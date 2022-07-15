Неземные пейзажи, места силы и целебная «мёртвая вода» Северное Приэльбрусье было известно народам с давних времён. Некоторые историки утверждают, что в III–IV вв. н. э. здесь существовала легендарная Русколань, этот район задолго до н. э. был главным святилищем, поэтому здесь есть чистилища — минеральные источники, есть Рай Ирий (плато Ирахитюз, г. Ирикчат), есть Калинов мост и река Смородина — Кызыл-кол. Гора Сирх самая загадочная, якобы когда-то была своеобразным Олимпом в древних ритуалах. До сих пор она является самым сильным энергетическим местом в Джилы-су. Вы увидите:

Явно рукотворного происхождения гора Тузлук в виде пирамиды, была когда-то пригоризонтной обсерваторией. К этим местам ананэрбе во время войны привозил тибетских лам в поисках Шамбалы;

Долина замков (другое название «лавовые пальцы»);

Пик Калицкого — то ли природного, то ли искусственного происхождения антенна для связи с космосом;

Плато Каменные грибы — место аномально сильнейшей энергетики;

Живописнейшие водопады: 40-метровый Султан, за ним Эмир, Тузлук-шапа и замыкает мощнейший из мощнейших водопад Кара-кая-су. А также фантастически неземные пейзажи, непонятная сила 14 разных по составу нарзанов, мощная, ощущаемая всеми энергетика придают силы за один день пребывания и заставляют вернуться сюда вновь и вновь. Важная информация:.

Живописнейшие водопады: 40-метровый Султан, за ним Эмир, Тузлук-шапа и замыкает мощнейший из мощнейших водопад Кара-кая-су. А также фантастически неземные пейзажи, непонятная сила 14 разных по составу нарзанов, мощная, ощущаемая всеми энергетика придают силы за один день пребывания и заставляют вернуться сюда вновь и вновь. Важная информация:.

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