1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии! В мини-группе до 8 человек вы увидите озеро Гижгит, Эльбрус и другие удивительные места
Начало: В районе ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
2 июля в 07:30
43003 870₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия Уютные Ессентуки: путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу уютных Ессентуков, где каждый шаг открывает страницы истории и культуры курорта
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
5 350₽ за всё до 7 чел.
Групповая
2.5 часа
Ессентуки: курортная жизнь, казаки и богема
Прогулка по Ессентукам раскроет тайны курортного города, где минеральные источники и санатории привлекали богему и знаменитостей
Начало: У ж/д вокзала Ессентуков
Расписание: во вторник в 10:30, в субботу в 15:00
6 июля в 15:00
9 июля в 10:30
1 500₽ за человека
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Ессентуках: индивидуальная прогулка по живописным местам
Фотосессия в Ессентуках - идеальный способ запечатлеть лучшие моменты в живописном курортном городе
Начало: В районе ж/д вокзала
Завтра в 11:00
2 июля в 08:00
50004 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
1.5 часа
Иммерсивная экскурсия-спектакль по Ессентукам: погружение в историю
Погрузитесь в историю Ессентуков с экскурсией-спектаклем. Прогулка по центральным улочкам и паркам, интересные факты и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В районе ж/д вокзала Ессентуков
Расписание: в понедельник и среду в 15:00
Завтра в 15:00
8 июля в 15:00
800₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Знакомьтесь, Ессентуки: Индивидуальная экскурсия по курортному городу
Погрузитесь в атмосферу Ессентуков: от исторических зданий до уникальных минеральных источников. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 08:00
2 июля в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Групповая поездка в урочище Джилы-Су: природа, нарзанные ванны и водопады
Откройте для себя красоту Кавказа в урочище Джилы-Су. Вас ждут впечатляющие виды, целебные нарзанные ванны и дружелюбные суслики
Начало: У ж/д вокзала Ессентуков
Завтра в 07:00
2 июля в 07:00
16 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
10 часов
Поездка в мини-группе по Северному Приэльбрусью и Джилы-Су - горы, водопады и нарзаны
Присоединяйтесь к увлекательной поездке в Северное Приэльбрусье и Джилы-Су. Виды на Эльбрус, водопады и нарзаны ждут вас
Начало: В районе ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
2 июля в 08:00
7 000₽ за человека
Мини-группа
9 часов
На плато Бермамыт в мини-группе из Ессентуков
Начало: Ж/д вокзал, возле входа в центральный парк
Расписание: Ежедневно в 02:00 (рассвет), 07:00 (дневная), 14:00 (закат)
Завтра в 02:00
2 июля в 02:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Панорамы Эльбруса и волшебное озеро Гижгит
Начало: По месту проживания или ж/д вокзал Ессентуки
Расписание: в 7:00 ежедневно
Завтра в 07:00
2 июля в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды, ферма Альпак
Начало: Ж/д вокзал
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
23 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья27 июня 2024Это самая лучшая поездка которая была у меня в жизни 🥰Всё очень понравилось, конечно же Эльбрус это прям в ❤
- ККонстантин24 июня 2024Всё было великолепно.
- ЕЕлена15 июня 2024Брали тур в горы гид Резуан. Забрал от отеля 👍🏻👍🏻 Ехали втроём. заехали в придорожное кафе, попили кофе, и началось
- ТТатьяна13 июня 2024Отличная экскурсия, рекомендую. Легко договорились о месте встречи! Дорога полевая на УАЗ Патриот 2 часа по бездорожью, оно того стоит
- ЮЮлия9 июня 2024Интересная экскурсия с отличным экскурсоводом Сергеем. Всё понравилось - построение, факты, рассказ, рекомендации и обаяние самого экскурсовода. Приятно было передвигаться в прохладной, очень чистой машине.
- ССветлана7 июня 2024Отлично прошёл день! Роман старался все сделать по кавказски гостеприимно, всегда спрашивал комфортно ли нам и рассказал много интересной информации. Машина чистая с кондиционером. Спасибо за этот день!!!
- ИИрина3 июня 2024Очень понравилась экскурсия с Марией- интересная подача материала (фотохроники с планшета, цитирование статьи из газеты примерно 1900г.), чувствуется, что сама
- ТТатьяна3 июня 2024Интересный формат экскурсии. Много информации, маршрут построен хорошо. Ессентуки открылись с новой стороны.
- ЮЮлия17 мая 2024Экскурсия в небольшой группе, как прогулка по Ессентукам, замечательная и веселая с интересными сюрпризами. Было интересно и увлекательно путешествовать в наушниках, необычный формат. Советую.
- ДДина16 мая 2024Мария очень интересно рассказывает. Были с ней на 3 экскурсиях. По-новому взгляд на города КМВ. Здорово. Всем рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «От ж/д вокзала»
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