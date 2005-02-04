Древние пещеры горы Чатыр-Даг

На нижнем плато пятой по высоте горы в Крыму Чатыр-Даг расположены всемирно известные карстовые...

На нижнем плато пятой по высоте горы в Крыму Чатыр-Даг расположены всемирно известные карстовые пещеры Мраморная и Эмине-Баир-Хосар, которые мы с вами посетим! Пещеры поражают обилием сталактитов, сталагмитов, сталагнатов, имеющих порой причудливые очертания, которые вдохновили на названия залов – «Галерея сказок» – в Мраморной пещере, зал «Идолов» – в Эмине-Баир-Хосар.

Вы пройдетесь по залам древних пещер, поразитесь их масштабам и увидите палеонтологический мини-музей.
Древние пещеры горы Чатыр-Даг
Древние пещеры горы Чатыр-Даг
Древние пещеры горы Чатыр-Даг
Древние пещеры горы Чатыр-Даг
Древние пещеры горы Чатыр-Даг

Что вы увидите 🤩

  • Гора Чатыр-Даг
  • Пещера Эмине-Баир-Хосар
  • «Мраморная» пещера
Об экскурсии
Гора Чатыр-Даг
Это пятая по высоте гора в Крыму, выше Ай-Петри. С нее открываются фантастические виды на крымские горы и наивысшую точку Крыма – Роман-Кош, а также поселок Научный и знаменитую Крымскую обсерваторию. Чатыр-Даг позволит вам прочувствовать его необыкновенную атмосферу, вы побываете будто бы в другом мире. На нижнем плато горы расположены всемирно известные карстовые пещеры Мраморная и Эмине-Баир-Хосар, которые мы с вами посетим! Пещеры поражают обилием сталактитов, сталагмитов, сталагнатов, имеющих порой причудливые очертания, которые вдохновили на названия залов – «Галерея Сказок» – в Мраморной пещере, зал «Идолов» – в Эмине-Баир-Хосар.
Пещера Эмине-Баир-Хосар
Эта карстовая пещера вертикального типа расположена недалеко от Мраморной пещеры на нижнем плато массива Чатыр-Даг. Она завораживает своей диковинной красотой и таинственной атмосферой. Пещере более 10 млн. лет, а ее длина более двух километров! В переводе с тюркского ее название означает «колодец на склоне возле дуба». Также ее называют «Мамонтовой», поскольку в ней хранятся скелеты древних доисторических животных, которые положены в основу небольшого палеонтологического музея.
«Мраморная» пещера
Мраморная пещера включает в себя масштабные залы со сталагмитами и сталактитами, которые напоминают причудливый сказочный замок. Здесь есть все для удобства туристов: удобные спуски, освещение и поручни. Здесь вы сможете увидеть любопытные экспонаты с окаменелыми костями животных, включая настоящие останки саблезубого тигра или пещерного льва!
Обед и отдых
После посещения пещер нас ждет остановка у подножия Чатыр-Дага в уютном кафе «Привал», где готовят очень вкусные восточные блюда. На месте – просторное помещение, приветливый и внимательный персонал, радушные хозяева, для детей белки в клетке, сказочная детская площадка с качелями и избушкой на курьих ножках!
Рекомендации
  • В пещерах постоянная температура +5 С°, +8 С° и влажность 100%. Возьмите с собой теплую одежду!

Цены на экскурсию

Для группы 1-50 человек
Взрослый
1 300 ₽
Детский
1 200 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсионное сопровождение.
Что не входит
  • Пещера Мраморная (600 руб. /взрослый 300 руб. /детский)
  • Пещера Эмине-Баир-Хосар (600 руб. /взрослый 300 руб. /детский).
Место начала и завершения
Евпатория, Интернациональная улица, 145
Когда и сколько длится?
Когда: Среда и суббота в 7:55
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Среда и суббота в 7:55

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