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Сила Северного Кавказа — урочище Джилы-Су

Azimut t.
Azimut t. – Гид из Ессентуков
Джилы-су означает «тёплая вода».

От названия мощного источника нарзана произошло название и местности у северного подножия Эльбруса.

Это уникальное место привлекает к себе людей испокон веков, много непонятного необъяснимого остаётся до сих пор.

Отправляйтесь с нами на экскурсию ⛳ на Джилы-су, ведь оказавшись здесь, кажется, попадаешь на другую планету, здесь всё иное, загадочное и манящее.
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  • 🎩Индивидуальная
  • В горы
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

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Сила Северного Кавказа — урочище Джилы-Су
Сила Северного Кавказа — урочище Джилы-Су

Что вы увидите

  • Водопады Каракая-Су и Султан
  • Горный нарзан обогащенный серебром
  • Подножье Эльбруса
  • Живописные пейзажи
Неземные пейзажи, места силы и целебная «мёртвая вода»
Почему источник «Серебряный» выходит на поверхность летом всего на 2–3 месяца в году, почему температура воды всего лишь +4℃, почему нарзан Джилы-су с температурой +22℃ круглый год (мёртвая вода) залечивает раны буквально на глазах, а от печеночных и почечных проблем избавляю?
Северное Приэльбрусье было известно народам с давних времён. Некоторые историки утверждают, что в III–IV вв. н. э. здесь существовала легендарная Русколань, этот район задолго до н. э. был главным святилищем, поэтому здесь есть чистилища — минеральные источники, есть Рай Ирий (плато Ирахитюз, г. Ирикчат), есть Калинов мост и река Смородина — Кызыл-кол. Гора Сирх самая загадочная, якобы была когда-то своеобразным Олимпом в древних ритуалах. До сих пор она является самым сильным энергетическим местом в Джилы-су.
Явно рукотворного происхождения гора Тузлук в виде пирамиды, была когда-то пригоризонтной обсерваторией. К этим местам ананэрбе во время войны привозил тибетских лам в поисках Шамбалы. Долина замков (лавовые пальцы), Пик Калицкого то ли природного, то ли искусственного происхождения антенна для связи с космосом, плато Каменные грибы место аномально сильнейшей энергетики, живописнейшие водопады: 40-метровый Султан, за ним Эмир, Тузлук-шапа и замыкает мощнейший из мощнейших водопад Кара-кая-су, а ещё фантастически неземные пейзажи, непонятная сила 14 разных по составу нарзанов, мощная, ощущаемая всеми энергетика придают силы за один день пребывания и заставляют вернуться сюда вновь и вновь.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Трансфер
  • Водитель-гид
  • Кофе-брейк (кофе сваренное на турке)
  • Видеосъёмка с профессионального дрона.
Что не входит
  • Личные расходы (питание, сувениры и пр. ).
Начало
🚩 По согласованию с туристом
Место завершения
🏁 По договоренности
Сила Северного Кавказа — урочище Джилы-Су
Сила Северного Кавказа — урочище Джилы-Су
Сила Северного Кавказа — урочище Джилы-Су
Сила Северного Кавказа — урочище Джилы-Су

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Azimut t.
Azimut t.
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