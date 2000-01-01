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Путешествие к Эльбрусу — высочайшей вершине России

Эдельвейс
Эдельвейс – Гид из Ессентуков
Хороший отдых может быть недорогим и запоминающимся, если вы проведете его в горах ⛰️.

Экскурсия ⛳ на Эльбрус позволит насладиться необъятными красотами кавказских гор, увидеть заснеженные вершины и горные перевалы, укрытые множеством уникальных цветов.
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  • 🎩Индивидуальная
  • В горы
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 15 800 ₽ за экскурсию

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Путешествие к Эльбрусу — высочайшей вершине России
Путешествие к Эльбрусу — высочайшей вершине России

Что вы увидите

  • Баксанское ущелье
  • Чегет
  • Азау
  • Поляна Нарзанов
  • Эльбрус
Баксанское ущелье и Поляна Нарзанов
Экскурсия по Баксанскому ущелью должна входить в программу минимум каждого отдыхающего. Эта первая точка нашего путешествия с асфальтной дорогой на огромной высоте. С ее помощью можно разглядеть великолепные пейзажи, живописные склоны, укрытые настоящими коврами из цветов. Самые неповторимые из них – рододендроны.
Поляна Нарзанов не менее впечатляющая для отдыхающих. Нарзанные источники выходят на поверхность, и вы можете разглядеть воду, которая настолько богата углекислым газом и железом, что дно реки окрашивается в цвет, похожий на ржавчину. Вода бурлит выходящим газом и может показаться, что она кипит.
Поляны Чегет и Азау
Экскурсия на Эльбрус из Ессентуков продолжится посещением миловидных полян Чегет и Азау. В первой точке группа делает остановку для того, чтобы вы могли подняться на склоны Чегета. Здесь можно увидеть знаменитую и прекрасную панораму Эльбруса и Главного Кавказского хребта. Здесь же виден знаменитый огромный ледник «Семерка».
Поляна Азау порадует вас обедом в кафе и приобретением сувениров. Именно здесь начинается подъем на Эльбрус, который можно осуществить по канатной или гондольной дороге. Они доставят вас на высоту 3500 м до станции «Мир».
Долгожданная встреча с Эльбрусом
Экскурсии Эльбрус, цена на которые невысока, порадуют вас своим многообразием развлечений, видов, мест для фотографирования и съемки видео. Но самое интересное вы не сможете заснять на пленку. Вас ждут небывалые ощущения, которые сравнимы с чувством полета над облаками. Под вами будут видны глубокие пропасти, ледники и бурлящие неумолимые реки. Водопады будут казаться маленькими ручьями с высоты прекрасного Эльбруса.
Отсюда вы увидите даже вершины грузинских гор ⛰️. Царь Эльбрус способен очаровать любого своим величественным видом. Эмоции от поездки запомнятся навсегда, поэтому вернувшись домой вы долгое время будете вспоминать красоту гор и ощущение свободы, которуе они вам подарили.

Организационные моменты:

  • Комфортабельный автомобиль будет ждать вас в заранее оговоренном месте или по пути в черте Кисловодска. Отправление – ранним утром, чтобы успеть насладиться всеми радостями экскурсии 🧭
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
  • Канатная дорога (2050 руб)
  • Вход в ущелье (150 руб)
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Эдельвейс
Эдельвейс
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4 отзыва оставили туристы

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