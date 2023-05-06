Термальные источники и водопады Кабардино-Балкарии: экскурсия в урочище Джилы-Су
Джилы-Су — природное урочище в Кабардино-Балкарии.
Здесь, в горной местности Кавказа, находятся великолепные водопады, горячие источники и древние каменные менгиры.
Урочище, расположенное на верховьях реки Малки, захватывает дух своей красотой, а целебный воздух и воды нарзана способствуют укреплению здоровья.
Здесь, в горной местности Кавказа, находятся великолепные водопады, горячие источники и древние каменные менгиры.
Урочище, расположенное на верховьях реки Малки, захватывает дух своей красотой, а целебный воздух и воды нарзана способствуют укреплению здоровья.
Ближайшие даты:
6
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даты
Что вас ожидает:
- Водопад Сылтран-Су
- Водопад Кара-Кая
- Водопад Кызыл-Су
- Вид на Эльбрус
- Долина нарзанов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вы увидите:
Водопад Сылтран-Су.
Этот мощный прозрачный поток сломя голову срывается с 40-метровой высоты в темное, мрачное ущелье. Каскад считается самым верхним по течению Малки. На Сылтран-Су можно взглянуть, подобравшись к нему со стороны пологих склонов, весной и летом покрытых бархатистой травой и яркими полевыми цветами. Но полноценно его мощь можно осознать лишь издали, особенно если в кадре появляется человек, выглядящий ничтожно хрупким на фоне бурлящей громады. Водопад считается крупнейшим на территории Кабардино-Балкарии. Зимой каскад не менее впечатляет — одни тридцатиметровые сосульки чего стоят!
- Водопад Кара-Кая.
- Кара-Кая — поток, который никого не оставит равнодушным. Но он не любит, чтобы его фотографировали вблизи: мгновенно накрывает каждого осмелившегося подойти освежающим веером брызг.
- Водопад Кызыл-Су.
- Его образует падающая в каньон река Казыл-Кол. Чтобы его увидеть, достаточно подойти к краю поляны, где стоят машины. Отсюда открывается отличный вид на Кызыл-Су.
Важно:
- Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
- Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте у гида).
- Необходимо взять с собой паспорт для проезда к водопадам через Пограничный контроль.
Ежедневно в 7:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Водитель-гид
- Транспорт
- Что не входит
- Питание
- Экологический сбор
- Место начала и завершения?
- Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 7:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
- Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
- Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте у гида).
- Необходимо взять с собой паспорт для проезда к водопадам через Пограничный контроль
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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