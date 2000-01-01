Баксанское ущелье и Поляна Нарзанов

Экскурсия по Баксанскому ущелью должна входить в программу минимум каждого отдыхающего. Эта первая точка нашего путешествия с асфальтной дорогой на огромной высоте. С ее помощью можно разглядеть великолепные пейзажи, живописные склоны, укрытые настоящими коврами из цветов. Самые неповторимые из них – рододендроны.

Поляна Нарзанов не менее впечатляющая для отдыхающих. Нарзанные источники выходят на поверхность, и вы можете разглядеть воду, которая настолько богата углекислым газом и железом, что дно реки окрашивается в цвет, похожий на ржавчину. Вода бурлит выходящим газом и может показаться, что она кипит.

Поляны Чегет и Азау

Экскурсия на Эльбрус из Ессентуков продолжится посещением миловидных полян Чегет и Азау. В первой точке группа делает остановку для того, чтобы вы могли подняться на склоны Чегета. Здесь можно увидеть знаменитую и прекрасную панораму Эльбруса и Главного Кавказского хребта. Здесь же виден знаменитый огромный ледник «Семерка».

Поляна Азау порадует вас обедом в кафе и приобретением сувениров. Именно здесь начинается подъем на Эльбрус, который можно осуществить по канатной или гондольной дороге. Они доставят вас на высоту 3500 м до станции «Мир».

Долгожданная встреча с Эльбрусом

Экскурсии Эльбрус, цена на которые невысока, порадуют вас своим многообразием развлечений, видов, мест для фотографирования и съемки видео. Но самое интересное вы не сможете заснять на пленку. Вас ждут небывалые ощущения, которые сравнимы с чувством полета над облаками. Под вами будут видны глубокие пропасти, ледники и бурлящие неумолимые реки. Водопады будут казаться маленькими ручьями с высоты прекрасного Эльбруса.

Отсюда вы увидите даже вершины грузинских гор ⛰️. Царь Эльбрус способен очаровать любого своим величественным видом. Эмоции от поездки запомнятся навсегда, поэтому вернувшись домой вы долгое время будете вспоминать красоту гор и ощущение свободы, которуе они вам подарили.

Организационные моменты: