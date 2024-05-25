Экскурсии в Карачаево-Черкессию

Найдено 6 экскурсий в категории «Карачаево-Черкессия» в Ессентуках, цены от 2 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мы едем к тебе, Домбай
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
18 отзывов
Групповая экскурсия «Мы едем к тебе, Домбай» из Ессентуков
Завораживающие пейзажи, сырные пещеры и аромат хвойного леса - все это в вашей экскурсии в Домбай
Начало: Заберем вас с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
41153 704 за человека
Из Ессентуков - в сердце в Карачаево-Черкесии
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Путешествие из Ессентуков в сердце Карачаево-Черкесии: культура, природа, история
Погрузитесь в мир кавказской культуры и природы, следуя по литературным тропам Лермонтова и исследуя уникальные пейзажи
«Мы заглянем на небольшой самобытный рынок с искусными меховыми и шерстяными изделиями — лучше сувенира из Карачаево-Черкесии не придумать»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 500 за всё до 4 чел.
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
В Архызе вас ждут ледники, снежные вершины, ущелья и водопады. Пройдите по эко-тропам, поднимитесь на канатной дороге и насладитесь пикником у горной реки
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске по адресу ва...
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
18 000 за всё до 6 чел.
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Ессентуков)
Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа - к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Далее маршрут будет пролегать через старейшие аулы Карачаево-Черкессии»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 000 за всё до 3 чел.
Многоликий Архыз: экскурсия из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Многоликий Архыз: экскурсионный день из Ессентуков с гидом
Познайте дух Северного Кавказа, его культуру и природу в комфортной экскурсии из Ессентуков
Начало: В любом удобном вам месте в Кисловодске
«По пути к горнолыжному курорту мы познакомим вас с историей Карачаево-Черкесии, расскажем о местных обычаях и преданиях этих мест, а в самых впечатляющих точках сделаем небольшие фотопаузы»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
24 000 за всё до 4 чел.
Домбай: природа и легенды Карачаево-Черкессии
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
4 отзыва
Домбай: природа и легенды Карачаево-Черкессии
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
«Вы узнаете древние сказания и легенды Карачаево-Черкесии, почерпнете много интересного о традициях, быте и культуре народов Кавказа»
Расписание: Четверг, Суббота, Воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    25 мая 2024
    Мы едем к тебе, Домбай
    Экскурсия с Михаилом на Домбай - уже третья за неделю в регионе и первая именно с Михаилом. С точки зрения
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    самих локаций - они все одинаково прекрасны, так как в данном регионе их априори не может быть плохих. А вот с точки зрения гида… В общем, Михаил задаёт такую планку, что трудно представить, как другим гидам дотянуться до него. Первые минуты встречи - это улыбка, настроение и простая человеческая забота - просто всем раздать питьевую воду. Кажется, пустяк. Но это знак - о тебе будут заботиться, тебе будут помогать и пр. Ну и далее - всю дорогу рассказы о традициях, местности, людях и пр. Все это приправлено юмором в правильных местах. Умение сплотить команду дано не каждому. Но Михаил это сделал легко и непринужденно. И вот мы, случайные соседи по путешествию из Казани, Саратова и Питера уже стали друзьями, делаем совместные фото, обменивается номерами телефонов, по дороге поем песни… Это так круто, это дорогого стоит!!! И мы в этом путешествии никуда не спешили, все было спокойно, но организованно, насыщенно, но без жёсткого таймингу. Спасибо Михаилу ОГРОМНОЕ!!! Очень надеемся, что в ближайший вторник нам будет сопутствовать удача и в запланированную поездку на Эльбрус мы поедем именно с ним!

    Экскурсия с Михаилом на Домбай - уже третья за неделю в регионе и первая именно сЭкскурсия с Михаилом на Домбай - уже третья за неделю в регионе и первая именно с
  • Ю
    Юлия
    24 мая 2024
    Мы едем к тебе, Домбай
    Добрый день! Наше путешествие сопровождал Михаил. Сказать что путешествие было интересным мало. Михаил рассказал нам очень много интересного и увлекательного,
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    а его задорное настроение передалось всей группе. В машину сели незнакомые люди, а вышли хорошие приятели. Спасибо большое за подаренное впечатление и настроение! С Михаилом в любую поездку!!!!

  • Д
    Дмитрий
    29 апреля 2024
    К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
    Идеальный день! Спасибо большое Мурату за превосходный маршрут! 👍 Очень душевно. Всем советуем👍
  • Н
    Нелли
    21 апреля 2024
    Домбай: природа и легенды Карачаево-Черкессии
    Очень интересная, познавательная экскурсия, красивая природа.
  • В
    Василий
    29 февраля 2024
    Домбай: природа и легенды Карачаево-Черкессии
    По сути был просто трансфер в Домбай с рассказом гида по пути. Никаких дополнительных плюшек и заездов в места "по
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    пути". Надо было убить один день и показать семье горы, с этим вопросов нет, все отлично. Повезло с погодой, что очень важно в данном случае. Очень хорошее впечатление произвела гид Дарья, прямо молодец.

  • В
    Владимир
    26 декабря 2023
    Многоликий Архыз: экскурсия из Ессентуков
    Экскурсия понравилась, все организовано на должном уровне, комфортный автомобиль, время пролетит незаметно)
  • Е
    Елена
    13 июня 2023
    «Сердце Карачаево-Черкессии» - Поездка в Домбай из Ессентуков
    Наша экскурсия в Домбай была прекрасна! Началась в 6.30 в Ессентуках. Водитель-гид Шамиль доброжелателен, интересный собеседник. Экскурсия по времени хорошо
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    продумана. Достаточное количество остановок с обалденными видами! Карачаево-Черкессия прекрасна! Советую всем, не пожалеете. Из транспорта нам достался минивэн VW просторный и комфортный. Вечером нас также довезли до дома. Наш день получился очень насыщенным и интересным. С удовольствием бы повторила такую экскурсию.

  • М
    Мария
    12 декабря 2021
    Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Ессентуков)
    Все было отлично со стороны гида. Термальные источники рекомендую исключить из маршрута или заменить чем-то другим. Совок. Тетеньки из СССР,
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    не знакомые с понятием сервиса. У них там бизнес, заставляют покупать свои купальные принадлежности со скандалом, чтобы содрать денег побольше. Единственное отрицательное впечатление от отпуска.

  • е
    евгения
    5 декабря 2021
    Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Ессентуков)
    Экскурсия прошла просто на отлично! Олег- прекрасный гид и собеседник, создаётся такое впечатление, что это тот человек, который нас давно
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    ждал и спешит поделиться своими знаниями и радостью от красот родного края! Все очень познавательно и ненавязчиво! Спасибо за чудесный выходной! Евгения.

  • О
    Ольга
    19 сентября 2021
    Из Ессентуков - в сердце в Карачаево-Черкесии
    Отличная экскурсия! Море позитивных эмоций. Прекрасные виды. Отличный экскурсовод. Всем советую)

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Карачаево-Черкессия»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Мы едем к тебе, Домбай
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  3. К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
  4. Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Ессентуков)
  5. Многоликий Архыз: экскурсия из Ессентуков
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Самое главное
  5. Чегемские водопады
  6. Плато Бермамыт
  7. Долина Нарзанов
  8. Медовые водопады
  9. Перевал Актопрак
  10. Голубые озёра
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