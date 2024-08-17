Розовое озеро Сасык-Сиваш – экскурсии в Евпатории

Найдено 3 экскурсии в категории «Розовое озеро Сасык-Сиваш» в Евпатории, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Фототур на розовое озеро Сасык-Сиваш
14 отзывов
2 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фототур к розовому озеру Сасык-Сиваш: уникальные снимки в Евпатории
Погрузитесь в атмосферу удивительного озера Сасык-Сиваш, сделайте яркие снимки и покормите лебедей на Лебедином озере. Незабываемая фото-прогулка ждёт вас
Начало: Евпатория
«Озеро Сасык-Сиваш одно из самых ярких и удивительных мест в западном Крыму»
28 авг в 09:00
29 авг в 09:00
5 900 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка на розовое озеро Сасык-Сиваш
19 отзывов
2 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Групповая фотопрогулка на розовое озеро Сасык-Сиваш и лебединое озеро
Отправляйтесь на фотопрогулку по розовому озеру Сасык-Сиваш и лебединому озеру в Евпатории. Уникальные фото и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Улица Тучина 2, Собор Николая Чудотворца
«Приглашаю Вас посмотреть на чудеса нашего края: розовое озеро Сасык-Сиваш и лебединое озеро»
Расписание: Экскурсия состоится при записи минимум 2 человек
2 сен в 11:00
6 сен в 11:00
1 600 за человека
Отдых на розовом озере Сасык-Сиваш
На автобусе
5 отзывов
4 часа
Групповая
Отдых на розовом озере Сасык-Сиваш
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
«Сасык-Сиваш — крупнейшее озеро на территории полуострова Крым, площадь которого составляет 75 км²»
Расписание: По понедельникам
27 авг в 13:00
28 авг в 13:00
800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    17 августа 2024
    Фототур на розовое озеро Сасык-Сиваш
    Хотела бы поблагодарить Анну за чудесную поездку)) Отличное настроение и идеальные фотографии гарантированы!!)) Большая благодарность за экскурсию и поездку по таким местам.
  • О
    Ольга
    16 августа 2024
    Фототур на розовое озеро Сасык-Сиваш
    Фототур превзошел наши ожидания! Очень благодарны Анне за подаренное нам прекрасное настроение, интересный рассказ, знакомство с удивительным озером и Евпаторией,
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    за чудесные и яркие фото! И отдельное – за бережное отношение и заботу! Анна – приятный, открытый человек. Уверена, что если бы мы жили в Крыму, стали бы с ней подругами. Особенно хочется отметить вдумчивое и бережное отношение к природе. Для лебедей Анна приготовила два больших пакета с кормом. Особенно приятно, что это были крупы и зерна, а не хлеб, от которого страдают птицы. Когда в нашем присутствии посторонний турист попытался схватить лебедя, Анна защитила эту прекрасную птицу! Теперь о самом туре. После записи Анна связалась с нами лично. Обсудила детали и посоветовала, как лучше подготовиться, чтобы нам было комфортно. Нас встретили на вокзале. Машина удобная. По дороге Анна рассказала об истории Евпатории, посоветовала, какие достопримечательности лучше посетить, где перекусить и в каком районе будет удобнее остановиться. Когда я восхитилась красивыми сухоцветами на обочине, Анна остановила машину и вышла нарвать для меня букет (у меня болела спина, и я не смогла бы сделать это сама). С собой Анна привезла воду для омывания ног от соли и даже реквизит для фотосессии (яркие очки, бокал). А когда мы увидели готовые фото, сомнений не осталось: для Анны фототур – любимое дело, а не рутина! Очень рады знакомству с этой удивительной, приятной девушкой!

  • А
    Анна
    3 августа 2024
    Фототур на розовое озеро Сасык-Сиваш
    Экскурсия великолепна! Экскурсовод Анна выше всяких похвал.
  • С
    Светлана
    3 августа 2024
    Фотопрогулка на розовое озеро Сасык-Сиваш
    Благодарю за экскурсию Анну! Сын в восторге от лебедей, я - от соленого озера. Анна - обаятельная, милая, прекрасный водитель, интересный рассказчик, великолепный фотограф. Подарила нам только положительные эмоции! Спасибо!!
  • Т
    Татьяна
    28 июля 2024
    Фотопрогулка на розовое озеро Сасык-Сиваш
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Виды волшебные, особенно поразили соляные озера. Благодаря Анне у меня появилось множество красивых фотографий, спасибо большое!
  • Л
    Лейла
    9 июля 2024
    Фотопрогулка на розовое озеро Сасык-Сиваш
    Мне очень понравилось!
  • J
    Julia
    29 июня 2024
    Отдых на розовом озере Сасык-Сиваш
    Прекрасная экскурсия, хороший гид, очень удобный автобус с кондиционером. С каждой экскурсией узнаю всё больше об этом прекрасном месте. Прям город музей-памятник. Сплошные достоинства и достопримечательности. Однозначно рекомендую посмотреть все красноты города, а озеро просто шикарное. Необычный цвет
  • Ж
    Жанна
    5 июня 2024
    Отдых на розовом озере Сасык-Сиваш
    Были на лебедином озере, а потом на розовом. Все понравилось, только очень грязно на дамбе. Строительный мусор.
  • Я
    Яна
    31 августа 2020
    Индивидуальный фототур на озеро Сасык-Сиваш - закатная и ночная съёмка
    Невероятно красивое место! Отличные впечатления! Экскурсия практически целебная - многие просто так ездят набирать соль и лечебные грязи, так что готовьте лопаты!:D

Ответы на вопросы от путешественников по Евпатории в категории «Розовое озеро Сасык-Сиваш»

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Сколько стоит экскурсия по Евпатории в августе 2024
Сейчас в Евпатории в категории "Розовое озеро Сасык-Сиваш" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 5 900. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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