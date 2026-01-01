Прогуляемся по Пятигорску, Железноводску, Кисловодску и Ессентукам, осмотрим место дуэли Лермонтова, необыкновенное озеро в пещере, парки, памятники и источники. Поездка, с которой стоит начать новый 2027-й!
Программа тура по дням
Заезд. Свободное время
Заселение в гостиницу после 14:00.
Ужин в отеле (если выбран тариф с питанием).
Экскурсия в Домбай
6:30 Экскурсия в Домбай.
Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе.
Питание на маршруте за доп. плату.
Завтрак за доп. плату (карачаевские хычины, чай на горных травах).
В Тебердинском нац. парке небольшая остановка: горная речка Уллу-Муруджу или озеро Кара-Кель.
Домбайская поляна (в 11:00) — остановка на 4 часа.
Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.
Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.
- 1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м. н.у. м.
- 2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м. н.у. м.
- 3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м. н.у. м.
Свободное время, фото.
Обед в местных кафе за доп. плату: хычины, шурпа, лагман, шашлыки, форель, манты, глинтвейн, чай на горных травах.
Возвращение в отель в 19:30-20:00.
Ужин в отеле (если выбран тариф с питанием).
Дополнительные расходы:
- завтрак и обед, если выбран тариф с питанием / все питание, если выбран тариф без питания;
- канатные дороги при оплате сразу все 3 уровня — 2700 руб.;
- нац. парк — 200 руб.
Экскурсия по городам КМВ. Отъезд
Завтрак в гостинице (если выбран тариф с питанием).
Выселение из гостиницы до экскурсии.
Экскурсия «Города КМВ» ~ в 09:00.
В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.
В Железноводске прогулка по курортному парку:
- бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана);
- Пушкинская галерея;
- памятник А. С. Пушкину;
- Славяновский источник;
- Смирновский источник;
- Каскадная лестница.
В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку:
- мостик «Дамский каприз»;
- Зеркальный пруд и Стеклянная струя;
- памятник А. С. Пушкину;
- клумба Календарь;
- Лермонтовская площадка;
- бюст М. Ю. Лермонтову;
- Главная Нарзанная галерея;
- колоннада.
Обед на маршруте за доп. плату (кафе или столовая).
В Ессентуках остановка на Театральной площади, бюветы источников Ессентуки № 4 и Ессентуки № 17, Грязелечебница им. Семашко.
Возвращение в Пятигорск ~ в 18:00.
Отправление домой.
Дополнительные расходы:
- обед, если выбран тариф с питанием / все питание, если выбран тариф без питания.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:
- с питанием:
|«Бештау»
|Стандарт 1-местный
|Стандарт 2-местный
|Комфорт 1-местный
|Комфорт 2-местный
|Доп. место
|38 250
|28 250
|40 800
|29 500
|25 700
|«Машук»
|Эконом 1-местный
|Эконом 2-местный
|Стандарт 1-местный
|Стандарт 2-местный
|Доп. место
|30 850
|24 950
|33 100
|25 700
|23 500
|«Наутилус»
|Стандарт 2 кат. 1-местный
|Стандарт 2 кат. 2-местный
|Стандарт 1 кат. 1-местный
|Стандарт 1 кат. 2-местный
|Доп. место
|29 300
|24 000
|31 800
|25 300
|21 500
- без питания:
|«Бештау»
|Стандарт 1-местный
|Стандарт 2-местный
|Комфорт 1-местный
|Комфорт 2-местный
|Доп. место
|33 600
|23 600
|36 150
|24 850
|21 100
|«Машук»
|Эконом 1-местный
|Эконом 2-местный
|Стандарт 1-местный
|Стандарт 2-местный
|Доп. место
|28 100
|22 200
|30 350
|22 950
|20 750
|«Наутилус»
|Стандарт 2 кат. 1-местный
|Стандарт 2 кат. 2-местный
|Стандарт 1 кат. 1-местный
|Стандарт 1 кат. 2-местный
|Доп. место
|26 600
|21 350
|29 100
|22 600
|18 800
Доп. место (еврораскладушку) возможно поставить только при 2-местном размещении в номерах в следующих гостиницах:
- «Бештау» — комфорт, люкс;
- «Машук» — эконом, стандарт, комфорт, семейный;
- «Наутилус» — стандарт 1 кат.
