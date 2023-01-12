2 день

Ессентуки. Экскурсия по грязелечебнице и оздоровление по «кавказскому методу»

Завтрак в отеле.

Посещение Цандеровского института механотерапии, в котором расположены аппараты, разработанные шведским ученым Густавом Цандером в конце XIX века.

Аппараты-тренажеры точно направляют и строго дозируют нагрузку на организм человека, что оказывает глубокое лечебное воздействие — в этом вы сможете убедиться на своём опыте.

Посещение института механотерапия в зависимости от графика работы.

Экскурсия по Грязелечебнице, где вы познакомитесь с историей её строительства и развития, посетите основной зал ожидания «Атриум» — он является важнейшим атрибутом древнеримских бань, украшен плафоном верхнего света, отделанным античным барельефом, и скульптурами, которые связывают помещение с исторической эпохой античности.

После прогулки вы спуститесь в самое «сердце» грязелечебницы, где увидите процесс доставления грязи из недр Тамбуканского озера.

Далее вам будет предложена VIP процедура грязелечения по «кавказскому методу» (полное или частичное обертывание грязью при отсутствии противопоказаний) или минеральная ванна.

После процедур Вас ждет релаксация в залах отдыха, разграниченных по половой принадлежности, где вы сможете насладиться травяным чаем и кислородными коктейлями.

При предоставлении VIP-услуги выдаются необходимых принадлежности для прохождения процедуры: полотенце, тапочки, шапочка.

При необходимости возможна консультация врача.

Свободное время на курорте.