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Рождественский Кавказ за два дня: Домбай и регион КМВ

Рождественский Кавказ за два дня
Тур, в котором мы увидим Домбай и несколько городов Кавказских Минеральных Вод. Сможем подняться по склонам горы Мусса-Ачитара и посетить Тебердинский национальный парк.

Прогуляемся по Пятигорску, Железноводску, Кисловодску и Ессентукам, осмотрим место дуэли Лермонтова, необыкновенное озеро в пещере, парки, памятники и источники. Поездка, с которой стоит начать новый 2027-й!
Рождественский Кавказ за два дня: Домбай и регион КМВФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Рождественский Кавказ за два дня: Домбай и регион КМВФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Рождественский Кавказ за два дня: Домбай и регион КМВФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Свободное время

Заселение в гостиницу после 14:00.

Ужин в отеле (если выбран тариф с питанием).

2 день

Экскурсия в Домбай

6:30 Экскурсия в Домбай.

Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе.

Питание на маршруте за доп. плату.

Завтрак за доп. плату (карачаевские хычины, чай на горных травах).

В Тебердинском нац. парке небольшая остановка: горная речка Уллу-Муруджу или озеро Кара-Кель.

Домбайская поляна (в 11:00) — остановка на 4 часа.

Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.

  • 1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м. н.у. м.
  • 2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м. н.у. м.
  • 3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м. н.у. м.

Свободное время, фото.

Обед в местных кафе за доп. плату: хычины, шурпа, лагман, шашлыки, форель, манты, глинтвейн, чай на горных травах.

Возвращение в отель в 19:30-20:00.

Ужин в отеле (если выбран тариф с питанием).

Дополнительные расходы:

  • завтрак и обед, если выбран тариф с питанием / все питание, если выбран тариф без питания;
  • канатные дороги при оплате сразу все 3 уровня — 2700 руб.;
  • нац. парк — 200 руб.
Экскурсия в ДомбайЭкскурсия в ДомбайЭкскурсия в ДомбайЭкскурсия в Домбай
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Экскурсия по городам КМВ. Отъезд

Завтрак в гостинице (если выбран тариф с питанием).

Выселение из гостиницы до экскурсии.

Экскурсия «Города КМВ» ~ в 09:00.

В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.

В Железноводске прогулка по курортному парку:

  • бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана);
  • Пушкинская галерея;
  • памятник А. С. Пушкину;
  • Славяновский источник;
  • Смирновский источник;
  • Каскадная лестница.

В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку:

  • мостик «Дамский каприз»;
  • Зеркальный пруд и Стеклянная струя;
  • памятник А. С. Пушкину;
  • клумба Календарь;
  • Лермонтовская площадка;
  • бюст М. Ю. Лермонтову;
  • Главная Нарзанная галерея;
  • колоннада.

Обед на маршруте за доп. плату (кафе или столовая).

В Ессентуках остановка на Театральной площади, бюветы источников Ессентуки № 4 и Ессентуки № 17, Грязелечебница им. Семашко.

Возвращение в Пятигорск ~ в 18:00.

Отправление домой.

Дополнительные расходы:

  • обед, если выбран тариф с питанием / все питание, если выбран тариф без питания.
Экскурсия по городам КМВ. ОтъездЭкскурсия по городам КМВ. ОтъездЭкскурсия по городам КМВ. ОтъездЭкскурсия по городам КМВ. ОтъездЭкскурсия по городам КМВ. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:

  • с питанием:
«Бештау»Стандарт 1-местныйСтандарт 2-местныйКомфорт 1-местныйКомфорт 2-местныйДоп. место
38 25028 25040 80029 50025 700
«Машук»Эконом 1-местныйЭконом 2-местныйСтандарт 1-местныйСтандарт 2-местныйДоп. место
30 85024 95033 10025 70023 500
«Наутилус»Стандарт 2 кат. 1-местныйСтандарт 2 кат. 2-местныйСтандарт 1 кат. 1-местныйСтандарт 1 кат. 2-местныйДоп. место
29 30024 00031 80025 30021 500
  • без питания:
«Бештау»Стандарт 1-местныйСтандарт 2-местныйКомфорт 1-местныйКомфорт 2-местныйДоп. место
33 60023 60036 15024 85021 100
«Машук»Эконом 1-местныйЭконом 2-местныйСтандарт 1-местныйСтандарт 2-местныйДоп. место
28 10022 20030 35022 95020 750
«Наутилус»Стандарт 2 кат. 1-местныйСтандарт 2 кат. 2-местныйСтандарт 1 кат. 1-местныйСтандарт 1 кат. 2-местныйДоп. место
26 60021 35029 10022 60018 800