Возможно добавление дополнительных суток.
Варианты проживания
Отель «Бештау»
Гостиница расположена вблизи центра Пятигорска, недалеко от Комсомольского парка, мемориала воинской Славы и церкви. Стойка регистрации работает 24 часа в сутки. Уборка осуществляется ежедневно.
Для проживающих посещение спортклуба, с сауной, хаммамом, бассейном, тренажерным залом бесплатно с 7 до 10 утра. Помимо этого, гостям доступны спа-услуги.
Стильные и просторные номера готовы принимать своих гостей. Для вас приготовлены все удобства, включая мягкую мебель и ванную комнату. Из окна открывается красивый вид на город.
На территории отеля есть ресторан со шведским столом. По запросу предоставляется завтрак в номер. В баре можно насладиться прохладительными напитками. Возможна доставка продуктов и напитков в номер.
Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 18 км, а до железнодорожного около двух километров.
Отель «Машук»
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник».
В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
В номере собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
Отель «Наутилус»
Отель «Наутилус» расположен на въезде в Пятигорск, в 5 минутах ходьбы от центрального проспекта Калинина.
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Горы Машук находится в 5 минутах езды от отеля. Расстояние до железнодорожного вокзала Пятигорска составляет 3 км, а до аэропорта Пятигорск – 28 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории
- Питание, указанное в программе тура (если выбран тариф с питанием):1 день - ужин2 день - ужин3 день - завтрак
- 1 день - ужин
- 2 день - ужин
- 3 день - завтрак
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод/Пятигорска и обратно
- Такси от Минеральных Вод до Пятигорска и обратно
- Трансфер из аэропорта/вокзала в отель или обратно
- Питание, не указанное в программе тура (завтрак во 2 день, обеды), и все питание, если не выбран тариф с питанием
- Экскурсия «Домбай»:канатные дороги (все 3 уровня) - 2 700 руб. экологический сбор на территории Национального парка - 200 руб
- Канатные дороги (все 3 уровня) - 2 700 руб
- Экологический сбор на территории Национального парка - 200 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении, медицинский полис ОМС (оригиналы документов);
- удобная обувь (для гор желательно закрытая);
- теплые вещи для гор (многослойная одежда);
- дождевик;
- солнцезащитные очки и крем;
- купальные принадлежности;
- походная аптечка (при необходимости);
- наличные деньги (на маршрутах расплатиться картой проблематично).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как будут организованы экскурсии в туре?
В данном туре встреча туристов с представителем туроператора не предусмотрена. Со всеми туристами перед приездом созванивается менеджер для уточнения всех деталей тура.
Каждый день туристы будут получать оповещение: номер автобуса, телефон экскурсовода и точное время посадки на утренние экскурсии — после 20:00 накануне, на обеденные экскурсии — за час до начала.
Места посадки на экскурсии:
- гостиница «Бештау» — посадка у гостиницы «Бештау» (ул. 1-я Бульварная, 17);
- гостиница «Машук» — посадка у санатория «Тарханы» (ул. Карла Маркса, 14);
- гостиница «Наутилус» — посадка у входа в парк «Цветник» (пр. Кирова, 23).
Важно! Необходимо соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества. Уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.
Возможны ли изменения в программе?
В случае неблагоприятных погодных условий в целях обеспечения безопасности туристов, экскурсии могут быть заменены на равноценные.
Туроператор не несёт ответственности за погодные условия и ситуацию на дорогах.
Есть ли ограничения по здоровью для подъема по канатным дорогам?
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!