Как же хочется иногда отрешиться от городских хлопот, выключить гаджеты, найти покой и гармонию наедине с умиротворяющей природой! Подобные мысли все чаще посещают вас? Тогда захватывающая индивидуальная экскурсия в Верховья Чегемского ущелья — это то, что Вам надо! Весь день мы проведём в высокогорьях самого необычного и контрастного ущелья Северного Кавказа, в зоне альпийских лугов и краю суровых скал, диких горных рек, хрустальных ледников и величественных водопадов. Отведаем нарзана и побываем на леднике.