Доп. место (еврораскладушку) возможно поставить только при 2-местном размещении в номерах в следующих гостиницах:

  • «Бештау» — комфорт, люкс;
  • «Машук» — эконом, стандарт, комфорт, семейный;
  • «Наутилус» — стандарт 1 кат.

Возможно добавление дополнительных суток.

Варианты проживания

Отель «Бештау»

2 ночи

Гостиница расположена вблизи центра Пятигорска, недалеко от Комсомольского парка, мемориала воинской Славы и церкви. Стойка регистрации работает 24 часа в сутки. Уборка осуществляется ежедневно.

Для проживающих посещение спортклуба, с сауной, хаммамом, бассейном, тренажерным залом бесплатно с 7 до 10 утра. Помимо этого, гостям доступны спа-услуги.

Стильные и просторные номера готовы принимать своих гостей. Для вас приготовлены все удобства, включая мягкую мебель и ванную комнату. Из окна открывается красивый вид на город.

На территории отеля есть ресторан со шведским столом. По запросу предоставляется завтрак в номер. В баре можно насладиться прохладительными напитками. Возможна доставка продуктов и напитков в номер.

Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 18 км, а до железнодорожного около двух километров.

Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Машук»

2 ночи

Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник».

В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

В номере собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.

Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Наутилус»

2 ночи

Отель «Наутилус» расположен на въезде в Пятигорск, в 5 минутах ходьбы от центрального проспекта Калинина.

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

Горы Машук находится в 5 минутах езды от отеля. Расстояние до железнодорожного вокзала Пятигорска составляет 3 км, а до аэропорта Пятигорск – 28 км.

Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание, указанное в программе тура (если выбран тариф с питанием):1 день - ужин2 день - ужин3 день - завтрак
  • 1 день - ужин
  • 2 день - ужин
  • 3 день - завтрак
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод/Пятигорска и обратно
  • Такси от Минеральных Вод до Пятигорска и обратно
  • Трансфер из аэропорта/вокзала в отель или обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (завтрак во 2 день, обеды), и все питание, если не выбран тариф с питанием
  • Экскурсия «Домбай»:канатные дороги (все 3 уровня) - 2 700 руб. экологический сбор на территории Национального парка - 200 руб
  • Канатные дороги (все 3 уровня) - 2 700 руб
  • Экологический сбор на территории Национального парка - 200 руб
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении, медицинский полис ОМС (оригиналы документов);
  • удобная обувь (для гор желательно закрытая);
  • теплые вещи для гор (многослойная одежда);
  • дождевик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • купальные принадлежности;
  • походная аптечка (при необходимости);
  • наличные деньги (на маршрутах расплатиться картой проблематично).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как будут организованы экскурсии в туре?

В данном туре встреча туристов с представителем туроператора не предусмотрена. Со всеми туристами перед приездом созванивается менеджер для уточнения всех деталей тура.

Каждый день туристы будут получать оповещение: номер автобуса, телефон экскурсовода и точное время посадки на утренние экскурсии — после 20:00 накануне, на обеденные экскурсии — за час до начала.

Места посадки на экскурсии:

  • гостиница «Бештау» — посадка у гостиницы «Бештау» (ул. 1-я Бульварная, 17);
  • гостиница «Машук» — посадка у санатория «Тарханы» (ул. Карла Маркса, 14);
  • гостиница «Наутилус» — посадка у входа в парк «Цветник» (пр. Кирова, 23).

Важно! Необходимо соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества. Уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.

Возможны ли изменения в программе?

В случае неблагоприятных погодных условий в целях обеспечения безопасности туристов, экскурсии могут быть заменены на равноценные.

Туроператор не несёт ответственности за погодные условия и ситуацию на дорогах.

Есть ли ограничения по здоровью для подъема по канатным дорогам?

Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
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Тур входит в следующие категории Ессентуков

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