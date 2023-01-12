Выходные в равновесии
Знаменитые «Итальянские термы» и другие термальные комплексы, грязевые ванны, пешеходные прогулки по высокогорным просторам, пробы минеральных вод — всё это и многое другое уже ждёт вас на Кавказе.
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Прибытие в Ессентуки. «Итальянские термы»
Прибытие в аэропорт / ж/д вокзал Минеральные Воды до 12:00.
Групповой трансфер в 12:30 в г. Ессентуки.
Прибытие в отель, личные вещи остаются в камере хранения отеля.
Обед с блюдами национальной кухни.
Размещение в номерах выбранной категории — после 14:00.
При заезде в отеле взимается курортный сбор наличными — 100 руб. /чел./сутки, оплата на месте.
После обеда вас ждет пешеходная экскурсия по курортному парку.
Вы увидите нарзанные галереи и грязелечебницу, выполненную в греческом стиле, и попробуете легендарную минеральную воду (Ессентуки-4, Ессентуки-17).
18:00 — отправление в термальный комплекс «Итальянские термы».
«Итальянские термы» — отдых для эстетов и ценителей европейского комфорта в лучших традициях мировых термальных курортов.
На территории площадью 2.5 га вы найдете разнообразные возможности для релакса: открытые и закрытые бассейны с водой 100% и 50% минерализации, сауны (солевая, арома и финская), бани (с панорамными окнами, римская), душ впечатлений, дорожка Кнейпа, снегогенератор, хаммам, комнаты релакса.
18:30-20:30 — посещение спа-комлекса.
Возвращение в Ессентуки.
Ессентуки. Экскурсия по грязелечебнице и оздоровление по «кавказскому методу»
Завтрак в отеле.
Посещение Цандеровского института механотерапии, в котором расположены аппараты, разработанные шведским ученым Густавом Цандером в конце XIX века.
Аппараты-тренажеры точно направляют и строго дозируют нагрузку на организм человека, что оказывает глубокое лечебное воздействие — в этом вы сможете убедиться на своём опыте.
Посещение института механотерапия в зависимости от графика работы.
Экскурсия по Грязелечебнице, где вы познакомитесь с историей её строительства и развития, посетите основной зал ожидания «Атриум» — он является важнейшим атрибутом древнеримских бань, украшен плафоном верхнего света, отделанным античным барельефом, и скульптурами, которые связывают помещение с исторической эпохой античности.
После прогулки вы спуститесь в самое «сердце» грязелечебницы, где увидите процесс доставления грязи из недр Тамбуканского озера.
Далее вам будет предложена VIP процедура грязелечения по «кавказскому методу» (полное или частичное обертывание грязью при отсутствии противопоказаний) или минеральная ванна.
После процедур Вас ждет релаксация в залах отдыха, разграниченных по половой принадлежности, где вы сможете насладиться травяным чаем и кислородными коктейлями.
При предоставлении VIP-услуги выдаются необходимых принадлежности для прохождения процедуры: полотенце, тапочки, шапочка.
При необходимости возможна консультация врача.
Свободное время на курорте.
Экскурсия в Карачаево-Черкесию, Домбай. Термальные источники
Завтрак в отеле или сух. паек.
08:00 — ориентировочное время отправления на экскурсию.
Вы отправитесь в горы Домбая («зубр» в переводе с карачаевского языка) в путешествие к белоснежным вершинам Главного Кавказского Хребта.
Отдельное удовольствие — любоваться видом с высоты 3002 метра над уровнем моря, куда можно добраться с помощью канатной дороги.
Отсюда вы сможете увидеть одно из самых уникальных строений в поселке Домбай — гостиницу «Тарелка», подаренную финскими архитекторами правительству России в знак дружбы в 1969 году.
Подъём по канатной дороге осуществляется за дополнительную плату — 1600 руб. /чел.
Обед с блюдами национальной кухни самостоятельно.
Вы сможете попробовать настоящие карачаевские хичины, форель, приготовленную на мангале и, конечно, шашлык; выпить стакан прохладного айрана или чашечку горного травяного чая.
Посещение местного рынка, где продаются вещи ручной работы: шали, паутинки, тапочки, шарфы, шапки, варежки, а также различные травяные сборы, варенье и горный мед.
На обратном пути вас ждет остановка в Тебердинском заповеднике, на берегу реки Уллу-Муруджу.
Вы остановитесь на купание в термальном комплексе «Жемчужина Кавказа» (доп. плата).
Комплекс состоит из 8 бассейнов с гидромассажными установками, вода в бассейнах разной температуры: от + 25 до +41 градусов.
