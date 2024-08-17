читать дальше

за чудесные и яркие фото! И отдельное – за бережное отношение и заботу! Анна – приятный, открытый человек. Уверена, что если бы мы жили в Крыму, стали бы с ней подругами. Особенно хочется отметить вдумчивое и бережное отношение к природе. Для лебедей Анна приготовила два больших пакета с кормом. Особенно приятно, что это были крупы и зерна, а не хлеб, от которого страдают птицы. Когда в нашем присутствии посторонний турист попытался схватить лебедя, Анна защитила эту прекрасную птицу! Теперь о самом туре. После записи Анна связалась с нами лично. Обсудила детали и посоветовала, как лучше подготовиться, чтобы нам было комфортно. Нас встретили на вокзале. Машина удобная. По дороге Анна рассказала об истории Евпатории, посоветовала, какие достопримечательности лучше посетить, где перекусить и в каком районе будет удобнее остановиться. Когда я восхитилась красивыми сухоцветами на обочине, Анна остановила машину и вышла нарвать для меня букет (у меня болела спина, и я не смогла бы сделать это сама). С собой Анна привезла воду для омывания ног от соли и даже реквизит для фотосессии (яркие очки, бокал). А когда мы увидели готовые фото, сомнений не осталось: для Анны фототур – любимое дело, а не рутина! Очень рады знакомству с этой удивительной, приятной девушкой!