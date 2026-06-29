читать дальше уменьшить впечатления обещают быть всегда разные в зависимости от погоды и времени года.

Время на канатках: на Аполлон 35 минут в одну сторону, на Млечный путь 12 минут в одну сторону, плюс стоит закладывать время на погулять наверху.

У Лика Христа можно поставить свечку, желающим нужно купить внизу до подъёма.

Экскурсия супер, под руководством гида Ильи замечательно покатались по природе и посмотрели горы, большое спасибо ему и команде!Погода была сначала пасмурной, но посмотреть все равно было на что. Как понимаю,