На территории комплекса имеются раздевалки, душевые кабинки, хамам, сауна, кафе, в комплексе есть магазин, где можно купить одноразовые тапочки, полотенца, купальники.
Возвращение в г. Ессентуки вечером.
Ужин самостоятельно.
Экскурсия в Пятигорск. Трансфер в аэропорт
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Экскурсия по городу-памятнику Пятигорску: он пережил множество исторических событий, был гостеприимен для огромного количества великих людей.
Вместе с гидом вы посетите Дом-музей Лермонтова (домик Лермонтова): он остался неизменным с XIX века.
На месте дуэли, закончившейся для поэта трагически, установлен памятник — одна из главных достопримечательностей города.
Во время экскурсии вы прогуляетесь по парку «Цветник» — излюбленному месту отдыха и туристов, и местных жителей.
У самого входа в парк вы встретитесь с героем романа Ильфа и Петрова — Кисой Воробьяниновым.
Здесь же, в парке, находится знаменитая скульптура Орла — визитная карточка как самого Пятигорска, так и всех КМВ.
Обед.
Вы подниметесь к Эоловой Арфе, откуда полюбуетесь видом на город и Кавказский хребет.
Далее гид проводит вас к знаменитому подземному озеру Провал.
Совсем неподалеку находятся «Бесстыжие ванны» — в них набирается теплая вода из источника, поэтому нередко здесь можно увидеть купающихся, оздоравливающихся и телом, и духом.
При ясной погоде мы также предлагаем вам подняться на канатной дороге на самую вершину горы Машук, чтобы насладиться прекрасными пейзажами, открывающимися с высоты почти 1000 метров над уровнем моря.
Подъём по канатной дороге осуществляется за дополнительную плату — 400 руб. /чел.
Групповой трансфер в аэропорт / ж/д вокзал г. Минеральные Воды к вечерним рейсам после 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле Курортный 4*.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель
|Двухместный номер
|Одноместный номер
Дополнительное место
ребенок или взрослый
|Доп. ночь, цена за номер двухместный
Отель Курортный 4*
Стандарт
36 000
41 000
-
5 400
Отель Курортный 4*
Комфорт
37 500
46 000
34000
6 000
Варианты проживания
Отель «Курортный»
Отель «Курортный» с террасой расположен в городе Ессентуки. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В отеле можно забронировать семейные номера.
В каждом номере установлен рабочий стол и сейф. Номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном.
В отеле «Курортный» подают континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
К услугам гостей бар и бизнес-зона.
До Кисловодска — 23 км, а до Пятигорска — 20 км. Расстояние до международного аэропорта Минеральные Воды составляет 27 км. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.
Это любимая часть города Ессентуки среди наших гостей согласно независимым отзывам.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Групповой трансфер аэропорт — гостиница — аэропорт
- Размещение на 3 ночи в номере выбранной категории c завтраком
- Посещение термального комплекса «Итальянские термы»
- Посещение термального комплекса «Жемчужины Кавказа»
- Питание по программе тура (завтраки в отеле, 1 обед комплекс, 1 обед национальной кухни)
- Обзорные экскурсии с местным гидом: Ессентуки, Пятигорск, Домбай, экскурсия и входной билет в Музей Лермонтова, зал механотерапии, экскурсия по Грязелечебнице, VIP процедура грязелечения по «кавказскому методу»
- Экосборы
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Дополнительные услуги на местах размещения
- Питание, не включенное в программу тура
- Спиртные напитки
- Поднос багажа
- Дополнительные экскурсии
- Входные билеты в комплекс «Жемчужина Кавказа» — 500 руб. /час
- Подъем по канатной дороге (Домбай — 1600 руб., гора Машук — 400 руб.
- Курортный сбор — 100 руб. /чел. в сутки, оплачивается в отеле по прибытию
- Место начала и завершения?
- Ставропольский край, Минеральные Воды
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Как организован трансфер в туре?
Встреча:
Прибытие в аэропорт / на ж/д вокзал города Минеральные Воды до 12:00.
Групповой трансфер в 12:30 в г. Ессентуки.
Проводы:
Групповой трансфер в аэропорт / ж/д вокзал г. Минеральные Воды к вечерним рейсам после 19:00.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Огромную Благодарность я выражаю гиду Тенгизу Мокаеву!!!
Благодаря его географическим и историческим знаниям, индивидуальному подходу, сноровке, опыту, находчивости и активности наш тур прошёл идеально!!!
Это путешествие было безопасным, с комфортным проживанием в гостинице, супер мобильным в передвижении по разным локациям, интересным и уникальным, что очень важно для туриста!
Вы - профессионалы своего дела)