Джилы-су означает «тёплая вода». От названия мощного источника нарзана произошло название и местности у северного подножия Эльбруса.
Это уникальное место привлекает к себе людей испокон веков, много непонятного необъяснимого остаётся до сих пор.
Отправляйтесь с нами на экскурсию на Джилы-су, ведь оказавшись здесь, кажется, попадаешь на другую планету, где всё иное, загадочное и манящее.
Это уникальное место привлекает к себе людей испокон веков, много непонятного необъяснимого остаётся до сих пор.
Отправляйтесь с нами на экскурсию на Джилы-су, ведь оказавшись здесь, кажется, попадаешь на другую планету, где всё иное, загадочное и манящее.
Описание экскурсии
Неземные пейзажи, места силы и целебная «мёртвая вода» Северное Приэльбрусье было известно народам с давних времён. Некоторые историки утверждают, что в III–IV вв. н. э. здесь существовала легендарная Русколань, этот район задолго до н. э. был главным святилищем, поэтому здесь есть чистилища — минеральные источники, есть Рай Ирий (плато Ирахитюз, г. Ирикчат), есть Калинов мост и река Смородина — Кызыл-кол. Гора Сирх самая загадочная, якобы когда-то была своеобразным Олимпом в древних ритуалах. До сих пор она является самым сильным энергетическим местом в Джилы-су. Вы увидите:
- Явно рукотворного происхождения гора Тузлук в виде пирамиды, была когда-то пригоризонтной обсерваторией. К этим местам ананэрбе во время войны привозил тибетских лам в поисках Шамбалы;
- Долина замков (другое название «лавовые пальцы»);
- Пик Калицкого — то ли природного, то ли искусственного происхождения антенна для связи с космосом;
- Плато Каменные грибы — место аномально сильнейшей энергетики;
Живописнейшие водопады: 40-метровый Султан, за ним Эмир, Тузлук-шапа и замыкает мощнейший из мощнейших водопад Кара-кая-су. А также фантастически неземные пейзажи, непонятная сила 14 разных по составу нарзанов, мощная, ощущаемая всеми энергетика придают силы за один день пребывания и заставляют вернуться сюда вновь и вновь. Важная информация:.
Живописнейшие водопады: 40-метровый Султан, за ним Эмир, Тузлук-шапа и замыкает мощнейший из мощнейших водопад Кара-кая-су. А также фантастически неземные пейзажи, непонятная сила 14 разных по составу нарзанов, мощная, ощущаемая всеми энергетика придают силы за один день пребывания и заставляют вернуться сюда вновь и вновь. Важная информация:.
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопады Каракая-Су и Султан
- Горный нарзан обогащенный серебром
- Подножье Эльбруса
- Живописные пейзажи
Что включено
- Трансфер
- Водитель-гид
- Кофе-брейк (кофе сваренное на турке)
Что не входит в цену
- Личные расходы (питание, сувениры и пр.).
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Всё отлично👍👏😆, ездили с гидом Денисом.
Брали индивидуальную экскурсию, я с женой и два пятилетних ребёнка. Ездили на джипе Toyota Land cruiser, для детей поставили от компании два кресла.
Нас забрали от
Брали индивидуальную экскурсию, я с женой и два пятилетних ребёнка. Ездили на джипе Toyota Land cruiser, для детей поставили от компании два кресла.
Нас забрали от
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Г
Замечательный тур! Красота природы завораживает! Великолепные виды, неистовые водопады, глубочайшие ущелья.
Отдельное спасибо водителю Владимиру. Человек на сто процентов профессионал!
К тому же по-настоящему влюблен в эти горы.
Из недостатков: немного не повезло с погодой. На самом Джилы-Су попали под дождь.
Спасибо. До новых встреч!
Отдельное спасибо водителю Владимиру. Человек на сто процентов профессионал!
К тому же по-настоящему влюблен в эти горы.
Из недостатков: немного не повезло с погодой. На самом Джилы-Су попали под дождь.
Спасибо. До новых встреч!
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E
Замечательная экскурсия! Восхитительные виды! Гид-водитель Антон отработал на всё 100%! Показал нам всё смотровые площадки, никогда не торопил и даже подсказывал лучшие ракурсы. Спасибо большое! На Кавказе были уже много где, эта экскурсия одна из лучших.
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П
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