Об экскурсии

Гора Чатыр-Даг

Это пятая по высоте гора в Крыму, выше Ай-Петри. С нее открываются фантастические виды на крымские горы и наивысшую точку Крыма – Роман-Кош, а также поселок Научный и знаменитую Крымскую обсерваторию. Чатыр-Даг позволит вам прочувствовать его необыкновенную атмосферу, вы побываете будто бы в другом мире. На нижнем плато горы расположены всемирно известные карстовые пещеры Мраморная и Эмине-Баир-Хосар, которые мы с вами посетим! Пещеры поражают обилием сталактитов, сталагмитов, сталагнатов, имеющих порой причудливые очертания, которые вдохновили на названия залов – «Галерея Сказок» – в Мраморной пещере, зал «Идолов» – в Эмине-Баир-Хосар.

Пещера Эмине-Баир-Хосар

Эта карстовая пещера вертикального типа расположена недалеко от Мраморной пещеры на нижнем плато массива Чатыр-Даг. Она завораживает своей диковинной красотой и таинственной атмосферой. Пещере более 10 млн. лет, а ее длина более двух километров! В переводе с тюркского ее название означает «колодец на склоне возле дуба». Также ее называют «Мамонтовой», поскольку в ней хранятся скелеты древних доисторических животных, которые положены в основу небольшого палеонтологического музея.

«Мраморная» пещера

Мраморная пещера включает в себя масштабные залы со сталагмитами и сталактитами, которые напоминают причудливый сказочный замок. Здесь есть все для удобства туристов: удобные спуски, освещение и поручни. Здесь вы сможете увидеть любопытные экспонаты с окаменелыми костями животных, включая настоящие останки саблезубого тигра или пещерного льва!

Обед и отдых

После посещения пещер нас ждет остановка у подножия Чатыр-Дага в уютном кафе «Привал», где готовят очень вкусные восточные блюда. На месте – просторное помещение, приветливый и внимательный персонал, радушные хозяева, для детей белки в клетке, сказочная детская площадка с качелями и избушкой на курьих ножках!

Рекомендации