Мои заказы

В объятиях горной Ингушетии

Башни, ущелья и легенды Кавказа - из Ессентуков
Это не просто поездка — это встреча с живой душой Кавказа. Горы здесь не фон. Они собеседники. Башни не руины. Они память. А люди не местные. Они хранители легенд.

Вас ждут
читать дальшеуменьшить

водопады и перевалы, древние башенные комплексы, старинный храм Тхаба-Ерды и панорамы Кавказского хребта с видом на Казбек.

За один день вы увидите Ингушетию не как туристическую открытку, а как живую историю, сохранившуюся среди гор.

В объятиях горной Ингушетии
В объятиях горной Ингушетии
В объятиях горной Ингушетии

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Ессентуков

Я заберу вас от отеля, и мы отправимся навстречу горам Ингушетии — через перевалы, ущелья и древние башенные города.

9:00–10:00 — завтрак в горной столовой

Остановимся в проверенном месте с вкусной домашней кухней, где можно позавтракать перед началом маршрута.

11:30–13:00 — Ляжгинский водопад

Прогуляемся по живописной тропе к одному из самых красивых водопадов Ингушетии. Здесь свежий горный воздух, шум каскадов и панорамы Кавказа.

13:15–13:30 — башенный комплекс Эрзи

Исследуем древний комплекс родовых башен, который считается одним из крупнейших в регионе.

13:45–14:45 — перевал Цей-Лоам

Поднимемся к одной из лучших обзорных точек региона. Отсюда открываются виды на Кавказский хребет и легендарный Казбек.

15:00–15:15 — Эгикал

Посетим крупнейший средневековый башенный город Ингушетии, где сохранились жилые и боевые башни, древние склепы и святилища.

15:30–15:45 — храм Тхаба-Ерды

Побываем у одного из древнейших христианских храмов России, скрытого среди гор и ущелий.

16:00–17:30 — Вовнушки

Рассмотрим знаменитые ингушские башни, построенные прямо на скалах.

18:00–19:30 — Магас и «Башня Согласия»

Отправимся в современную столицу Ингушетии, где поднимемся на «Башню Согласия» и увидим вечерний Магас с высоты.

21:30 — возвращение домой

Вы узнаете:

  • почему ингушские башни считались символом чести и рода
  • как жили люди в горных аулах Кавказа
  • какую роль играли башенные комплексы в защите региона
  • что связывает Ингушетию, Осетию и Грузию
  • как депортация 1944 года повлияла на судьбу ингушского народа

Организационные детали

  • Едем на Toyota Sequoia, есть детское кресло
  • Отдельно по желанию оплачивается питание
  • Возьмите с собой паспорт, для детей до 14 лет — свидетельство о рождении
  • Иностранным гражданам и гостям из стран СНГ требуется оформление пограничного пропуска. Документы необходимо подать за 45 дней до начала экскурсии через погрануправление в Магасе

ежедневно в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник5510 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Исмаил
Исмаил — ваш гид в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 24 туристов
Открываем гостям многогранный мир Северного Кавказа — от заснеженных вершин Эльбруса до древних аулов и целебных источников. Наши экскурсии помогают увидеть регион во всей полноте: через природу, историю, традиции и
читать дальшеуменьшить

искреннее кавказское гостеприимство. Маршруты делаем насыщенными, но комфортными, познавательными и эмоционально яркими. Всех гидов нашей команды объединяет глубокая связь с регионом: большинство выросли здесь или живут много лет. Нас сплачивают любовь к Кавказу, уважение к его многонациональной культуре и желание делиться этим с гостями. Каждое путешествие строим как приключение — с импровизацией, сюрпризами и моментами «вау». Вместо заученных фактов — живые истории, вместо автобусных туров — внедорожники и пешие тропы. Наш фирменный стиль — сочетание драйва и уюта: после сложного подъёма — ужин с хычином и айраном, после экскурсии по древним башням — мастер-класс по лезгинке.

Входит в следующие категории Ессентуков

Похожие экскурсии на «В объятиях горной Ингушетии»

Едем в таинственную Северную Осетию из Ессентуков
На машине
13 часов
29 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Едем в таинственную Северную Осетию из Ессентуков
Путешествие из Ессентуков в Северную Осетию обещает стать настоящим открытием: живописные ущелья, древние крепости и загадочные некрополи ждут вас
Начало: От вашего места проживания в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
30 мая в 06:30
5700 ₽ за человека
Легенды Кавказа: Эльбрус, озеро Гижгит, ущелье Адыр Су и Поляна Нарзанов
12 часов
-
16%
317 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Легенды Кавказа: Эльбрус, озеро Гижгит, ущелье Адыр Су и Поляна Нарзанов
Начало: Заберем вас по вашему адресу в Ессентуках
Расписание: Ежедневно в 07: 00
Завтра в 06:30
30 мая в 06:30
4200 ₽5000 ₽ за человека
Страна башен: в Ингушетию из Ессентуков
На машине
13 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Страна башен: в Ингушетию из Ессентуков
Исследуйте загадочные башенные комплексы Ингушетии, насладитесь видами Джейрахского ущелья и узнайте больше о культуре галгаев
Начало: По вашему адресу в Ессентуках
Расписание: в понедельник в 06:30 и 06:45, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
30 мая в 06:30
5700 ₽ за человека
Горная Ингушетия - из Ессентуков в мини-группе
Джиппинг
На машине
На микроавтобусе
13 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Горная Ингушетия - из Ессентуков в мини-группе
Путешествие в Горную Ингушетию из Ессентуков в мини-группе. Башенные комплексы, загадочный храм и потрясающие виды ждут вас
Начало: От места вашего проживания
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:30
30 мая в 06:30
31 мая в 06:30
5900 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Ессентуках. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ессентуках
-5%
до 22 июня
5510 ₽ за человека