джип-приключение из Ессентуков
Восхитительное путешествие на плато Бермамыт с захватывающими видами и уникальными историями ждет вас
Начало: У жд вокзала в Ессентуках
Завтра в 08:00
21 ноя в 08:00
25 000 ₽ за всё до 2 чел.