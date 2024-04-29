Экскурсии в Архыз из Ессентуков

Найдено 10 экскурсий в категории «Архыз» в Ессентуках, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Ессентуков - в горный поселок Архыз
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Из Ессентуков - в горный поселок Архыз
Кристально чистые реки, буковые леса, древние храмы и вид на Эльбрус за один день
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
от 16 000 за всё до 7 чел.
Главное в Архызе: поездка из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Главное в Архызе: индивидуальная поездка из Ессентуков с осетинскими пирогами
Индивидуальная экскурсия из Ессентуков в Архыз: древние храмы, обсерватория, горные пейзажи и осетинские пироги. Уникальные впечатления гарантированы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Трансфер на горнолыжный курорт Архыз из Ессентуков
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
3 отзыва
Трансфер на горнолыжный курорт Архыз из Ессентуков
Добраться до горнолыжного курорта и обратно на комфортабельном микроавтобусе
Начало: У вашего дома или отеля
Расписание: в субботу и воскресенье в 04:30
Сегодня в 04:30
Завтра в 04:30
2 500 за человека
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
В Архызе вас ждут ледники, снежные вершины, ущелья и водопады. Пройдите по эко-тропам, поднимитесь на канатной дороге и насладитесь пикником у горной реки
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске по адресу ва...
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
18 000 за всё до 6 чел.
Многоликий Архыз: экскурсия из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Многоликий Архыз: экскурсионный день из Ессентуков с гидом
Познайте дух Северного Кавказа, его культуру и природу в комфортной экскурсии из Ессентуков
Начало: В любом удобном вам месте в Кисловодске
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
24 000 за всё до 4 чел.
Архыз - путешествие в сердце Западного Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Архыз - путешествие в сердце Западного Кавказа
Вдохновляющее путешествие в край заснеженных скал, заповедных лесов и чистейших горных рек
Начало: у вашего отеля или санатория в Ессентуках
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
19 000 за всё до 4 чел.
Архыз: обзорная экскурсия
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Архыз: обзорная экскурсия
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно 6.45, 7.00, 7.15
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
4 200 за человека
Индивидуальная экскурсия в Архыз
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия в Архыз
Начало: Ваше место жительства в Ессентуках
Расписание: ежедневно
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 25 200 за всё до 6 чел.
Из Ессентуков - в высокогорный посёлок Архыз
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Из Ессентуков - в высокогорный посёлок Архыз
Посетить древние храмы, увидеть гигантский радиотелескоп и расслабиться в термальном источнике
Начало: В Ессентуках
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
26 000 за всё до 6 чел.
Архыз - колыбель Аланской цивилизации
Индивидуальная
12 часов
Архыз - колыбель Аланской цивилизации
Начало: Ваш адрес в Ессентуках
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 07:00
18 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    29 апреля 2024
    К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
    Идеальный день! Спасибо большое Мурату за превосходный маршрут! 👍 Очень душевно. Всем советуем👍
  • Е
    Елена
    28 апреля 2024
    Из Ессентуков - в горный поселок Архыз
    Большое спасибо за прекрасно проведённый день! Отдельное спасибо Сергею (экскурсоводу)! Обязательно вернусь снова)
  • Е
    Екатерина
    30 марта 2024
    Трансфер на горнолыжный курорт Архыз из Ессентуков
    Всем добрый день! В марте побывала на Архызе с Романом, в составе мини группы. Самые позитивные эмоции и впечатления от
    читать дальше

    поездки! Ездили на 2 дня, с ночевой на турбазе. Организация на высшем уровне. Чёткий тайминг по сбору участников поездки, комфортный транспорт, безопасное вождение, подробный инструктаж для новичков по аренде оборудования в прокате, скипасам, Роман все подробно показал и рассказал уже на месте, трассы, подъёмники, даже, где самый вкусный кофе и хычины))). Роман - профессиональный инструктор по горным лыжам, можно взять персональное занятие. Вечером по программе посещали баню с аромопарениями, травяным чаем и сладостями. После ужина, на турбазе, Роман приготовил вкуснейший глинтвейн на Сапирави, далее играли в свинтуса. Утром, в столовой шикарный завтрак - приличный выбор блюд и все очень вкусное, снова катание и вечером мы посетили термы Жемчужина Кавказа. Выдались насыщенные два дня, очень интересные и позитивные. Огромное спасибо Роману за отличную организацию, замечательную поездку и прекрасное настроение всех участников группы! ☺️🎉🙏 Очень всем рекомендую поездки в Архыз с Романом! 👍

