Хотите ближе познакомиться с очаровательными и застенчивыми альпаками? Тогда наша экскурсия — именно для вас! Помимо возможности пообщаться с этими замечательными животными, вы также посетите Долину нарзанов, проедете по живописной высокогорной дороге и насладитесь великолепными видами Кавказа.
Описание экскурсии
Что вас ожидает:Из курортного города мы направимся в сторону живописнейшего урочища Джилы-Су. Однако, проехав всего лишь 20 км., свернем в сторону примечательных строений и рассмотрим поближе Кисловодскую высокогорную научную станцию Института физики атмосферы на плато Шаджатмаз. После наш путь пролегает в Долину нарзанов, которая раскинулась в предгорьях Скалистого хребта. Локация невероятно фотогенична: со всех сторон ее обступают высокие холмы, формируя уникальный микроклимат. К слову, высота некоторых уголков Долины нарзанов иногда достигает 1300 м. над уровнем моря! Южную часть долины густо покрывают вечнозеленые хвойные леса. Благоприятный климат данной курортной местности позволяет посещать ее круглый год. Кстати, лучший вид на великана Эльбруса открывается именно отсюда. Помимо обилия источников, путешественников манят в эти места пещеры, причудливые скалы-останцы, водопады на реках Хасаут и Мушт. Из Долины нарзанов можно продолжить путешествие в урочище Джилы-Су с теплой минеральной водой. Важная информация:
Мы можем забрать вас из других городов. Стоимость из Пятигорска и Железноводска 4000 р в группе, стоимость из Кисловодска 3500 р.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кисловодск
- Плато Шатзатмаз
- 3 Водопада
- Скалы-аватары
- Скалы зубы дракона
- Урочище ДжилыСу
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
- Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Ж/д вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
