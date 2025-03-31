О Ольга Прогулка по «Малому Иерусалиму» Великолепная прогулка по « Малому Иерусалиму» с гидом Игорем превзошла все ожидания. Оригинальная авторская подача материала сопровождалась видеосъёмкой, было интересно, познавательно, весело и непринужденно. Рекомендую всем, отличная экскурсия

С Сергей Прогулка по «Малому Иерусалиму» С экскурсоводом Игорем ничего лучше быть не может. Супер!

Е Екатерина Прогулка по «Малому Иерусалиму» Была на индивидуальной экскурсии в марте. Понравился подход экскурсовода, особенно продуманность в плане технической оснащённости программы. Советую к посещению!

Т Татьяна Караимский тур по Евпатории Благодарим экскурсовода Татьяну, прекрасная прогулка по историческому месту города. Очень знающий, контактный, тактичный профессионал. Было весьма интересно и познавательно

Т Татьяна Видео и фото на Малом Иерусалиме читать дальше рекомендую. Прогулялись по старому городу, узнали массу интересного об этих местах, о Крыме. Игорь отвечал на все вопросы. Экскурсия была интерактивная. Отдельное спасибо, что экскурсия была проведена для нас двоих. Это говорит о высоком профессионализме и любви к своему делу. Спасибо, Игорь. Отличный и познавательный вечер в Евпатории Благодаря Игорю и его интересной и увлекательной экскурсии провели отличный первый вечер в Евпатории. Смело

О Олег Видео и фото на Малом Иерусалиме Очень интересный рассказ о религиозных и исторических местах Старого города. Вечерняя экскурсия по прохладным улицам Малого Иерусалима. Рекомендуем всем отдыхающим.