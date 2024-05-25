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12 часов
Групповая экскурсия «Мы едем к тебе, Домбай» из Ессентуков
Завораживающие пейзажи, сырные пещеры и аромат хвойного леса - все это в вашей экскурсии в Домбай
Начало: Заберем вас с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
41153 704₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Путешествие из Ессентуков в сердце Карачаево-Черкесии: культура, природа, история
Погрузитесь в мир кавказской культуры и природы, следуя по литературным тропам Лермонтова и исследуя уникальные пейзажи
«Мы заглянем на небольшой самобытный рынок с искусными меховыми и шерстяными изделиями — лучше сувенира из Карачаево-Черкесии не придумать»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
В Архызе вас ждут ледники, снежные вершины, ущелья и водопады. Пройдите по эко-тропам, поднимитесь на канатной дороге и насладитесь пикником у горной реки
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске по адресу ва...
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
18 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Ессентуков)
Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа - к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Далее маршрут будет пролегать через старейшие аулы Карачаево-Черкессии»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Многоликий Архыз: экскурсионный день из Ессентуков с гидом
Познайте дух Северного Кавказа, его культуру и природу в комфортной экскурсии из Ессентуков
Начало: В любом удобном вам месте в Кисловодске
«По пути к горнолыжному курорту мы познакомим вас с историей Карачаево-Черкесии, расскажем о местных обычаях и преданиях этих мест, а в самых впечатляющих точках сделаем небольшие фотопаузы»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Домбай: природа и легенды Карачаево-Черкессии
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
«Вы узнаете древние сказания и легенды Карачаево-Черкесии, почерпнете много интересного о традициях, быте и культуре народов Кавказа»
Расписание: Четверг, Суббота, Воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина25 мая 2024Экскурсия с Михаилом на Домбай - уже третья за неделю в регионе и первая именно с Михаилом. С точки зрения
- ЮЮлия24 мая 2024Добрый день! Наше путешествие сопровождал Михаил. Сказать что путешествие было интересным мало. Михаил рассказал нам очень много интересного и увлекательного,
- ДДмитрий29 апреля 2024Идеальный день! Спасибо большое Мурату за превосходный маршрут! 👍 Очень душевно. Всем советуем👍
- ННелли21 апреля 2024Очень интересная, познавательная экскурсия, красивая природа.
- ВВасилий29 февраля 2024По сути был просто трансфер в Домбай с рассказом гида по пути. Никаких дополнительных плюшек и заездов в места "по
- ВВладимир26 декабря 2023Экскурсия понравилась, все организовано на должном уровне, комфортный автомобиль, время пролетит незаметно)
- ЕЕлена13 июня 2023«Сердце Карачаево-Черкессии» - Поездка в Домбай из ЕссентуковНаша экскурсия в Домбай была прекрасна! Началась в 6.30 в Ессентуках. Водитель-гид Шамиль доброжелателен, интересный собеседник. Экскурсия по времени хорошо
- ММария12 декабря 2021Все было отлично со стороны гида. Термальные источники рекомендую исключить из маршрута или заменить чем-то другим. Совок. Тетеньки из СССР,
- еевгения5 декабря 2021Экскурсия прошла просто на отлично! Олег- прекрасный гид и собеседник, создаётся такое впечатление, что это тот человек, который нас давно
- ООльга19 сентября 2021Отличная экскурсия! Море позитивных эмоций. Прекрасные виды. Отличный экскурсовод. Всем советую)
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Карачаево-Черкессия»
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