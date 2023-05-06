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Водопад Сылтран-Су.

Этот мощный прозрачный поток сломя голову срывается с 40-метровой высоты в темное, мрачное ущелье. Каскад считается самым верхним по течению Малки. На Сылтран-Су можно взглянуть, подобравшись к нему со стороны пологих склонов, весной и летом покрытых бархатистой травой и яркими полевыми цветами. Но полноценно его мощь можно осознать лишь издали, особенно если в кадре появляется человек, выглядящий ничтожно хрупким на фоне бурлящей громады. Водопад считается крупнейшим на территории Кабардино-Балкарии. Зимой каскад не менее впечатляет — одни тридцатиметровые сосульки чего стоят!

Водопад Кара-Кая.

Кара-Кая — поток, который никого не оставит равнодушным. Но он не любит, чтобы его фотографировали вблизи: мгновенно накрывает каждого осмелившегося подойти освежающим веером брызг.

Водопад Кызыл-Су.

Его образует падающая в каньон река Казыл-Кол. Чтобы его увидеть, достаточно подойти к краю поляны, где стоят машины. Отсюда открывается отличный вид на Кызыл-Су.

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