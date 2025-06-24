3 день

Ессентуки

Завтрак в гостинице проживания.

Свободное время.

Обед (оплачивается самостоятельно).

Обзорная экскурсия по городу-курорту Ессентуки позволит Вам узнать интересную историю возникновения курорта на болотах, куда предпочитали приходить лошади казаков и пить соленую воду.

Исторический центр станицы украшает старая деревянная казачья церковь во имя Св. Николая Чудотворца, построенная в 1826 г. по проекту первых архитекторов Вод — братьев Бернардацци, четырехметровый Поклонный крест и памятник казакам.

Проезжая по улицам города, Вы полюбуетесь особняками и дачами состоятельных людей: профессоров, врачей, пристава и генеральши, инженера-строителя и генералов.

Императорские Николаевские ванны, Алексеевская Грязелечебница, аналогов которой нет в Европе, Уптоновская питьевая галерея в мавританском стиле с элементами готики, необычная для здешних мест фахверковая конструкция здания Механотерапии, где поправляют здоровье на уникальных аппаратах с 1902 года, Театр-парк, в котором пел Ф. Шаляпин и не только — это все гордость курорта Ессентуки.

Вы прогуляетесь по Курортному парку, увидите все основные достопримечательности, заглянете в Плачущие гроты и поймете таинство формирования вод.

Заключительным аккордом экскурсии по курорту Ессентуки будет здание Грязелечебницы, построенное в 1915 году, которое не просто удивляет своей неповторимой архитектурой древнеримских терм IV века, но и поражает размерами и техническим оснащением.

Возращение в г. Пятигорск.

Ужин в гостинице — оплачивается самостоятельно.