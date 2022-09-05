Евпатория - город с историей в 2 500 лет

Армянский храм Сурб Никогайос и французские автографы: экскурсия по Евпатории

5
4 отзыва
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В мифы и легенды, конечно, верится с трудом, но они добавляют в нашу жизнь романтики.

Город, который за свою богатую историю в 2 500 лет успел поменять несколько имен, но, что более удивительно он еще и поменял несколько раз свое гражданство. Конечно же, речь идет о Евпатории. Город, окутанный множеством легенд и тайн.
Евпатория - город с историей в 2 500 лет
Евпатория - город с историей в 2 500 лет
Евпатория - город с историей в 2 500 лет
Евпатория - город с историей в 2 500 лет
Евпатория - город с историей в 2 500 лет
Евпатория - город с историей в 2 500 лет
Евпатория - город с историей в 2 500 лет
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Что вас ожидает:

  • Старинная Евпатория
  • Кроме моря и солнечных пляжей
  • Предлагает неторопливые прогулки по старому городу и знакомство с местными достопримечательностями: Кенасы Караимов
  • Текие дервишей
  • Гезлевская башня и базарные ворота
  • Мечеть Хан-Джами
  • Синагога Егия-Капай и многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Неспешная прогулка по городу, овеянному легендами и рассказами
В нашем путешествии мы узнаем, как история города связана с историей Византии и Османской империей, императором Александром I, Николаем II, историком Костомаровым, А. Суворовым и многими другими знаковыми личностями. Побываем на улице Караева, где находится единственный в России памятник, представляющий суфийское течение исламской религии-обитель дервишей. Мы зайдем в армянский храм XIX века Сурб Никогайос. Церковь на стенах которой остались французские автографы со времен Крымской войны.
Углубляясь в старый город мы попадем в ее иудейскую часть и узнаем судьбу евреев, населявших территорию Крыма в средние века. Мы подойдем к главному культурному историческому и религиозному центру крымских караимов — караимские кенассы и узнаем историю и легенды самого малочисленного народа — караимов, их роль в судьбе Российской империи. Узнаем о чем молчат турецкие бани Гезлева и как они связаны с судьбой Роксоланы (Хюррем) — супруги Султана Сулеймана Великолепного I. На выходе из старого города познакомимся с непростой судьбой двух главных святынь полуострова-христианской и мусульманской: мечетью Джума-Хан-Джами и Свято-Николаевским собором. Узнаем, что их объеденяет вот уже на протяжении нескольких столетий.
И это еще не все, что нас ждет на извилистых улочках города Евпатории: он же Гезлев, он же Керкенитида. И если вы чувствует, что хотите впервые или снова почувствовать аромат кофе и вкус караимской и крымской кухни, проводить закат под крики чаек и, прогулявшись по закоулками Гезлева, выпить кофе по-турецки там, куда ходят только местные, — присоединяйтесь к путешествию! В моих путешествиях всегда есть то, что невозможно или очень сложно повторить самостоятельно. Так будет и на этот раз.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Каждый день в 10.00, 15.00, 18.00

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Тучина 2, Святониколаевский собор, Евпатория
Завершение: ул. Тучина 2, Святониколаевский собор
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10.00, 15.00, 18.00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
5 сен 2022
Е
21 авг 2022
Огромное спасибо нашему экскурсоводу Ирине за интереснейшую экскурсию! Узнали о Евпатории с самых её истоков. Погуляли по улочкам по которым ходили правители, знаменитости. . Увидели храмы, мечети. . Притронулись к истории)
Е
21 авг 2022
Потрясающий экскурсовод. Интересно, без утомительных и монотонных изречений. Зато с юмором, весело, совсем неутомительно узнали о многих уголках и исторических моментах старой Евпатории. Очень рекомендуем Ирину, как профи гида!!!! Спасибо ❤❤❤
Е
14 авг 2022
Нам все очень понравилось. Спасибо

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