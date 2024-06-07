1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии! В мини-группе до 8 человек вы увидите озеро Гижгит, Эльбрус и другие удивительные места
Начало: В районе ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
43003 870₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Ессентуки: курортная жизнь, казаки и богема
Прогулка по Ессентукам раскроет тайны курортного города, где минеральные источники и санатории привлекали богему и знаменитостей
Начало: У ж/д вокзала Ессентуков
Расписание: во вторник в 10:30, в субботу в 15:00
19 июня в 10:30
22 июня в 15:00
1 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия «Мы едем к тебе, Домбай» из Ессентуков
Завораживающие пейзажи, сырные пещеры и аромат хвойного леса - все это в вашей экскурсии в Домбай
Начало: Заберем вас с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
41153 704₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Путешествие по Северной Осетии: экскурсия из Ессентуков в мини-группе
Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Северной Осетии в комфортной экскурсии из Ессентуков
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник в 06:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
55555 000₽ за человека
скидка
15%
Мини-группа
11 часов
Путешествие к Эльбрусу и красотам Кавказа из Ессентуков
Исследуйте величие Эльбруса и тайны Кавказа, наслаждаясь впечатляющими видами и культурным наследием
Начало: По вашему адресу в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45 и 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 06:15
47154 008₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Язык Тролля и Верхняя Балкария: незабываемый джип-тур из Ессентуков
Погрузитесь в мир древних легенд и потрясающих пейзажей Верхней Балкарии. Этот джип-тур подарит вам незабываемые впечатления и открытия
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
50004 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Ессентуков
Путешествие в Верхнюю Балкарию из Ессентуков подарит вам незабываемые впечатления от величественных пейзажей и исторических памятников
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 500₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
8 часов
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Ессентуков в мини-группе
Путешествие на плато Бермамыт подарит вам уникальные виды Кавказских гор, Эльбруса и других природных чудес. Незабываемые закаты и рассветы ждут вас
Начало: От места вашего проживания в Ессентуках
Завтра в 07:00
10 июня в 06:45
50004 000₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Путешествие по Северному Приэльбрусью: Джилы-Су и не только
Откройте величие Кавказа: минеральные источники, водопады и панорамы Эльбруса в увлекательной экскурсии
Начало: В Ессентуках
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
50004 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу: величие гор, озеро Гижгит и целебный нарзан
Вас ждет погружение в мир кавказской природы, восхождение на Эльбрус и знакомство с легендарным нарзаном
Начало: У вашего места пребывания в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
41503 735₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Путешествие по Верхней Балкарии: от Черекской теснины до Голубых озёр
Погрузитесь в мир древних башен, скальных выступов и кристальных озёр в уникальной экскурсии из Ессентуков
Начало: По вашему адресу в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 500₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Иммерсивная экскурсия-спектакль по Ессентукам: погружение в историю
Погрузитесь в историю Ессентуков с экскурсией-спектаклем. Прогулка по центральным улочкам и паркам, интересные факты и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В районе ж/д вокзала Ессентуков
Расписание: в понедельник и среду в 15:00
10 июня в 15:00
12 июня в 15:00
800₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай из Ессентуков: горы, озера, храмы
Пейзажи, которые попадут в самое сердце
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай: горные вершины, пещеры и древний храм
Погрузитесь в величие Кавказа: от перевала Гум-Баши до ледников Домбая с профессиональным гидом
Начало: В удобном вам месте в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45 и 07:00
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
47774 300₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Ессентуков
Путешествие на Домбай из Ессентуков в мини-группе подарит вам незабываемые впечатления от величественных гор и древних легенд
Начало: Адрес туриста
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
45004 050₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Трансфер на горнолыжный курорт Архыз из Ессентуков
Добраться до горнолыжного курорта и обратно на комфортабельном микроавтобусе
Начало: У вашего дома или отеля
Расписание: в субботу и воскресенье в 04:30
Сегодня в 04:30
Завтра в 04:30
2 500₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
Язык тролля из Ессентуков - Скандинавия в сердце Кавказских гор
