Неземные пейзажи, места силы и целебная «мёртвая вода»

Почему источник «Серебряный» выходит на поверхность летом всего на 2–3 месяца в году, почему температура воды всего лишь +4℃, почему нарзан Джилы-су с температурой +22℃ круглый год (мёртвая вода) залечивает раны буквально на глазах, а от печеночных и почечных проблем избавляю?

Северное Приэльбрусье было известно народам с давних времён. Некоторые историки утверждают, что в III–IV вв. н. э. здесь существовала легендарная Русколань, этот район задолго до н. э. был главным святилищем, поэтому здесь есть чистилища — минеральные источники, есть Рай Ирий (плато Ирахитюз, г. Ирикчат), есть Калинов мост и река Смородина — Кызыл-кол. Гора Сирх самая загадочная, якобы была когда-то своеобразным Олимпом в древних ритуалах. До сих пор она является самым сильным энергетическим местом в Джилы-су.

Явно рукотворного происхождения гора Тузлук в виде пирамиды, была когда-то пригоризонтной обсерваторией. К этим местам ананэрбе во время войны привозил тибетских лам в поисках Шамбалы. Долина замков (лавовые пальцы), Пик Калицкого то ли природного, то ли искусственного происхождения антенна для связи с космосом, плато Каменные грибы место аномально сильнейшей энергетики, живописнейшие водопады: 40-метровый Султан, за ним Эмир, Тузлук-шапа и замыкает мощнейший из мощнейших водопад Кара-кая-су, а ещё фантастически неземные пейзажи, непонятная сила 14 разных по составу нарзанов, мощная, ощущаемая всеми энергетика придают силы за один день пребывания и заставляют вернуться сюда вновь и вновь.

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