Сможем подняться по канатным дорогам, полюбоваться вершинами, продегустировать нарзан, увидеть
Программа тура по дням
Заезд. Свободное время
Заселение в гостиницу после 14:00.
Ужин в гостинице (если выбран тариф с питанием).
Экскурсия на Эльбрус
Экскурсия «Эльбрус» ~ в 06:00.
Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.
Питание на маршруте за доп. плату.
Завтрак ~ в 07:00-08:00 в придорожном кафе — хычины, кофе, чай на травах.
Остановка (~ на 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус. Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.
Остановка (~ на 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса. Подъем по закрытым канатным дорогам:
- 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. — станция «Старый кругозор»;
- 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. — станция «Мир»;
- 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. — станция «Гара-Баши».
Обед на Азау после спуска с канаток ~ в 14:00. Национальная балкарская кухня: шурпа, лагман, шашлыки, форель, манты, хычины.
Остановка на поляне Нарзанов (~ на 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса. Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.
Возвращение в гостиницу ~ в 18:30-19:30.
Ужин в гостинице (если выбран тариф с питанием).
Доп. расходы:
- канатные дороги: Эльбрус — станции «Старый кругозор» высота 3000 м. н.у. м., «Мир» высота 3500 м. н.у. м., «Гара Баши» высота 3800 м. н.у. м. (оплачивается сразу 3 уровня). — 3200 руб.; Чегет — 1100 руб.;
- нац. парк — 200 руб.;
- питание: завтрак и обед на маршруте + ужин, если тариф без питания.
Экскурсии на выбор: "Кисловодский комплекс" или "Города КМВ". Отъезд
Выбрать экскурсию необходимо при бронировании.
Вариант I
Завтрак в гостинице (если выбран тариф с питанием).
Выселение из гостиницы до экскурсии. Экскурсия «Кисловодский комплекс» ~ в 08:20.
Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.
Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости).
Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подворье», национальные костюмы для фото.
Обед на маршруте за доп. плату (кафе или столовая).
Кисловодск — город парк. Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову.
Также увидим Главную Нарзанную галерею с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.
Возвращение в Пятигорск ~ в 18:00.
Отправление домой.
Доп. расходы:
- вход на территорию Медовых водопадов — 300 руб.;
- питание: завтрак, если тариф без питания, обед на маршруте.
Вариант II
Завтрак в гостинице (если выбран тариф с питанием).
Выселение из гостиницы до экскурсии. Экскурсия «Города КМВ» ~ в 09:00.
В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.
В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.
В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.
Обед на маршруте за доп. плату (кафе или столовая).
В Ессентуках остановка на Театральной площади, бюветы источников Ессентуки № 4 и Ессентуки №17, Грязелечебница им. Семашко.
Возвращение в Пятигорск ~ в 18:00.
Отправление домой.
Доп. расходы:
- питание: завтрак, если тариф без питания, обед на маршруте.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:
- с питанием:
|Бештау
|Стандарт 1-местный
|Стандарт 2-местный
|Комфорт 1-местный
|Комфорт 2-местный
|Люкс 2-местный
|Семейный 3-местный
|Семейный 4-местный
|Доп. место
|33 100
|24 350
|35 650
|25 600
|27 450
|24 350
|22 150
|24 200
|Машук
|Эконом 1-местный
|Эконом 2-местный
|Стандарт 1-местный
|Стандарт 2-местный
|Комфорт 2-местный
|Комфорт 3-местный
|Семейный 3-местный
|Семейный 4-местный
|Доп. место
|26 700
|22 050
|29 000
|22 850
|29 100
|26 150
|27 300
|24 150
|20 200
|Наутилус
|Стандарт 2 кат. 1-местный
|Стандарт 2 кат. 2-местный
|Стандарт 1 кат. 1-местный
|Стандарт 1 кат. 2-местный
|Доп. место
|25 200
|21 200
|27 700
|22 450
|18 700
- без питания:
|Маск
|Стандарт 1-местный
|Стандарт 2-местный
|Делюкс 1-местный
|Делюкс 2-местный
|Полулюкс 1-местный
|Полулюкс 2-местный
|Доп. место
|35 350
|25 350
|36 600
|25 950
|39 150
|27 200
|20 800
|Бештау
|Стандарт 1-местный
|Стандарт 2-местный
|Комфорт 1-местный
|Комфорт 2-местный
|Люкс 2-местный
|Семейный 3-местный
|Семейный 4-местный
|Доп. место
|30 350
|21 550
|32 850
|22 850
|24 700
|21 550
|19 400
|21 450
|Машук
|Эконом 1-местный
|Эконом 2-местный
|Стандарт 1-местный
|Стандарт 2-местный
|Комфорт 2-местный
|Комфорт 3-местный
|Семейный 3-местный
|Семейный 4-местный
|Доп. место
|24 850
|20 200
|27 100
|20 950
|27 200
|24 300
|25 400
|22 250
|18 300
|Наутилус
|Стандарт 2 кат. 1-местный
|Стандарт 2 кат. 2-местный
|Стандарт 1 кат. 1-местный
|Стандарт 1 кат. 2-местный
|Доп. место
|23 350
|19 300
|25 850
|20 550
|16 800
|16 800
Доп. место (еврораскладушку) возможно поставить ТОЛЬКО при двухместном размещении в номерах в следующих гостиницах:
- Маск – стандарт, делюкс, полулюкс;
- Бештау – комфорт, люкс;
- Машук – эконом, стандарт;
- Наутилус – стандарт 1й кат.
