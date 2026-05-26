Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Ессентуков
Приглашаем в удивительное путешествие по мистическому урочищу Джилы-су, где природа и история сплетаются воедино
Представьте себе место, где каждый камень и каждый источник хранят вековые тайны.
Урочище Джилы-су - это уникальный уголок Северного Приэльбрусья, где вы сможете ощутить дыхание древности и прикоснуться к загадкам природы.
Ваше читать дальшеуменьшить
путешествие начнется из Ессентуков и пройдет на комфортабельном внедорожнике, который откроет вам доступ к самым сокровенным уголкам этой местности.
Вас ждут встречи с величественным Эльбрусом, знакомство с легендарными водопадами и источниками, обладающими уникальными целебными свойствами. Экскурсия подарит вам не только знания, но и незабываемые впечатления от взаимодействия с природой. Позвольте себе погрузиться в мир красоты и мистики, который останется в вашей памяти навсегда
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для посещения Урочища Джилы-су. В это время природа расцветает, и вы сможете насладиться всеми красотами Северного Приэльбрусья в полной мере. Теплая погода способствует комфортному путешествию и позволяет полностью погрузиться в атмосферу таинственных мест.
Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, тоже можно отправиться в это удивительное место. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться уединением и спокойствием, а также ощутить особую атмосферу этих мест.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Эльбрус
Плато Ирахитюз
Гора Сирх
Гора-пирамида Тузлук
Долина замков
Плато Шатджатмаз
Водопады Султан, Эмир, Тузлук-шапа, Кара-кая-су
Описание экскурсии
Таинственный мир Северного Приэльбрусья
Путь наш лежит в край, с давних времен наполненный легендами и поверьями: именно здесь располагалась мистическая Русколань и находилось главное святилище задолго до нашей эры. В Джилы-су есть свой Рай, плато Ирахитюз, есть «Калинов мост» и река «Смородина» — Кызыл-кол. Есть и Олимп — загадочная гора Сирх, где проводились древние ритуалы. Вы погрузитесь в пробирающую до мурашек атмосферу этих мест: увидите рукотворную гору-пирамиду Тузлук и Долину замков (Лавовые пальцы) — локации с аномально сильной энергетикой. Полюбуетесь Эльбрусом с плато Шатджатмаз и встретитесь с горными водопадами Султан, Эмир, Тузлук-шапа и Кара-кая-су, которые завершают неземные пейзажи Джилы-су.
Секреты нарзанных источников
Вам откроются необъяснимые свойства и целебная сила 14 разных по составу нарзанов местности Джилы-су. Попробуем выяснить, почему источник Серебряный пробивается на поверхность всего 2-3 месяца в году, а его температура не поднимается выше +4 градусов. Разберемся, какие источники исцеляют болезни печени и почек и почему нарзан Джилы-су залечивает раны буквально на глазах. И, конечно, вы сможете принять нарзанные ванны в воде, которая круглый год держит температуру +22 градуса.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado 120
По желанию можно заехать в кафе с блюдами кавказской кухни. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3750 туристов
Наша команда занимается организацией джип-туров по самым живописным местам Северного Кавказа на внедорожниках премиум-сегмента Toyota Land Cruiser. Мы поможем вам ощутить всю красоту Кавказских гор и расскажем множество интересных мифов и легенд.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
–
3
–
2
–
1
–
А
Анастасия
Потрясающая экскурсия! Красоту этих мест невозможно описать, это надо видеть! С нашим заботливым и эрудированным гидом Денисом время пролетело незаметно - очень комфортное вождение по серпантину, интересные рассказы! Денис все читать дальшеуменьшить
время интересовался, как мы себя чувствуем - дорога сложная - серпантин и набор высоты. Незабываемые впечатления - горы, водопады, скалы! и конечно же, суслики никого не оставили равнодушными! Обратная дорога в облаке очень впечатлила, но с Денисом не было страшно! взрослые и дети - все остались довольны! Рекомендую всем!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Евгений
Благодарим Дениса за прекрасную поездку! Очень грамотный, рассказал подробно историю края. С ним мы узнали много нового. Хорошо разбирается в фольклоре разных народов населяющих Кавказ. Спасибо Денис. Хочу отметить безопасную езду на машине.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Марина
Одна из лучших экскурсий, на которых мы бывали. Большое спасибо Антону, который учёл все наши пожелания и не смотря на испортившуюся погоду провёл для нас чудесное путешествие. Мы увидели Джилы-Су и читать дальшеуменьшить
в облаках, и в солнечную погоду (и затрудняюсь сказать, как красивее ☺️). Выпили свежесваренный кофе в горах. Полюбовались радугой над ущельем. Покормили сусликов с рук. Насладились шикарным видами на ключевых точках. Жаль только, что Эльбрус не открылся. Но этот товарищ капризный.)) Отдельно хочу отметить аккуратное и комфортное управление автомобилем. Для нас это было очень критично, так как маму очень сильно укачивает. Но благодаря Антону она сумела насладиться поездкой в полной мере.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Хочется написать отзыв пока ещё свежи впечатления от поездки. Мы побывали в сказке, это непередаваемые красоты, экскурсия обязательна к посещению всем, кто отдыхает на Кавказе. Мы с подругами брали индивидуальную читать дальшеуменьшить
экскурсию. Водителя звали Иван, он отлично справился со своими обязанностями, дал достаточно информации, останавливался на всех локациях, не торопил, сам нас фотографировал, вёл джип профессионально. Мы за этот день получили столько положительных эмоций, сколько не каждый получает за годы жизни!!! Увидели все три водопада, побывали в Долине Нарзанов, ну и конечно само урочище Джилы-су никого не оставит равнодушным!!!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Очень нее напряжно, но, в то же время, насыщенное по содержанию путешествие. Ездили с Владимиром - всё чётко: забрал от санатория в 9, заехали в Кисловодск за друзьями и с читать дальшеуменьшить
небольшими путевыми заметками от водителя (самое основное, без нагромождения ненужными фактами и цифрами) за час добрались до первого пункта- плато Шатмаз. Виды великолепные, наделали фото без скопления людей. Эльбрус был на протяжении всей поездки во всей красе! Потом были скалы бандиты и сюрприз от Владимира в виде кофе по-восточному на походной горелке в турке. Это, скажу я вам, отдельный вид удовольствия в горах! Спасибо! Затем великолепные скалы-аватары и дальше фантастический водопад Каракая, тропа до которого - то ещё испытание, но оно того стоит!!! И вишенка на торте- нарзанные источники и ещё 2 водопада. В кафе обратно заезжать не стали, были не голодны, и уже к 16-30 вернулись в Ессентуки. Прекрасно и насыщенно провели день!
Вам был полезен этот отзыв?
A
Alexander
Нам очень понравилось! Водитель профессионал, как гид тоже, знает идеально маршрут, все кочки объезжает, интересно рассказывает) Локации на маршруте не оставят равнодушным даже самого искушенного путешественника. Надеюсь всем повезет с погодой как и нам. Рекомендуем брать индивидуальную экскурсию, как брали мы, больше будет пространства в машине!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Ессентуков
Похожие экскурсии на «Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Ессентуков»