Экскурсии от Ж/Д вокзала Ессентуков

Найдено 11 экскурсий в категории «От ж/д вокзала» в Ессентуках, цены от 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
119 отзывов
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии! В мини-группе до 8 человек вы увидите озеро Гижгит, Эльбрус и другие удивительные места
Начало: В районе ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
2 июля в 07:30
43003 870 за человека
Уютные Ессентуки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Индивидуальная экскурсия Уютные Ессентуки: путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу уютных Ессентуков, где каждый шаг открывает страницы истории и культуры курорта
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
5 350 за всё до 7 чел.
Ессентуки: курортная жизнь, казаки и богема
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
25 отзывов
Ессентуки: курортная жизнь, казаки и богема
Прогулка по Ессентукам раскроет тайны курортного города, где минеральные источники и санатории привлекали богему и знаменитостей
Начало: У ж/д вокзала Ессентуков
Расписание: во вторник в 10:30, в субботу в 15:00
6 июля в 15:00
9 июля в 10:30
1 500 за человека
Фотосессия в Ессентуках
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотосессия в Ессентуках: индивидуальная прогулка по живописным местам
Фотосессия в Ессентуках - идеальный способ запечатлеть лучшие моменты в живописном курортном городе
Начало: В районе ж/д вокзала
Завтра в 11:00
2 июля в 08:00
50004 000 за всё до 3 чел.
Экскурсия-спектакль в Ессентуках
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
12 отзывов
Иммерсивная экскурсия-спектакль по Ессентукам: погружение в историю
Погрузитесь в историю Ессентуков с экскурсией-спектаклем. Прогулка по центральным улочкам и паркам, интересные факты и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В районе ж/д вокзала Ессентуков
Расписание: в понедельник и среду в 15:00
Завтра в 15:00
8 июля в 15:00
800 за человека
Знакомьтесь, Ессентуки
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
35 отзывов
Знакомьтесь, Ессентуки: Индивидуальная экскурсия по курортному городу
Погрузитесь в атмосферу Ессентуков: от исторических зданий до уникальных минеральных источников. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 08:00
2 июля в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Групповая поездка в урочище Джилы-Су из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Групповая поездка в урочище Джилы-Су: природа, нарзанные ванны и водопады
Откройте для себя красоту Кавказа в урочище Джилы-Су. Вас ждут впечатляющие виды, целебные нарзанные ванны и дружелюбные суслики
Начало: У ж/д вокзала Ессентуков
Завтра в 07:00
2 июля в 07:00
16 000 за всё до 5 чел.
Северное Приэльбрусье и Джилы-Су - поездка в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
4 отзыва
Поездка в мини-группе по Северному Приэльбрусью и Джилы-Су - горы, водопады и нарзаны
Присоединяйтесь к увлекательной поездке в Северное Приэльбрусье и Джилы-Су. Виды на Эльбрус, водопады и нарзаны ждут вас
Начало: В районе ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
2 июля в 08:00
7 000 за человека
На плато Бермамыт в мини-группе из Ессентуков
🚌 На автобусе
Мини-группа
9 часов
36 отзывов
На плато Бермамыт в мини-группе из Ессентуков
Начало: Ж/д вокзал, возле входа в центральный парк
Расписание: Ежедневно в 02:00 (рассвет), 07:00 (дневная), 14:00 (закат)
Завтра в 02:00
2 июля в 02:00
3 500 за человека
Панорамы Эльбруса и волшебное озеро Гижгит
Мини-группа
12 часов
36 отзывов
Панорамы Эльбруса и волшебное озеро Гижгит
Начало: По месту проживания или ж/д вокзал Ессентуки
Расписание: в 7:00 ежедневно
Завтра в 07:00
2 июля в 07:00
3 700 за человека
Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды, ферма Альпак
Индивидуальная
10 часов
Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды, ферма Альпак
Начало: Ж/д вокзал
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
23 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    27 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
    Это самая лучшая поездка которая была у меня в жизни 🥰Всё очень понравилось, конечно же Эльбрус это прям в ❤
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    Озеро Гижгит это должен увидеть каждый человек на земле это прям разрыв ❤Ну и конечно же хочется сказать пару слов о нашем гиде Михаиле это человек с большой буквы, расскажет всё подробно о всех местах которые проезжаем, с ним очень легко в общении, наша группа была просто в восторге от Михаила, Миш ты в ❤ Лучший,всегда спросит как себя чувствуешь, если что то надо всегда поможет, подскажет, кто поедет с Михаилом не пожалеете не на минуту, ну а наше обратное возвращение домой мы запомним навсегда ❤❤❤Спасибо вам большое 🙏Компания у нас собралась конечно супер 👍

