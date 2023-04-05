Внедорожный Чегем. Индивидуальный тур в край ледников и заснеженных гор

Отведаем нарзана и побываем на леднике: индивидуальная экскурсия в Ессентуки

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Как же хочется иногда отрешиться от городских хлопот, выключить гаджеты, найти покой и гармонию наедине с умиротворяющей природой! Подобные мысли все чаще посещают вас? Тогда захватывающая индивидуальная экскурсия в Верховья Чегемского ущелья — это то, что Вам надо! Весь день мы проведём в высокогорьях самого необычного и контрастного ущелья Северного Кавказа, в зоне альпийских лугов и краю суровых скал, диких горных рек, хрустальных ледников и величественных водопадов. Отведаем нарзана и побываем на леднике.
Внедорожный Чегем. Индивидуальный тур в край ледников и заснеженных гор
Внедорожный Чегем. Индивидуальный тур в край ледников и заснеженных гор
Внедорожный Чегем. Индивидуальный тур в край ледников и заснеженных гор
Внедорожный Чегем. Индивидуальный тур в край ледников и заснеженных гор
Внедорожный Чегем. Индивидуальный тур в край ледников и заснеженных гор
Внедорожный Чегем. Индивидуальный тур в край ледников и заснеженных гор
Внедорожный Чегем. Индивидуальный тур в край ледников и заснеженных гор
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Что вас ожидает:

  • Теснина Чегемского ущелья
  • Каскад Чегемских водопадов
  • Каньон реки Гара-Аузу-Су
  • Гора Тихтенген
  • Ледник Шаурту
  • Водопад Абай-Су
  • Ущелье Башиль
  • Водопад Джайлык-Су
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждёт:

  • Неординарное величие водопада Абай-Су.
  • Поднимемся к 78-метровому «Водопаду Абая» названому так в честь местного охотника. Неординарное величие и грандиозность этого водопада просто потрясает. Это не сплошная стена воды, а великое множество струек, где то соединяющихся в единый водный поток, а где-то разбегающихся в разные стороны и солирующих поодиночке.
  • Белокаменная теснина реки Гара-Ауз-Су.
  • Исследуем необычную белокаменную теснину реки Гара-Ауз-Су. Воды которой очень бурные и имеют просто неестественный изумрудный цвет. Тут у Вас будет возможность сделать оригинальные фото на фоне теснины, находясь в самом центре бурлящего горного потока.
  • Гора Тихтенген — величественный исполин.
  • Проследуем к подножию горы Тихтенген — 4617 метров. Великан имеет вулканическую форму, а его название с местного языка это означает «Успокаивающая вершина». Это действительно живописнейший и далёкий от цивилизации уголок природы. Горы здесь покрыты нетающими снегами, а их вершины — шапками вечных ледников. Дорога будет пролегать по альпийским лугам, в хвойном сосновом бору, местами даже по руслу рек.
  • Ледник Шаурту — один из старейших ледников Кавказа.
  • Совершим лёгкую треккинговую прогулку к леднику Шаурту. Основа ледника — многовековой лед, который переливается на солнце разными красками: голубой, серый, фиолетовый, белый… Даже в солнечные дни огромные глыбы льда не успевают таять, и до каждой из них можно дотронуться рукой. Именно здесь, в самом сердце ледника, свое начало берет река Чегем.
  • Вкус целебного нарзана.
  • Отведаем настоящего целебного нарзана выходящего на поверхность прямо из природной скважины. Источник расположен у западного подножия горы Тихтенген и относится к типу «Боржоми». Тропа к нарзану проходит петляя через реликтовой сосновый лес и заросли рододендронов.
  • Живописное ущелье Башиль.
  • Ущелье утопает в густом сосновом бору, с зарослями малинника. Всюду множество грибов и прыгающих по соснам белок. Тут же великолепные поляны с альпийским цветами плавно и незаметно, переходят в практически безжизненные горные склоны, а дальше — в снежные склоны и ледяные языки. А в чистых водах ключевых ручьев, впадающих в Башиль-Су, плещется речная форель. Левый приток Башиля — Джайлык-Су — образует небольшой, но очень красивый водопад. Есть возможность сделать красивые и необычные фото.

Важная информация:

В зимнее время, а также в связи с возможными неблагоприятными погодными условиями маршрут поездки может быть изменён.

В поездке с собой обязательно надо иметь:

  • оригиналы документов — Российский паспорт; детям до 14 лет — свидетельство о рождении;
  • наличные деньги;
  • удобную спортивную обувь и одежду;
  • крем от загара и солнцезащитные очки;
  • отличное настроение и фотоаппарат.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Трансфер на комфортном внедорожнике
  • Полное экскурсионное сопровождение
  • Чаепитие с красивым видом
Что не входит
  • Экологический сбор
  • Питание (кафе)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завершение: по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • В поездке с собой обязательно надо иметь:
  • Оригиналы документов — Российский паспорт детям до 14 лет — свидетельство о рождении
  • Наличные деньги
  • Удобную спортивную обувь и одежду
  • Крем от загара и солнцезащитные очки
  • Отличное настроение и фотоаппарат
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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