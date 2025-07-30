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Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные

Эльбрус и регион КМВ
В этом путешествии мы увидим Эльбрус, прогуляемся по городам-курортам Кавказских Минеральных Вод, отдохнем от привычной суеты и насладимся чистейшим горным воздухом.

Сможем подняться по канатным дорогам, полюбоваться вершинами, продегустировать нарзан, увидеть
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места, связанные с Михаилом Лермонтовым, включая то, где состоялась его дуэль, а также посетить гору Кольцо, Медовые водопады, озеро в пещере, парки курортных городов. Короткое, но в то же время насыщенное путешествие, которое оставит самые теплые воспоминания!

4.7
3 отзыва
Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходныеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходныеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходныеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Свободное время

Заселение в гостиницу после 14:00.

Ужин в гостинице (если выбран тариф с питанием).

Заезд. Свободное времяЗаезд. Свободное время
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экскурсия на Эльбрус

Экскурсия «Эльбрус» ~ в 06:00.

Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.

Питание на маршруте за доп. плату.

Завтрак ~ в 07:00-08:00 в придорожном кафе — хычины, кофе, чай на травах.

Остановка (~ на 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус. Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.

Остановка (~ на 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса. Подъем по закрытым канатным дорогам:

  • 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. — станция «Старый кругозор»;
  • 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. — станция «Мир»;
  • 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. — станция «Гара-Баши».

Обед на Азау после спуска с канаток ~ в 14:00. Национальная балкарская кухня: шурпа, лагман, шашлыки, форель, манты, хычины.

Остановка на поляне Нарзанов (~ на 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса. Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в гостиницу ~ в 18:30-19:30.

Ужин в гостинице (если выбран тариф с питанием).

Доп. расходы:

  • канатные дороги: Эльбрус — станции «Старый кругозор» высота 3000 м. н.у. м., «Мир» высота 3500 м. н.у. м., «Гара Баши» высота 3800 м. н.у. м. (оплачивается сразу 3 уровня). — 3200 руб.; Чегет — 1100 руб.;
  • нац. парк — 200 руб.;
  • питание: завтрак и обед на маршруте + ужин, если тариф без питания.
Экскурсия на ЭльбрусЭкскурсия на ЭльбрусЭкскурсия на ЭльбрусЭкскурсия на Эльбрус
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Экскурсии на выбор: "Кисловодский комплекс" или "Города КМВ". Отъезд

Выбрать экскурсию необходимо при бронировании.

Вариант I

Завтрак в гостинице (если выбран тариф с питанием).

Выселение из гостиницы до экскурсии. Экскурсия «Кисловодский комплекс» ~ в 08:20.

Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.

Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости).

Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подворье», национальные костюмы для фото.

Обед на маршруте за доп. плату (кафе или столовая).

Кисловодск — город парк. Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову.

Также увидим Главную Нарзанную галерею с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.

Возвращение в Пятигорск ~ в 18:00.

Отправление домой.

Доп. расходы:

  • вход на территорию Медовых водопадов — 300 руб.;
  • питание: завтрак, если тариф без питания, обед на маршруте.
Вариант II

Завтрак в гостинице (если выбран тариф с питанием).

Выселение из гостиницы до экскурсии. Экскурсия «Города КМВ» ~ в 09:00.

В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.

В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.

В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.

Обед на маршруте за доп. плату (кафе или столовая).

В Ессентуках остановка на Театральной площади, бюветы источников Ессентуки № 4 и Ессентуки №17, Грязелечебница им. Семашко.

Возвращение в Пятигорск ~ в 18:00.

Отправление домой.

Доп. расходы:

  • питание: завтрак, если тариф без питания, обед на маршруте.
Экскурсии на выбор: "Кисловодский комплекс" или "Города КМВ". ОтъездЭкскурсии на выбор: "Кисловодский комплекс" или "Города КМВ". ОтъездЭкскурсии на выбор: "Кисловодский комплекс" или "Города КМВ". ОтъездЭкскурсии на выбор: "Кисловодский комплекс" или "Города КМВ". Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:

  • с питанием:
БештауСтандарт 1-местныйСтандарт 2-местныйКомфорт 1-местныйКомфорт 2-местныйЛюкс 2-местныйСемейный 3-местныйСемейный 4-местный Доп. место
33 10024 35035 65025 60027 45024 35022 150 24 200
МашукЭконом 1-местныйЭконом 2-местныйСтандарт 1-местныйСтандарт 2-местныйКомфорт 2-местныйКомфорт 3-местныйСемейный 3-местныйСемейный 4-местныйДоп. место
26 70022 05029 00022 85029 10026 15027 30024 15020 200
НаутилусСтандарт 2 кат. 1-местныйСтандарт 2 кат. 2-местныйСтандарт 1 кат. 1-местныйСтандарт 1 кат. 2-местный Доп. место
25 20021 20027 70022 450 18 700
  • без питания:
МаскСтандарт 1-местныйСтандарт 2-местныйДелюкс 1-местныйДелюкс 2-местныйПолулюкс 1-местныйПолулюкс 2-местный Доп. место
35 35025 35036 60025 95039 15027 200 20 800
БештауСтандарт 1-местныйСтандарт 2-местныйКомфорт 1-местныйКомфорт 2-местныйЛюкс 2-местныйСемейный 3-местныйСемейный 4-местный Доп. место
30 35021 55032 85022 85024 70021 55019 400 21 450
МашукЭконом 1-местныйЭконом 2-местныйСтандарт 1-местныйСтандарт 2-местныйКомфорт 2-местныйКомфорт 3-местныйСемейный 3-местныйСемейный 4-местныйДоп. место
24 85020 20027 10020 95027 20024 30025 40022 25018 300
НаутилусСтандарт 2 кат. 1-местныйСтандарт 2 кат. 2-местныйСтандарт 1 кат. 1-местныйСтандарт 1 кат. 2-местный Доп. место
23 35019 30025 85020 55016 800 16 800

Доп. место (еврораскладушку) возможно поставить ТОЛЬКО при двухместном размещении в номерах в следующих гостиницах:

  • Маск – стандарт, делюкс, полулюкс;
  • Бештау – комфорт, люкс;
  • Машук – эконом, стандарт;
  • Наутилус – стандарт 1й кат.

Возможно добавление дополнительных суток. Цены указаны с 1 человека, в руб:

БештауСтандарт 1-местныйСтандарт 2-местныйКомфорт 1-местныйКомфорт 2-местныйЛюкс 2-местныйСемейный 3-местныйСемейный 4-местный Доп. место
7 0003 5008 0004 0004 7503 5002 700 3 000
МаскСтандарт 1-местный Стандарт 2-местныйДелюкс 1-местныйДелюкс 2-местныйПолулюкс 1-местныйПолулюкс 2-местный Доп. место
8 0004 0008 5004 2509 5004 750 2 000
МашукЭконом 1-местныйЭконом 2-местныйСтандарт 1-местныйСтандарт 2-местныйКомфорт 2-местныйКомфорт 3-местныйСемейный 3-местныйСемейный 4-местныйДоп. место
4 8002 9505 7003 2505 7504 6005 0503 8002 000
НаутилусСтандарт 2 кат. 1-местныйСтандарт 2 кат. 2-местныйСтандарт 1 кат. 1-местныйСтандарт 1 кат. 2-местный Доп. место
4 2002 6005 2003 100 1 600

Варианты проживания

Отель «Бештау»

2 ночи

Гостиница расположена вблизи центра Пятигорска, недалеко от Комсомольского парка, мемориала воинской Славы и церкви. Стойка регистрации работает 24 часа в сутки. Уборка осуществляется ежедневно.

Для проживающих посещение спортклуба, с сауной, хаммамом, бассейном, тренажерным залом бесплатно с 7 до 10 утра. Помимо этого, гостям доступны спа-услуги.

Стильные и просторные номера готовы принимать своих гостей. Для вас приготовлены все удобства, включая мягкую мебель и ванную комнату. Из окна открывается красивый вид на город.

На территории отеля есть ресторан со шведским столом. По запросу предоставляется завтрак в номер. В баре можно насладиться прохладительными напитками. Возможна доставка продуктов и напитков в номер.

Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 18 км, а до железнодорожного около двух километров.

Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Машук»

2 ночи

Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник».

В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

В номере собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.

Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Наутилус»

2 ночи

Отель «Наутилус» расположен на въезде в Пятигорск, в 5 минутах ходьбы от центрального проспекта Калинина.

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

Горы Машук находится в 5 минутах езды от отеля. Расстояние до железнодорожного вокзала Пятигорска составляет 3 км, а до аэропорта Пятигорск – 28 км.

Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Маск»

2 ночи

Гостиница находится в торговой части города Пятигорска. Комфортабельные номера созданы специально для ценителей изящности, в них есть все необходимое: удобная мебель, ванные комнаты, сеть Wi-Fi.

Заезд в отель начинается с 14:00, выехать нужно до 12:00. На территории есть ресторан, где гостям предлагают широкий выбор блюд европейской, кавказской и русской кухни.

Отсутствие городского шума и суеты, фонтан, фруктовый сад — все это способствует благоприятному отдыху.

Гостиница «Маск»Гостиница «Маск»Гостиница «Маск»Гостиница «Маск»Гостиница «Маск»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание, указанное в программе (если выбран тариф с питанием):1 день: ужин2 день: ужин3 день: завтрак
  • 1 день: ужин
  • 2 день: ужин
  • 3 день: завтрак
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Пятигорска/Минеральных Вод и обратно
  • Такси до места размещения и обратно до аэропорта/ ж/д
  • Всё питание, при выборе тарифа без питания и питание, не указанное в программе, при выборе тарифа с питанием
  • Канатные дороги: Эльбрус - станции "Старый кругозор" высота 3000 М.Н.У. м., "Мир" высота 3500 М.Н.У. м., "Гара Баши" высота 3800 М.Н.У.М. (оплачиваются сразу 3 уровня). - 3200 руб. Чегет - 1100 руб
  • Эльбрус - станции "Старый кругозор" высота 3000 М.Н.У. м., "Мир" высота 3500 М.Н.У. м., "Гара Баши" высота 3800 М.Н.У.М. (оплачиваются сразу 3 уровня). - 3200 руб
  • Чегет - 1100 руб
  • Нац. парк - 200 руб
  • Вход на территорию Медовых водопадов - 300 руб
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении, медицинский полис ОМС (оригиналы документов);
  • удобная обувь (для гор желательно закрытая);
  • теплые вещи для гор (многослойная одежда);
  • дождевик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • походная аптечка (при необходимости);
  • наличные деньги (на маршрутах расплатиться картой проблематично).
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как будут организованы экскурсии в туре?

В данном туре встреча туристов с представителем туроператора не предусмотрена. Со всеми туристами перед приездом созванивается менеджер для уточнения всех деталей тура.

Каждый день туристы будут получать оповещение: номер автобуса, телефон экскурсовода и точное время посадки на утренние экскурсии — после 20:00 накануне, на обеденные экскурсии — за час до начала.

Места посадки на экскурсии:

  • гостиница «Бештау» — посадка у гостиницы «Бештау» (ул. 1-я Бульварная, 17);
  • гостиница «Машук» — посадка у санатория «Тарханы» (ул. Карла Маркса, 14);
  • гостиница «Маск» — посадка у гостиницы «Маск» (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а);
  • гостиница «Наутилус» — посадка у входа в парк «Цветник» (пр. Кирова, 23).

Важно! Соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества. Уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.

Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?

Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Может ли измениться программа?

В случае неблагоприятных погодных условий в целях обеспечения безопасности туристов, экскурсии могут быть заменены на равноценные. Туроператор не несёт ответственности за погодные условия и ситуацию на дорогах.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна
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Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
О
Всё очень хорошо организовано: за три дня до начала тура позвонили, ещё раз все рассказали. И по приезду в Пятигорск с нами постоянно связывались, сообщали всю информацию по экскурсиям: время подачи автобуса, место и номер, а также контакты экскурсовода. Экскурсии тоже очень интересные. Жили в гостинице Машук с видом на Эльбрус. Поездка незабываемая!
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П
Все было просто замечательно. Море впечатлений, особенно красив Эльбрус.
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А
Тур неплохой, 2 дня с экскурсиями позволят кратко ознакомиться с красотой Кавказа
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Тур входит в следующие категории Ессентуков

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