Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ессентуков

К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков

Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой

В Архызе вас встретит тот самый Кавказ «с открытки» — с ледниками и снежными вершинами, ущельями и водопадами.

Вы пройдете по живописным эко-тропам и устроите пикник у горной реки, познакомитесь с местными традициями и взлетите по канатной дороге к панорамам, от которых захватывает дух! А по пути в Архыз насладитесь пейзажами перевала Гумбаши и видами на Эльбрус.
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков

Что вас ожидает

Места притяжения перевала Гумбаши

Дорога в поселок Архыз сама по себе достойна отдельного путешествия: вас ждут потрясающие пейзажи перевела Гумбаши, виды на снежный Эльбрус и могучий Кавказский хребет. В пути мы остановимся в красивейших смотровых точках, посетим Шоанинский храм 10 века, приютившийся среди горных вершин, и Аланское городище с памятниками раннего христианства и монолитами менгирами. А еще совершим небольшой треккинг к гроту хребта Мицешта, где в 1999 году обнаружили загадочный Лик Христа.

Пейзажи заповедного Архыза

Еще немного — и вы уже в краю быстрых горных рек, заснеженных вершин, вечных ледников и кристального воздуха. Архыз покорит вас в любое время года: летом — манящими эко-тропами для треккинга, зимой — горнолыжными трассами. Мы поднимемся на канатке на высоту 3000 метров над ур. м., наслаждаясь головокружительными видами. А в завершение сделаем привал с пикником возле реки Архыз, поговорим о местном быте и попробуем локальную еду.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются питание и подъем по канатной дороге: от 1000 до 1500 руб. в зависимости от выбранного варианта
  • В поездке с вами будет гид-водитель из нашей команды
  • Экскурсия может начаться в любом городе КМВ
  • Экскурсию можно провести и для большего количества участников (до 20 чел. ): подробности уточняйте в переписке с гидом
🚩 Начало и место завершения: в Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алий
Алий
Добрый день, дорогие путешественники! Мы команда гидов со стажем более 10 лет. С радостью покажем все самые живописные места Кавказских Минеральных Вод и расскажем о них интересные факты. Надеемся на скорую встречу.
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