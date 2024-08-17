2 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фототур к розовому озеру Сасык-Сиваш: уникальные снимки в Евпатории
Погрузитесь в атмосферу удивительного озера Сасык-Сиваш, сделайте яркие снимки и покормите лебедей на Лебедином озере. Незабываемая фото-прогулка ждёт вас
Начало: Евпатория
«Озеро Сасык-Сиваш одно из самых ярких и удивительных мест в западном Крыму»
28 авг в 09:00
29 авг в 09:00
5 900₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Групповая фотопрогулка на розовое озеро Сасык-Сиваш и лебединое озеро
Отправляйтесь на фотопрогулку по розовому озеру Сасык-Сиваш и лебединому озеру в Евпатории. Уникальные фото и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Улица Тучина 2, Собор Николая Чудотворца
«Приглашаю Вас посмотреть на чудеса нашего края: розовое озеро Сасык-Сиваш и лебединое озеро»
Расписание: Экскурсия состоится при записи минимум 2 человек
2 сен в 11:00
6 сен в 11:00
1 600₽ за человека
4 часа
Групповая
Отдых на розовом озере Сасык-Сиваш
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
«Сасык-Сиваш — крупнейшее озеро на территории полуострова Крым, площадь которого составляет 75 км²»
Расписание: По понедельникам
27 авг в 13:00
28 авг в 13:00
800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана17 августа 2024Хотела бы поблагодарить Анну за чудесную поездку)) Отличное настроение и идеальные фотографии гарантированы!!)) Большая благодарность за экскурсию и поездку по таким местам.
- ООльга16 августа 2024Фототур превзошел наши ожидания! Очень благодарны Анне за подаренное нам прекрасное настроение, интересный рассказ, знакомство с удивительным озером и Евпаторией,
- ААнна3 августа 2024Экскурсия великолепна! Экскурсовод Анна выше всяких похвал.
- ССветлана3 августа 2024Благодарю за экскурсию Анну! Сын в восторге от лебедей, я - от соленого озера. Анна - обаятельная, милая, прекрасный водитель, интересный рассказчик, великолепный фотограф. Подарила нам только положительные эмоции! Спасибо!!
- ТТатьяна28 июля 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Виды волшебные, особенно поразили соляные озера. Благодаря Анне у меня появилось множество красивых фотографий, спасибо большое!
- ЛЛейла9 июля 2024Мне очень понравилось!
- JJulia29 июня 2024Прекрасная экскурсия, хороший гид, очень удобный автобус с кондиционером. С каждой экскурсией узнаю всё больше об этом прекрасном месте. Прям город музей-памятник. Сплошные достоинства и достопримечательности. Однозначно рекомендую посмотреть все красноты города, а озеро просто шикарное. Необычный цвет
- ЖЖанна5 июня 2024Были на лебедином озере, а потом на розовом. Все понравилось, только очень грязно на дамбе. Строительный мусор.
- ЯЯна31 августа 2020Индивидуальный фототур на озеро Сасык-Сиваш - закатная и ночная съёмкаНевероятно красивое место! Отличные впечатления! Экскурсия практически целебная - многие просто так ездят набирать соль и лечебные грязи, так что готовьте лопаты!:D
Ответы на вопросы от путешественников по Евпатории в категории «Розовое озеро Сасык-Сиваш»
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