Мини-группа
до 4 чел.
Малый Бермамыт, аул-призрак Хасаут и Долина нарзанов из Ессентуков
Насладиться видами гор, альпийскими лугами и увидеть, как бьют минеральные воды из-под земли
Начало: У вашего отеля
«По дороге к аулу мы заедем в Долину нарзанов — экопарк с прогулочным маршрутом»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 13:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Вид с плато Шаджатмаз
Откройте для себя красоту Кавказа в урочище Джилы-Су. Вас ждут впечатляющие виды, целебные нарзанные ванны и дружелюбные суслики
Начало: У ж/д вокзала Ессентуков
«с человека в урочище и экопарке Долина нарзанов»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
19 200 ₽ за всё до 6 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
«Ящик шампанского за мой счёт!» - последний день Лермонтова (из Ессентуков)
Побывать в знаменитых лермонтовских местах на Кавказе и узнать, как жил и умер великий поэт
Начало: Около вашего места проживания
Сегодня в 08:00
12 дек в 08:00
13 005 ₽
15 300 ₽ за всё до 4 чел.
