Джип-тур в Джилы-Су из Ессентуков

Проехать по одной из самых красивых дорог страны, полюбоваться горами и посетить долину Нарзанов

5
1 отзыв
В урочище Джилы-Су вас ждут десятки целебных минеральных источников, причудливые скалы, захватывающие дух панорамы Эльбруса и Главного Кавказского хребта.

Я расскажу, как образовались эти волшебные места, как они менялись с течением времени и какие легенды с ними связаны.

А также поделюсь интересными фактами о традициях и обычаях Кабардино-Балкарии.
Джип-тур в Джилы-Су из Ессентуков
Джип-тур в Джилы-Су из Ессентуков
Джип-тур в Джилы-Су из Ессентуков
Джип-тур в Джилы-Су из Ессентуков
Джип-тур в Джилы-Су из Ессентуков
Джип-тур в Джилы-Су из Ессентуков
Джип-тур в Джилы-Су из Ессентуков
Джип-тур в Джилы-Су из Ессентуков
Джип-тур в Джилы-Су из Ессентуков
Джип-тур в Джилы-Су из Ессентуков

Что вас ожидает

Плато Шаджатмаз, скалы Аватары и долина Нарзанов

Путь к Джилы-Су запомнится вам захватывающими природными видами и интересными остановками. Вы подниметесь на плато Шаджатмаз, увидите Кисловодскую горную астрономическую обсерваторию и оцените величественные «парящие» скалы с народным названием Аватары. Посетите курортный комплекс долина Нарзанов и попробуете минеральную воду, которую пили еще богатыри Нарты. А еще раскроете тайны горы Тузлук, где располагался языческий храм Солнца и горы Сирх.

Величественные водопады и лучшие виды на Эльбрус

Джилы-Су — известная на всю страну горная здравница. Вы узнаете, как возникло урочище и какие животные в нем обитают. Продегустируете разные виды теплой целебной воды и посетите три водопада, стекающих с ледников Эльбруса: 40-метровый Султан, недосягаемый Эмир и мощный Каракая-Су. В хорошую погоду также побываете на поляне Эммануэля, где альпинисты готовятся к подъему на северный склон Эльбруса.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном внедорожнике Mitsubishi Montero Sport
  • Входные билеты не включены в стоимость: Джилы-Су — 50 р. с человека, долина Нарзанов — 50 р. с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Сергей
Сергей
Меня зовут Сергей, и я всю жизнь прожил в прекрасном Кисловодске. В путешествиях со мной вы покорите бездорожье, подышите чистейшим воздухом, ощутите вкус родниковой воды и запечатлеете фантастические панорамы горных массивов, альпийских лугов и величественных водопадов. Если вы устали от городской суеты, соскучились по природе и готовы к приключениям — Северный Кавказ ждет вас!
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1 реальный отзыв

Отег
17 окт 2021
Сергей замечательный гид который любит и хорошо знает свой край! Погода была прекрасная, рестораны на маршруте вкусные!))

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