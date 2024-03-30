Архыз — современный горнолыжный курорт, расположенный в 195 км от Ессентуков. Я довезу вас до него на комфортабельном микроавтобусе. По прибытии полностью сориентирую на местности, помогу купить ски-пассы и угощу чаем со сладостями. Вечером после катания привезу обратно в Ессентуки.
Ближайшие даты:
Время начала: 04:30
Описание трансфер
Обратите внимание: эта программа не является экскурсией. Это услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Если вы хотите покататься по склонам Кавказских гор на лыжах или сноуборде — моё предложение для вас! Я отвезу вас на горнолыжный курорт Архыз. Подарю карту склонов и поделюсь практическими рекомендациями: куда пойти, где пообедать и т. д. Затем у вас будет 7,5 часов свободного времени. После чего мы вместе вернёмся в Ессентуки.
Тайминг
04:30 — сбор по отелям в Ессентуках
08:30 — прибытие в Архыз
16:00 — выезд из Архыза
20:00 — возвращение в Ессентуки
Организационные детали
- Трансфер проходит на комфортабельном микроавтобусе Ford Transit 2018 г. в.
- Автобус оборудован удобными креслами с подлокотниками и столиками, подушками для сна, печками и кондиционером, USB-зарядками для всех пассажиров
- В пункте проката моим гостям делают скидку 20 % на снаряжение
в субботу и воскресенье в 04:30
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Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего дома или отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 04:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Ессентуках
Здравствуйте! Меня зовут Роман, я переехал на Кавказ из Санкт-Петербурга в 2003 году. Работаю гидом-водителем и инструктором по горным лыжам. Европейский сервис и кавказское гостеприимство — основа моих поездок.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
30 мар 2024
Всем добрый день! В марте побывала на Архызе с Романом, в составе мини группы. Самые позитивные эмоции и впечатления от поездки! Ездили на 2 дня, с ночевой на турбазе. Организация
В
Владислав
9 мар 2024
Трансфер на Архыз организован грамотно. Роман собирает группу от отеля каждого и привозит к открытию горнолыжных склонов к 9 00. Из-за того, что группа сборная, и сбор происходит в удалённых друг от друга местах, то вставать приходится рано, но это неудобство путешествия компенсируется комфортом микроавтобуса: подушки для пассажиров, возможность смотреть фильмы в пути. Всё понравилось. Рекомендую.
А
Анастасия
17 фев 2024
Поездка была очень приятной и оставила только положительные впечатления! Все было прекрасно от и до)
Роман создал очень комфортную и душевную атмосферу, соориентровал на местности и дал всю необходимую информацию, что очень важно, когда оказываешься в новом месте. Ощущается, что человек с любовью подходит к своему делу!
Роман создал очень комфортную и душевную атмосферу, соориентровал на местности и дал всю необходимую информацию, что очень важно, когда оказываешься в новом месте. Ощущается, что человек с любовью подходит к своему делу!
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