В мини-группе до 7 человек отправляйтесь по живописному маршруту Кабардино-Балкарии. Ожидают потрясающие виды, мистические озёра и термальные источники
Начало: От вашего места проживания в пределах города Ессен...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
57004 560₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Нестандартный тур в сказочный Домбай из Ессентуков
Путешествие в Домбай из Ессентуков подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя уникальные места, о которых мало кто знает
Начало: От вашего места проживания в пределах города Ессен...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 200₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Экскурсия «Эльбрус и озеро Гижгит» - величие Кавказа из Ессентуков
Исследуйте величественный Эльбрус и сказочные озера Гижгит, погрузитесь в мир кавказской природы и культуры
Начало: От вашего места проживания в пределах города Ессен...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
46253 700₽ за человека
скидка
20%
Групповая
12 часов
Из Ессентуков - на Эльбрус: групповая экскурсия
Путешествие к Эльбрусу из Ессентуков: откройте для себя природные и исторические сокровища Кавказа
Начало: От вашего места пребывания
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
48993 920₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Из Ессентуков через Баксанское ущелье и Гижгит - в сказочное Приэльбрусье
Путешествие к Эльбрусу через Баксанское ущелье и озеро Гижгит. Впечатляющие виды, исторические факты и дегустация минеральной воды ждут вас
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
41113 700₽ за человека
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Ессентуках: индивидуальная прогулка по живописным местам
Фотосессия в Ессентуках - идеальный способ запечатлеть лучшие моменты в живописном курортном городе
Начало: В районе ж/д вокзала
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50004 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
12 часов
В Кабардино-Балкарию из Ессентуков - в мини-группе
«Язык тролля», Голубые озёра, Черекская теснина, Верхняя Балкария, термальные источники и Шато Эркен
Начало: От места вашего проживания в городах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Ессентуков
Групповой экскурсионный джип-тур из Ессентуков к легендарному высокогорному посёлку
Начало: ваш адрес
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
41503 735₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Путешествие по Верхней Балкарии: экскурсия из Ессентуков
Откройте для себя дух захватывающей Кабардино-Балкарии в путешествии, полном открытий и красоты
Начало: По вашему адресу в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
58754 700₽ за человека
Мини-группа
10 часов
На плато Бермамыт из Ессентуков - в мини-группе
Отправиться в небольшое путешествие и впечатлиться панорамой седовласого Эльбруса
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 900₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Ессентуков
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 800₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
В мини-группе из Ессентуков - к чудесам Кабардино-Балкарии
Побывать на перевале Актопрак, озере Гижгит, Чегемских водопадах, в Эль-Тюбю и у «Книги в камне»
Начало: В Ессентуках
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана7 июня 2024Отлично прошёл день! Роман старался все сделать по кавказски гостеприимно, всегда спрашивал комфортно ли нам и рассказал много интересной информации. Машина чистая с кондиционером. Спасибо за этот день!!!
- ООльга6 июня 2024Чудесные локации, отличная машина, Эльбрус во всей красе
- ИИрина5 июня 2024Экскурсия Алексея на комфортабельном минивэне Тойота оказалась очень интересной ещё и благодаря многим малоизвестным историческим фактам. Локации выбраны не только
- ЮЮлия5 июня 2024Интересное путешествие и завораживающие виды Кавказского хребта и Эльбруса, особенно с плато Шаджатмаз! А какие водопады… и возьмите купальник для
- ТТатьяна5 июня 2024Брали экскурсию с гидом Андреем по Северной Осетии. Остались очень довольны: комфортабельный авто, группа подобралась отличная (кроме нас с подругой,
- ИИрина3 июня 2024Очень понравилась экскурсия с Марией- интересная подача материала (фотохроники с планшета, цитирование статьи из газеты примерно 1900г.), чувствуется, что сама
- ИИрина3 июня 2024Была на экскурсии с внучкой и остались очень довольны Муратом- хороший гид и прекрасный водитель, а также: - внимательный (организовал
- ТТатьяна3 июня 2024Интересный формат экскурсии. Много информации, маршрут построен хорошо. Ессентуки открылись с новой стороны.
- ККсения2 июня 2024Восторг и эмоции переполняют) Отличная погода, прекрасные места, красивейшие локации. Домбай ❤ Самый лучший гид на Кавказе, Игорь. Спасибо большое! Очень внимательный,
- ССветлана2 июня 2024Прекрасная экскурсия с прекрасным ЛУЧШИМ ДРУГОМ- Игорем!!! на его шикарной машине Персик!!! Отличное сопровождение в поездке, весёлое и интересное сопровождение,
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Для студентов»
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