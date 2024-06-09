Путешествие к урочищу Джилы-Су из Ессентуков

Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Проникнитесь величием и загадочностью Кавказа в удивительном приключении в урочище Джилы-Су! В этом путешествии вы откроете для себя красоту водопадов и неприступных гор, посетите Храм Солнца, восхититесь скалами-аватарами, побываете на целебном источнике и попробуете блюда местной кухни. Приготовьтесь, эта поездка заставит ваше сердце биться быстрее!
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Ессентуков
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Ессентуков
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Ессентуков
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Плато Шаджатмаз. С первыми лучами солнца начнётся наше путешествие к загадочному плато Шаджатмаз, символу первозданной красоты Кавказа. Оно поражает сочетанием неприступных скал, зелёных лугов и чистейших горных рек.

Долина Нарзанов. Это удивительный уголок, где источники целебной минеральной воды бьют прямо из-под земли.

Гора Тузлук. На её склонах скрывается удивительный Храм Солнца — место, где каждый камень дышит историей. Это святилище окутано легендами и секретами, и мы расскажем вам о них. Вы узнаете, как жили люди в древние времена и какие традиции и верования у них были.

Тройной каскад водопадов — Султан, Каракая-Су и Эмир. Гул мощных струй воды завораживает, позволяя забыть обо всём на свете. Также это отличное место для ваших фотографий.

Скалы-аватары в долине реки Харбаз. Они точно удивят вас — здесь природа проявила всю свою фантазию!

Урочище Джилы-Су. Плотные лесные массивы, горные реки с кристально чистой водой, скальные образования, созданные природой за тысячи лет — всё это создаёт невероятную атмосферу, заряжая каждого путешественника позитивной энергией и вдохновением.

«Зубы Дракона». Эти удивительные скальные формации созданы силами природы и будто бы стоят на страже тайн Северного Кавказа.

Обед в национальном стиле. Конечно же, наш тур не обойдётся без гастрономического путешествия. В одном из заведений вас ждут традиционные балкарские хычины с ароматным горным чаем, а также другие блюда местной кухни.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике. Есть детские кресла. Заберём по вашему адресу и по окончании программы отвезём обратно. Дорога в одну сторону занимает 2 часа.
  • В стоимость входит: трансфер, экскурсионное обслуживание, экосбор в урочище Джилы-Су
  • Отдельно оплачивается питание (600-700 руб.) и экосбор в Долине Нарзанов (150 руб., детям до 10 лет бесплатно)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 07:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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