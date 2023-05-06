Волшебные пейзажи урочища Джилы-Су

Термальные источники и водопады Кабардино-Балкарии: экскурсия в урочище Джилы-Су

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Джилы-Су — природное урочище в Кабардино-Балкарии.

Здесь, в горной местности Кавказа, находятся великолепные водопады, горячие источники и древние каменные менгиры.

Урочище, расположенное на верховьях реки Малки, захватывает дух своей красотой, а целебный воздух и воды нарзана способствуют укреплению здоровья.
Волшебные пейзажи урочища Джилы-Су
Волшебные пейзажи урочища Джилы-Су
Волшебные пейзажи урочища Джилы-Су
Волшебные пейзажи урочища Джилы-Су
Волшебные пейзажи урочища Джилы-Су
Волшебные пейзажи урочища Джилы-Су
Ближайшие даты:
6
мая
7
мая
8
мая
9
мая
10
мая
11
мая
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мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Водопад Сылтран-Су
  • Водопад Кара-Кая
  • Водопад Кызыл-Су
  • Вид на Эльбрус
  • Долина нарзанов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вы увидите:

Водопад Сылтран-Су.
Этот мощный прозрачный поток сломя голову срывается с 40-метровой высоты в темное, мрачное ущелье. Каскад считается самым верхним по течению Малки. На Сылтран-Су можно взглянуть, подобравшись к нему со стороны пологих склонов, весной и летом покрытых бархатистой травой и яркими полевыми цветами. Но полноценно его мощь можно осознать лишь издали, особенно если в кадре появляется человек, выглядящий ничтожно хрупким на фоне бурлящей громады. Водопад считается крупнейшим на территории Кабардино-Балкарии. Зимой каскад не менее впечатляет — одни тридцатиметровые сосульки чего стоят!
  • Водопад Кара-Кая.
  • Кара-Кая — поток, который никого не оставит равнодушным. Но он не любит, чтобы его фотографировали вблизи: мгновенно накрывает каждого осмелившегося подойти освежающим веером брызг.
  • Водопад Кызыл-Су.
  • Его образует падающая в каньон река Казыл-Кол. Чтобы его увидеть, достаточно подойти к краю поляны, где стоят машины. Отсюда открывается отличный вид на Кызыл-Су.

Важно:

  • Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
  • Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте у гида).
  • Необходимо взять с собой паспорт для проезда к водопадам через Пограничный контроль.

Ежедневно в 7:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Водитель-гид
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
  • Экологический сбор
Место начала и завершения?
Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
  • Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
  • Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте у гида).
  • Необходимо взять с собой паспорт для проезда к водопадам через Пограничный контроль
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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