1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Из Ессентуков - в горный поселок Архыз
Кристально чистые реки, буковые леса, древние храмы и вид на Эльбрус за один день
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
от 16 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Главное в Архызе: индивидуальная поездка из Ессентуков с осетинскими пирогами
Индивидуальная экскурсия из Ессентуков в Архыз: древние храмы, обсерватория, горные пейзажи и осетинские пироги. Уникальные впечатления гарантированы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
13 часов
Трансфер на горнолыжный курорт Архыз из Ессентуков
Добраться до горнолыжного курорта и обратно на комфортабельном микроавтобусе
Начало: У вашего дома или отеля
Расписание: в субботу и воскресенье в 04:30
Сегодня в 04:30
Завтра в 04:30
2 500₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
В Архызе вас ждут ледники, снежные вершины, ущелья и водопады. Пройдите по эко-тропам, поднимитесь на канатной дороге и насладитесь пикником у горной реки
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске по адресу ва...
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
18 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Многоликий Архыз: экскурсионный день из Ессентуков с гидом
Познайте дух Северного Кавказа, его культуру и природу в комфортной экскурсии из Ессентуков
Начало: В любом удобном вам месте в Кисловодске
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Архыз - путешествие в сердце Западного Кавказа
Вдохновляющее путешествие в край заснеженных скал, заповедных лесов и чистейших горных рек
Начало: у вашего отеля или санатория в Ессентуках
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
19 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Архыз: обзорная экскурсия
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно 6.45, 7.00, 7.15
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
4 200₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия в Архыз
Начало: Ваше место жительства в Ессентуках
Расписание: ежедневно
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 25 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Из Ессентуков - в высокогорный посёлок Архыз
Посетить древние храмы, увидеть гигантский радиотелескоп и расслабиться в термальном источнике
Начало: В Ессентуках
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
26 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Архыз - колыбель Аланской цивилизации
Начало: Ваш адрес в Ессентуках
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 07:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий29 апреля 2024Идеальный день! Спасибо большое Мурату за превосходный маршрут! 👍 Очень душевно. Всем советуем👍
- ЕЕлена28 апреля 2024Большое спасибо за прекрасно проведённый день! Отдельное спасибо Сергею (экскурсоводу)! Обязательно вернусь снова)
- ЕЕкатерина30 марта 2024Всем добрый день! В марте побывала на Архызе с Романом, в составе мини группы. Самые позитивные эмоции и впечатления от
- ВВладислав9 марта 2024Трансфер на Архыз организован грамотно. Роман собирает группу от отеля каждого и привозит к открытию горнолыжных склонов к 9 00.
- ААнастасия17 февраля 2024Поездка была очень приятной и оставила только положительные впечатления! Все было прекрасно от и до) Роман создал очень комфортную и душевную
- ВВладимир26 декабря 2023Экскурсия понравилась, все организовано на должном уровне, комфортный автомобиль, время пролетит незаметно)
- ССергей19 октября 2023Замечательная поездка с Андреем,который по-настоящему любит своё дело,свой край,знает много интересных фактов,прекрасно преподносит материал,а также очень внимательный к желанию клиентов
- ЮЮлия4 сентября 2023Просто нет слов, какое удовольствие мы получили от путешествия. Ощущение, будто приехали в гости к давнему другу. Суперкомфортно, с большим
- ААндрей3 мая 2023Хорошая подуманная экскурссия позволяет получить полное представление об интересных и значимых местах главных городов Кавказских минеральных вод. Гид Роман провел
- ССветлана16 октября 2022Архыз - Путешествие к вершинам гор из ЕссентуковПонравилось всё
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Архыз»
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