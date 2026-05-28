Это не просто поездка — это встреча с живой душой Кавказа. Горы здесь не фон. Они собеседники. Башни не руины. Они память. А люди не местные. Они хранители легенд.Вас ждут

водопады и перевалы, древние башенные комплексы, старинный храм Тхаба-Ерды и панорамы Кавказского хребта с видом на Казбек. За один день вы увидите Ингушетию не как туристическую открытку, а как живую историю, сохранившуюся среди гор.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Ваш гид в Ессентуках

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Ессентуков

Я заберу вас от отеля, и мы отправимся навстречу горам Ингушетии — через перевалы, ущелья и древние башенные города.

9:00–10:00 — завтрак в горной столовой

Остановимся в проверенном месте с вкусной домашней кухней, где можно позавтракать перед началом маршрута.

11:30–13:00 — Ляжгинский водопад

Прогуляемся по живописной тропе к одному из самых красивых водопадов Ингушетии. Здесь свежий горный воздух, шум каскадов и панорамы Кавказа.

13:15–13:30 — башенный комплекс Эрзи

Исследуем древний комплекс родовых башен, который считается одним из крупнейших в регионе.

13:45–14:45 — перевал Цей-Лоам

Поднимемся к одной из лучших обзорных точек региона. Отсюда открываются виды на Кавказский хребет и легендарный Казбек.

15:00–15:15 — Эгикал

Посетим крупнейший средневековый башенный город Ингушетии, где сохранились жилые и боевые башни, древние склепы и святилища.

15:30–15:45 — храм Тхаба-Ерды

Побываем у одного из древнейших христианских храмов России, скрытого среди гор и ущелий.

16:00–17:30 — Вовнушки

Рассмотрим знаменитые ингушские башни, построенные прямо на скалах.

18:00–19:30 — Магас и «Башня Согласия»

Отправимся в современную столицу Ингушетии, где поднимемся на «Башню Согласия» и увидим вечерний Магас с высоты.

21:30 — возвращение домой

Вы узнаете:

почему ингушские башни считались символом чести и рода

как жили люди в горных аулах Кавказа

какую роль играли башенные комплексы в защите региона

что связывает Ингушетию, Осетию и Грузию

как депортация 1944 года повлияла на судьбу ингушского народа

Организационные детали