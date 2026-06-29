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Горная страна Архыз. Групповое путешествие из Ессентуков

Исследовать туристический район от КМВ до Главного Кавказского хребта в мини-группе
Архыз прекрасен в любое время года: весной зелёные горы наполнены ароматом трав; летом здесь намного прохладнее, чем на черноморских курортах; зимой можно покататься на лыжах. Этот край запомнится вам романтикой, умопомрачительной природой и ощущением свободы. Ко всему этому мы добавили комфорт и увлекательные истории по пути. Вы с нами?:)
4.9
9 отзывов
Горная страна Архыз. Групповое путешествие из Ессентуков
Горная страна Архыз. Групповое путешествие из Ессентуков
Горная страна Архыз. Групповое путешествие из Ессентуков

Описание экскурсии

  • Первая локация после выезда из Ессентуков — перевал Гумбаши. По высокогорной автодороге мы доберёмся до места, откуда открывается панорама Кавказа на 360°. Полюбуемся видом на заснеженные вершины и двуглавый Эльбрус, а также подкрепимся в кафе.
  • Следующая остановка будет на мосту через Кубань. Здесь мы устроим фотосессию на фоне пасторального пейзажа: бурлящая река, сизые горы и небольшие холмы.
  • На одном из горных склонов отыщем удивительную достопримечательность: нерукотворный лик Христа, укрытый от непогоды естественным каменным навесом. Его обнаружили в Архызе в 1999 году и до сих пор не пришли к единому мнению, откуда взялось изображение.
  • Посетим Нижне-Архызское городище на берегу реки Большой Зеленчук. Здесь расположены три уникальных храма (Северный, Средний и Южный Зеленчукский) 10-го века. Каждый скрывает свою историю: их вы узнаете от нашего гида.
  • Обсерватория САО РАН — место, обязательное к посещению в Архызе. Здесь проводят экскурсии, которые при желании вы сможете посетить, а также наблюдения за звездами. С территории обсерватории открывается потрясающий вид на горы.
  • Далее направимся на канатные дороги Архыза. Они находятся на поляне Романтик — здесь их всего 4 (Млечный путь, Спутник, Лунная поляна, Зеленая планета). За 4 часа вы сможете прокатиться на каждой, чтобы увидеть все живописные пейзажи, которые открываются при подъёме на высоту около 2000 метров. На вершинах вы сможете выпить горячего чая, а позже спуститься на гондолах.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельных автомобилях повышенной проходимости.
  • Обязательно иметь при себе паспорт (часть маршрута проходит в приграничной зоне).
  • Дополнительные расходы: подъём по канатной дороге (цены на поездку от 400 до 2750 ₽), обед в кафе (средний чек от 500 ₽), входной билет в городище (150 ₽).
  • С вами буду я или другой гид нашей команды.

в среду и воскресенье в 06:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник5300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 869 туристов
Я и моя команда приглашаем тебя на Кавказ! Мы не просто организовываем джип-туры по труднодоступным местам Кавказа — с нами вы полюбите горы так, как любим их мы сами. Нестандартные программы, малые группы — вас ждёт путешествие мечты!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
1
3
2
1
А
Рекомендую сразу подняться на Пик Смирнова, по возможности. С остановками на отдых может занять большую часть времени экскурсии.
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Светлана
Огромное спасибо Георгию за поездку в Архыз. Он помог нам комфортно, вкусно и интересно провести этот день. Ответил на все и даже больше вопросы.
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А
Экскурсия супер, под руководством гида Ильи замечательно покатались по природе и посмотрели горы, большое спасибо ему и команде!
Погода была сначала пасмурной, но посмотреть все равно было на что. Как понимаю,
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впечатления обещают быть всегда разные в зависимости от погоды и времени года.
Время на канатках: на Аполлон 35 минут в одну сторону, на Млечный путь 12 минут в одну сторону, плюс стоит закладывать время на погулять наверху.
У Лика Христа можно поставить свечку, желающим нужно купить внизу до подъёма.

Экскурсия супер, под руководством гида Ильи замечательно покатались по природе и посмотрели горы, большое спасибо ему и команде!
Экскурсия супер, под руководством гида Ильи замечательно покатались по природе и посмотрели горы, большое спасибо ему и команде!
Экскурсия супер, под руководством гида Ильи замечательно покатались по природе и посмотрели горы, большое спасибо ему и команде!
Экскурсия супер, под руководством гида Ильи замечательно покатались по природе и посмотрели горы, большое спасибо ему и команде!
Экскурсия супер, под руководством гида Ильи замечательно покатались по природе и посмотрели горы, большое спасибо ему и команде!
Экскурсия супер, под руководством гида Ильи замечательно покатались по природе и посмотрели горы, большое спасибо ему и команде!
Экскурсия супер, под руководством гида Ильи замечательно покатались по природе и посмотрели горы, большое спасибо ему и команде!
Экскурсия супер, под руководством гида Ильи замечательно покатались по природе и посмотрели горы, большое спасибо ему и команде!+2
Экскурсия супер, под руководством гида Ильи замечательно покатались по природе и посмотрели горы, большое спасибо ему и команде!
Экскурсия супер, под руководством гида Ильи замечательно покатались по природе и посмотрели горы, большое спасибо ему и команде!
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Денис
Красивый маршрут, отличный гид-водитель. Информация о достопримечательностях доводилась интересно, и главное вовремя.
Природа великолепная, а погода добавила отличных впечатлений.
Красивый маршрут, отличный гид-водитель. Информация о достопримечательностях доводилась интересно, и главное вовремя.
Красивый маршрут, отличный гид-водитель. Информация о достопримечательностях доводилась интересно, и главное вовремя.
Красивый маршрут, отличный гид-водитель. Информация о достопримечательностях доводилась интересно, и главное вовремя.
Красивый маршрут, отличный гид-водитель. Информация о достопримечательностях доводилась интересно, и главное вовремя.
Красивый маршрут, отличный гид-водитель. Информация о достопримечательностях доводилась интересно, и главное вовремя.
Красивый маршрут, отличный гид-водитель. Информация о достопримечательностях доводилась интересно, и главное вовремя.
Красивый маршрут, отличный гид-водитель. Информация о достопримечательностях доводилась интересно, и главное вовремя.
Красивый маршрут, отличный гид-водитель. Информация о достопримечательностях доводилась интересно, и главное вовремя.+2
Красивый маршрут, отличный гид-водитель. Информация о достопримечательностях доводилась интересно, и главное вовремя.
Красивый маршрут, отличный гид-водитель. Информация о достопримечательностях доводилась интересно, и главное вовремя.
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П
Отличная экскурсия в мини-группе. Гид, во время пути, рассказывал интересно. Рекомендую ☺️
Отличная экскурсия в мини-группе. Гид, во время пути, рассказывал интересно. Рекомендую ☺️
Отличная экскурсия в мини-группе. Гид, во время пути, рассказывал интересно. Рекомендую ☺️
Отличная экскурсия в мини-группе. Гид, во время пути, рассказывал интересно. Рекомендую ☺️
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о
Все отлично, гид Георгий приятный, обходительный. Интересно рассказывал всю поездку. Машина комфортная.
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