Армянский храм Сурб Никогайос и французские автографы: экскурсия по Евпатории
В мифы и легенды, конечно, верится с трудом, но они добавляют в нашу жизнь романтики.
Город, который за свою богатую историю в 2 500 лет успел поменять несколько имен, но, что более удивительно он еще и поменял несколько раз свое гражданство. Конечно же, речь идет о Евпатории. Город, окутанный множеством легенд и тайн.
Город, который за свою богатую историю в 2 500 лет успел поменять несколько имен, но, что более удивительно он еще и поменял несколько раз свое гражданство. Конечно же, речь идет о Евпатории. Город, окутанный множеством легенд и тайн.
Ближайшие даты:
3
апр
апр
4
апр
апр
5
апр
апр
6
апр
апр
7
апр
апр
9
апр
апр
10
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Старинная Евпатория
- Кроме моря и солнечных пляжей
- Предлагает неторопливые прогулки по старому городу и знакомство с местными достопримечательностями: Кенасы Караимов
- Текие дервишей
- Гезлевская башня и базарные ворота
- Мечеть Хан-Джами
- Синагога Егия-Капай и многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Неспешная прогулка по городу, овеянному легендами и рассказами
В нашем путешествии мы узнаем, как история города связана с историей Византии и Османской империей, императором Александром I, Николаем II, историком Костомаровым, А. Суворовым и многими другими знаковыми личностями. Побываем на улице Караева, где находится единственный в России памятник, представляющий суфийское течение исламской религии-обитель дервишей. Мы зайдем в армянский храм XIX века Сурб Никогайос. Церковь на стенах которой остались французские автографы со времен Крымской войны.
Углубляясь в старый город мы попадем в ее иудейскую часть и узнаем судьбу евреев, населявших территорию Крыма в средние века. Мы подойдем к главному культурному историческому и религиозному центру крымских караимов — караимские кенассы и узнаем историю и легенды самого малочисленного народа — караимов, их роль в судьбе Российской империи. Узнаем о чем молчат турецкие бани Гезлева и как они связаны с судьбой Роксоланы (Хюррем) — супруги Султана Сулеймана Великолепного I. На выходе из старого города познакомимся с непростой судьбой двух главных святынь полуострова-христианской и мусульманской: мечетью Джума-Хан-Джами и Свято-Николаевским собором. Узнаем, что их объеденяет вот уже на протяжении нескольких столетий.
И это еще не все, что нас ждет на извилистых улочках города Евпатории: он же Гезлев, он же Керкенитида. И если вы чувствует, что хотите впервые или снова почувствовать аромат кофе и вкус караимской и крымской кухни, проводить закат под крики чаек и, прогулявшись по закоулками Гезлева, выпить кофе по-турецки там, куда ходят только местные, — присоединяйтесь к путешествию! В моих путешествиях всегда есть то, что невозможно или очень сложно повторить самостоятельно. Так будет и на этот раз.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Каждый день в 10.00, 15.00, 18.00
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Тучина 2, Святониколаевский собор, ЕвпаторияЗавершение: ул. Тучина 2, Святониколаевский собор
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 10.00, 15.00, 18.00Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр Гроздов
5 сен 2022
Е
Елена Сёмина
21 авг 2022
Огромное спасибо нашему экскурсоводу Ирине за интереснейшую экскурсию! Узнали о Евпатории с самых её истоков. Погуляли по улочкам по которым ходили правители, знаменитости. . Увидели храмы, мечети. . Притронулись к истории)
Е
Евгения Ковалева
21 авг 2022
Потрясающий экскурсовод. Интересно, без утомительных и монотонных изречений. Зато с юмором, весело, совсем неутомительно узнали о многих уголках и исторических моментах старой Евпатории. Очень рекомендуем Ирину, как профи гида!!!! Спасибо ❤❤❤
Е
Евгений Гаврилов
14 авг 2022
Нам все очень понравилось. Спасибо
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Евпатории
Индивидуальные
Пешеходные
Экскурсии по маршруту «Малый Иерусалим»
Похожие туры из Евпатории
Индивидуальная
Оксана
Евпатория - от Средневековья до XX века
Увлекательная прогулка от этнического Гёзлёва до советских курортных улочек
Гёзлёвские ворота
Сегодня
Завтра
5 апр
6 апр
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Нина
Погружение в Евпаторию: звуки, ароматы, вкусы и фактуры
Разобраться в истории города и погрузиться в атмосферу этнических кварталов Малого Иерусалима
Свято-Никольский собор
Сегодня
Завтра
6 апр
7 апр
52003 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Ольга
Малый Иерусалим - сердце Евпатории
Погулять по Старому городу, увидеть храмы разных религий и узнать их историю
центральный вход в мечеть Джума-Джами
Завтра
5 апр
6 апр
7 апр
от 2 600₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии