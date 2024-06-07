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живая музыка и много нового и интересного! Нас было 6 человек, трое из которых дети 12-14 лет, которые за время поездки ни разу не взгрустнули!!! Очень внимательное отношение как к взрослым, так и детям!!! Сын попросил поставить отдельно 100 звёзд Персику к 1000 звёздам Игорю!!! Большое спасибо за этот прекрасный день! Рекомендую 10000000 процентов!!!