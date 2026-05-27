Какой он, Архыз? Кто-то знает его как популярный горнолыжный курорт. Другие вспомнят о первозданной природе этих мест. Мы хотим показать другой Архыз: рассказать об истории и неочевидных достопримечательностях. В группе до 50 человек вы отправитесь в самое сердце гор. Увидите древние византийские храмы, аланские захоронения и наскальную икону Христа.
Описание экскурсии
Море впечатлений в горах Кавказа
От Ессентуков до Архыза примерно 200 км. В поездке на комфортабельном туристическом автобусе время пролетит незаметно. Да и спешить мы не будем — ведь по пути столько интересного! Горный Архыз откроется вам с самых разных сторон: как модный курорт, древний оплот христианства и природный заповедник.
- Наше путешествие начнется с древнего аланского городища. Здесь вы мысленно перенесётесь в эпоху домонгольского мира и расцвета государства. Узнаете о духовной жизни этого народа и увидите священные культовые места
- Далее мы поднимемся к наскальному изображению лику Христа. Оно найдено относительно недавно — в 2000 году. Ученые до сих пор спорят, как и когда возник этот феномен
- В конце экскурсии мы посетим Верхний Архыз, поднявшись по канатной дороге на хребет Абишир-Ахуба. С высот 2240 метров вам откроются невероятные горные пейзажи!
Организационные детали
- Взрослым обязательно нужно взять паспорт, детям до 14 лет — свидетельство о рождении
- С вами будет один из гидов нашей команды
Как происходит бронирование экскурсии
- На сайте вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии
- Остаток необходимо оплатить не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с вами и предложит возможные варианты оплаты. В противном случае бронь может быть аннулирована, и посадка будет возможна только при наличии свободных мест
Оплачивается дополнительно
- Билет на канатную дорогу — 2800 ₽ за чел.
- Вход в аланское городище — 350 ₽ за чел.
- Питание в кафе (можно взять перекус с собой)
в субботу в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
|Дети до 12 лет
|2900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Курортный парк
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — Организатор в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 1734 туристов
Здравствуйте! Наша компания давно на рынке туристических услуг на Северном Кавказе. Мы разработали много интересных экскурсий, чтобы вы открыли для себя регион и ощутили его красоту. В нашем штате работают профессиональные гиды. Также у нас собственный автопарк современных и комфортабельных автобусов. Если вы собрались на отдых на КавМинВоды, то с нами ваша поездка запомнится на всю жизнь!
