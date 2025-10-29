Мы отправимся с вами на одну из самых популярных локаций для фотосессий в Крыму — необыкновенное озеро Сасык-Сиваш! Его уникальность и притягательность в целебной грязи и соли, которая придает воде фантастический розовый цвет. Тур на Сасык-Сиваш с прогулкой по берегу, принятием целебных воздушных ванн и кормлением лебедей
Описание экскурсииЧто вас ждет: Сасык-Сиваш — крупнейшее озеро на территории полуострова Крым, площадь которого составляет 75 км². Самая глубокая точка озера — 1,2 метра, средняя — 50 см. Сасык-Сиваш Крыма подступает к Евпатории с юго-востока. С середины лета по осень на дно выпадает слой соли толщиной 15-20 см! На его берегу вы сможете подышать целебным воздухом, насыщенным ионами соли, и сделать яркие эффектные фотографии. Важная информация:
- Возьмите с собой: головной убор, воду, шлепанцы для ходьбы по озеру, корм для лебедей (зерно, овощи).
- Возможно в каком-то месте по маршруту нужно будет пройти по грязи.
По понедельникам
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Розовое озеро Сасык-Сиваш
- Лебединое озеро
Что включено
- Транспорт
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Корм для лебедей
- Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Интернациональная, д. 145
Завершение: Евпатория, ул. Интернациональная, д. 145
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой: головной убор, воду, шлепанцы для ходьбы по озеру, корм для лебедей (зерно, овощи)
- Возможно в каком-то месте по маршруту нужно будет пройти по грязи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Чудесно! Космические пейзажи! Прекрасный экскурсовод! Всем рекомендую!
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О
Всё посмотрели, всё понравилось, экскурсовод умница, рассказывал очень интересно, экскурсией довольны!!!!!
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А
Добрый день! Спасибо за возможность посетить такие красоты Крыма! Мы на след. день уезжали и такая поездка (всего 4 часа), была в самый раз! Замечательный гид, рассказа много нового и
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J
Прекрасная экскурсия, хороший гид, очень удобный автобус с кондиционером.
С каждой экскурсией узнаю всё больше об этом прекрасном месте.
Прям город музей-памятник. Сплошные достоинства и достопримечательности.
Однозначно рекомендую посмотреть все красноты города, а озеро просто шикарное. Необычный цвет
С каждой экскурсией узнаю всё больше об этом прекрасном месте.
Прям город музей-памятник. Сплошные достоинства и достопримечательности.
Однозначно рекомендую посмотреть все красноты города, а озеро просто шикарное. Необычный цвет
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Н
Потрясающий экскурсавод, который рассказывал с интересом и вовлеченностью в процесс. Комфортабельный, чистый автобус. На экскурсии "три озера" я покормила лебедей, увидела,реально,розовый цвет озера, сделала необыкновенные фото))). Осталась довольна поездкой.)))
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Е
Понравилась очень сама экскурсия. особенно хотелось бы отметить экскурсовода Викторию за ёмкие комментарии во время экскурсии.
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