  • К
    Константин
    24 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
    Всё было великолепно.
  • Е
    Елена
    15 июня 2024
    На плато Бермамыт в мини-группе из Ессентуков
    Брали тур в горы гид Резуан. Забрал от отеля 👍🏻👍🏻 Ехали втроём. заехали в придорожное кафе, попили кофе, и началось
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    приключение джипинг просто очень круто проехали по всему плато Бермамыт бездорожьем жуткое, но Резуан красавчик 🤘 все рассказал показал, попел, лучший гид!!!! провез по самым красивым местам,это не передаваемо, Эльбрус нам открылся со всех сторон, спасибо гиду!👌🏻Сын сказал, что осуществилась его мечта 😍!!!!!

  • Т
    Татьяна
    13 июня 2024
    На плато Бермамыт в мини-группе из Ессентуков
    Отличная экскурсия, рекомендую. Легко договорились о месте встречи! Дорога полевая на УАЗ Патриот 2 часа по бездорожью, оно того стоит
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    (на лугах пасутся лошади, коровы, зубры, овцы), несколько остановок с разными локациями. Нам повезло с погодой: несмотря на то что небо затянуло тучами, по пути погода сменилась несколько раз (куртка с собой не будет лишней), посмотрели отличные виды с плато и Эльбрус успел открыться весь, и закат шикарный! Все супер! Спасибо большое! Эмоции запоминаются надолго…

  • Ю
    Юлия
    9 июня 2024
    Знакомьтесь, Ессентуки
    Интересная экскурсия с отличным экскурсоводом Сергеем. Всё понравилось - построение, факты, рассказ, рекомендации и обаяние самого экскурсовода. Приятно было передвигаться в прохладной, очень чистой машине.
  • С
    Светлана
    7 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
    Отлично прошёл день! Роман старался все сделать по кавказски гостеприимно, всегда спрашивал комфортно ли нам и рассказал много интересной информации. Машина чистая с кондиционером. Спасибо за этот день!!!
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Ессентуки: курортная жизнь, казаки и богема
    Очень понравилась экскурсия с Марией- интересная подача материала (фотохроники с планшета, цитирование статьи из газеты примерно 1900г.), чувствуется, что сама
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    информация добывалась не только из широко известных источников. Кроме того, грамотная,красивая речь. Да и исторические объекты интересны и разнообразны. Время пролетело незаметно, с пользой и удовольствием. Рекомендую гида Марию.

  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Экскурсия-спектакль в Ессентуках
    Интересный формат экскурсии. Много информации, маршрут построен хорошо. Ессентуки открылись с новой стороны.
  • Ю
    Юлия
    17 мая 2024
    Экскурсия-спектакль в Ессентуках
    Экскурсия в небольшой группе, как прогулка по Ессентукам, замечательная и веселая с интересными сюрпризами. Было интересно и увлекательно путешествовать в наушниках, необычный формат. Советую.
  • Д
    Дина
    16 мая 2024
    Ессентуки: курортная жизнь, казаки и богема
    Мария очень интересно рассказывает. Были с ней на 3 экскурсиях. По-новому взгляд на города КМВ. Здорово. Всем рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «От ж/д вокзала»

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  1. Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
  2. Уютные Ессентуки
  3. Ессентуки: курортная жизнь, казаки и богема
  4. Фотосессия в Ессентуках
  5. Экскурсия-спектакль в Ессентуках
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Самое главное
  5. Чегемские водопады
  6. Плато Бермамыт
  7. Перевал Актопрак
  8. Голубые озёра
  9. Голубые озера
  10. Долина Нарзанов
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в июне 2024
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