Это не просто поездка — это встреча с живой душой Кавказа. Горы здесь не фон. Они собеседники. Башни не руины. Они память. А люди не местные. Они хранители легенд.
водопады и перевалы, древние башенные комплексы, старинный храм Тхаба-Ерды и панорамы Кавказского хребта с видом на Казбек.
За один день вы увидите Ингушетию не как туристическую открытку, а как живую историю, сохранившуюся среди гор.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Ессентуков
Я заберу вас от отеля, и мы отправимся навстречу горам Ингушетии — через перевалы, ущелья и древние башенные города.
9:00–10:00 — завтрак в горной столовой
Остановимся в проверенном месте с вкусной домашней кухней, где можно позавтракать перед началом маршрута.
11:30–13:00 — Ляжгинский водопад
Прогуляемся по живописной тропе к одному из самых красивых водопадов Ингушетии. Здесь свежий горный воздух, шум каскадов и панорамы Кавказа.
13:15–13:30 — башенный комплекс Эрзи
Исследуем древний комплекс родовых башен, который считается одним из крупнейших в регионе.
13:45–14:45 — перевал Цей-Лоам
Поднимемся к одной из лучших обзорных точек региона. Отсюда открываются виды на Кавказский хребет и легендарный Казбек.
15:00–15:15 — Эгикал
Посетим крупнейший средневековый башенный город Ингушетии, где сохранились жилые и боевые башни, древние склепы и святилища.
15:30–15:45 — храм Тхаба-Ерды
Побываем у одного из древнейших христианских храмов России, скрытого среди гор и ущелий.
16:00–17:30 — Вовнушки
Рассмотрим знаменитые ингушские башни, построенные прямо на скалах.
18:00–19:30 — Магас и «Башня Согласия»
Отправимся в современную столицу Ингушетии, где поднимемся на «Башню Согласия» и увидим вечерний Магас с высоты.
21:30 — возвращение домой
Вы узнаете:
почему ингушские башни считались символом чести и рода
как жили люди в горных аулах Кавказа
какую роль играли башенные комплексы в защите региона
что связывает Ингушетию, Осетию и Грузию
как депортация 1944 года повлияла на судьбу ингушского народа
Организационные детали
Едем на Toyota Sequoia, есть детское кресло
Отдельно по желанию оплачивается питание
Возьмите с собой паспорт, для детей до 14 лет — свидетельство о рождении
Иностранным гражданам и гостям из стран СНГ требуется оформление пограничного пропуска. Документы необходимо подать за 45 дней до начала экскурсии через погрануправление в Магасе
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
5510 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Исмаил — ваш гид в Ессентуках
Провёл экскурсии для 24 туристов
Открываем гостям многогранный мир Северного Кавказа — от заснеженных вершин Эльбруса до древних аулов и целебных источников. Наши экскурсии помогают увидеть регион во всей полноте: через природу, историю, традиции и
искреннее кавказское гостеприимство. Маршруты делаем насыщенными, но комфортными, познавательными и эмоционально яркими.
Всех гидов нашей команды объединяет глубокая связь с регионом: большинство выросли здесь или живут много лет. Нас сплачивают любовь к Кавказу, уважение к его многонациональной культуре и желание делиться этим с гостями.
Каждое путешествие строим как приключение — с импровизацией, сюрпризами и моментами «вау». Вместо заученных фактов — живые истории, вместо автобусных туров — внедорожники и пешие тропы. Наш фирменный стиль — сочетание драйва и уюта: после сложного подъёма — ужин с хычином и айраном, после экскурсии по древним башням — мастер-класс по лезгинке.