  • В
    Владислав
    9 марта 2024
    Трансфер на горнолыжный курорт Архыз из Ессентуков
    Трансфер на Архыз организован грамотно. Роман собирает группу от отеля каждого и привозит к открытию горнолыжных склонов к 9 00.
    читать дальше

    Из-за того, что группа сборная, и сбор происходит в удалённых друг от друга местах, то вставать приходится рано, но это неудобство путешествия компенсируется комфортом микроавтобуса: подушки для пассажиров, возможность смотреть фильмы в пути. Всё понравилось. Рекомендую.

  • А
    Анастасия
    17 февраля 2024
    Трансфер на горнолыжный курорт Архыз из Ессентуков
    Поездка была очень приятной и оставила только положительные впечатления! Все было прекрасно от и до) Роман создал очень комфортную и душевную
    читать дальше

    атмосферу, соориентровал на местности и дал всю необходимую информацию, что очень важно, когда оказываешься в новом месте. Ощущается, что человек с любовью подходит к своему делу!

  • В
    Владимир
    26 декабря 2023
    Многоликий Архыз: экскурсия из Ессентуков
    Экскурсия понравилась, все организовано на должном уровне, комфортный автомобиль, время пролетит незаметно)
  • С
    Сергей
    19 октября 2023
    Архыз - путешествие в сердце Западного Кавказа
    Замечательная поездка с Андреем,который по-настоящему любит своё дело,свой край,знает много интересных фактов,прекрасно преподносит материал,а также очень внимательный к желанию клиентов
    читать дальше

    и просто замечательный человек. Проехали по сказочно красивому маршруту,в завершении которого посетили термальные источники,где замечательно отдохнули после насыщенного дня. Однозначно рекомендую Андрея,выбирайте интересующие вас маршруты и вы получите массу положительных впечатлений от путешествия!

  • Ю
    Юлия
    4 сентября 2023
    Архыз - путешествие в сердце Западного Кавказа
    Просто нет слов, какое удовольствие мы получили от путешествия. Ощущение, будто приехали в гости к давнему другу. Суперкомфортно, с большим
    читать дальше

    вниманием и заботой. Любовались заповедной природой Кавказа, встречали прекрасных людей и благодаря гиду посмотрели на этот величественный горный край глазами влюбленного в него человека. Для меня это идеальное погружение в культуру - без оторванных от жизни лишних дат, фактов и имен, а с душой о настоящем Северном Кавказе. И все это время мы чувствовали себя в полной безопасности. Такое доверие к гиду дорогого стоит. Очень благодарны и желаем приятных путешествий с новыми и старыми гостями))

  • А
    Андрей
    3 мая 2023
    Главное в Архызе: поездка из Ессентуков
    Хорошая подуманная экскурссия позволяет получить полное представление об интересных и значимых местах главных городов Кавказских минеральных вод. Гид Роман провел
    читать дальше

    нашу эксурссию на высоком уровне, мы осмотрели все достопримечательности, которые хотели увидеть, получили новые неизвестные нам сведения об истории Кавказа и многочисленных его гостях и путешественниках, с которыми неразрывно связана культура и история нашей страны. Мы были первый раз на кавказских водах, благодаря экскурсси у на сложилось понимание где и как удобнее останавливаться, лечиться, какой город больше подходит для более продолжительного посещения. При этом эксурссия проводилась на комфортабельном внедорожнике. Большое спасибо гиду, кроме того что он знает и любит свой край, он приятный собеседник и аккуратный водитель.

  • С
    Светлана
    16 октября 2022
    Архыз - Путешествие к вершинам гор из Ессентуков
    Понравилось всё

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Архыз»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Из Ессентуков - в горный поселок Архыз
  2. Главное в Архызе: поездка из Ессентуков
  3. Трансфер на горнолыжный курорт Архыз из Ессентуков
  4. К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
  5. Многоликий Архыз: экскурсия из Ессентуков
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Самое главное
  5. Чегемские водопады
  6. Плато Бермамыт
  7. Долина Нарзанов
  8. Медовые водопады
  9. Перевал Актопрак
  10. Голубые озёра
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в июне 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Архыз" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 2 500 до 26 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 10 экскурсий в Ессентуках на 2024 год по теме «Архыз», 11 ⭐ отзывов, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам