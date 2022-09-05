Что вас ожидает:

Неспешная прогулка по городу, овеянному легендами и рассказами

В нашем путешествии мы узнаем, как история города связана с историей Византии и Османской империей, императором Александром I, Николаем II, историком Костомаровым, А. Суворовым и многими другими знаковыми личностями. Побываем на улице Караева, где находится единственный в России памятник, представляющий суфийское течение исламской религии-обитель дервишей. Мы зайдем в армянский храм XIX века Сурб Никогайос. Церковь на стенах которой остались французские автографы со времен Крымской войны.

Углубляясь в старый город мы попадем в ее иудейскую часть и узнаем судьбу евреев, населявших территорию Крыма в средние века. Мы подойдем к главному культурному историческому и религиозному центру крымских караимов — караимские кенассы и узнаем историю и легенды самого малочисленного народа — караимов, их роль в судьбе Российской империи. Узнаем о чем молчат турецкие бани Гезлева и как они связаны с судьбой Роксоланы (Хюррем) — супруги Султана Сулеймана Великолепного I. На выходе из старого города познакомимся с непростой судьбой двух главных святынь полуострова-христианской и мусульманской: мечетью Джума-Хан-Джами и Свято-Николаевским собором. Узнаем, что их объеденяет вот уже на протяжении нескольких столетий.

И это еще не все, что нас ждет на извилистых улочках города Евпатории: он же Гезлев, он же Керкенитида. И если вы чувствует, что хотите впервые или снова почувствовать аромат кофе и вкус караимской и крымской кухни, проводить закат под крики чаек и, прогулявшись по закоулками Гезлева, выпить кофе по-турецки там, куда ходят только местные, — присоединяйтесь к путешествию! В моих путешествиях всегда есть то, что невозможно или очень сложно повторить самостоятельно. Так будет и на этот раз.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.