Возможно добавление дополнительных суток. Цены указаны с 1 человека, в руб:
|Бештау
|Стандарт 1-местный
|Стандарт 2-местный
|Комфорт 1-местный
|Комфорт 2-местный
|Люкс 2-местный
|Семейный 3-местный
|Семейный 4-местный
|Доп. место
|7 000
|3 500
|8 000
|4 000
|4 750
|3 500
|2 700
|3 000
|Маск
|Стандарт 1-местный
|Стандарт 2-местный
|Делюкс 1-местный
|Делюкс 2-местный
|Полулюкс 1-местный
|Полулюкс 2-местный
|Доп. место
|8 000
|4 000
|8 500
|4 250
|9 500
|4 750
|2 000
|Машук
|Эконом 1-местный
|Эконом 2-местный
|Стандарт 1-местный
|Стандарт 2-местный
|Комфорт 2-местный
|Комфорт 3-местный
|Семейный 3-местный
|Семейный 4-местный
|Доп. место
|4 800
|2 950
|5 700
|3 250
|5 750
|4 600
|5 050
|3 800
|2 000
|Наутилус
|Стандарт 2 кат. 1-местный
|Стандарт 2 кат. 2-местный
|Стандарт 1 кат. 1-местный
|Стандарт 1 кат. 2-местный
|Доп. место
|4 200
|2 600
|5 200
|3 100
|1 600
Варианты проживания
Отель «Бештау»
Гостиница расположена вблизи центра Пятигорска, недалеко от Комсомольского парка, мемориала воинской Славы и церкви. Стойка регистрации работает 24 часа в сутки. Уборка осуществляется ежедневно.
Для проживающих посещение спортклуба, с сауной, хаммамом, бассейном, тренажерным залом бесплатно с 7 до 10 утра. Помимо этого, гостям доступны спа-услуги.
Стильные и просторные номера готовы принимать своих гостей. Для вас приготовлены все удобства, включая мягкую мебель и ванную комнату. Из окна открывается красивый вид на город.
На территории отеля есть ресторан со шведским столом. По запросу предоставляется завтрак в номер. В баре можно насладиться прохладительными напитками. Возможна доставка продуктов и напитков в номер.
Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 18 км, а до железнодорожного около двух километров.
Отель «Машук»
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник».
В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
В номере собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
Отель «Наутилус»
Отель «Наутилус» расположен на въезде в Пятигорск, в 5 минутах ходьбы от центрального проспекта Калинина.
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Горы Машук находится в 5 минутах езды от отеля. Расстояние до железнодорожного вокзала Пятигорска составляет 3 км, а до аэропорта Пятигорск – 28 км.
Гостиница «Маск»
Гостиница находится в торговой части города Пятигорска. Комфортабельные номера созданы специально для ценителей изящности, в них есть все необходимое: удобная мебель, ванные комнаты, сеть Wi-Fi.
Заезд в отель начинается с 14:00, выехать нужно до 12:00. На территории есть ресторан, где гостям предлагают широкий выбор блюд европейской, кавказской и русской кухни.
Отсутствие городского шума и суеты, фонтан, фруктовый сад — все это способствует благоприятному отдыху.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание, указанное в программе (если выбран тариф с питанием):1 день: ужин2 день: ужин3 день: завтрак
- 1 день: ужин
- 2 день: ужин
- 3 день: завтрак
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Пятигорска/Минеральных Вод и обратно
- Такси до места размещения и обратно до аэропорта/ ж/д
- Всё питание, при выборе тарифа без питания и питание, не указанное в программе, при выборе тарифа с питанием
- Канатные дороги: Эльбрус - станции "Старый кругозор" высота 3000 М.Н.У. м., "Мир" высота 3500 М.Н.У. м., "Гара Баши" высота 3800 М.Н.У.М. (оплачиваются сразу 3 уровня). - 3200 руб. Чегет - 1100 руб
- Эльбрус - станции "Старый кругозор" высота 3000 М.Н.У. м., "Мир" высота 3500 М.Н.У. м., "Гара Баши" высота 3800 М.Н.У.М. (оплачиваются сразу 3 уровня). - 3200 руб
- Чегет - 1100 руб
- Нац. парк - 200 руб
- Вход на территорию Медовых водопадов - 300 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении, медицинский полис ОМС (оригиналы документов);
- удобная обувь (для гор желательно закрытая);
- теплые вещи для гор (многослойная одежда);
- дождевик;
- солнцезащитные очки и крем;
- походная аптечка (при необходимости);
- наличные деньги (на маршрутах расплатиться картой проблематично).
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как будут организованы экскурсии в туре?
В данном туре встреча туристов с представителем туроператора не предусмотрена. Со всеми туристами перед приездом созванивается менеджер для уточнения всех деталей тура.
Каждый день туристы будут получать оповещение: номер автобуса, телефон экскурсовода и точное время посадки на утренние экскурсии — после 20:00 накануне, на обеденные экскурсии — за час до начала.
Места посадки на экскурсии:
- гостиница «Бештау» — посадка у гостиницы «Бештау» (ул. 1-я Бульварная, 17);
- гостиница «Машук» — посадка у санатория «Тарханы» (ул. Карла Маркса, 14);
- гостиница «Маск» — посадка у гостиницы «Маск» (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а);
- гостиница «Наутилус» — посадка у входа в парк «Цветник» (пр. Кирова, 23).
Важно! Соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества. Уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.
Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!
Может ли измениться программа?
В случае неблагоприятных погодных условий в целях обеспечения безопасности туристов, экскурсии могут быть заменены на равноценные. Туроператор не несёт ответственности за погодные условия и ситуацию на дорогах.