Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по Евпатории: Маршрут «Малый Иерусалим»
Погрузитесь в атмосферу старой Евпатории на индивидуальной экскурсии «Малый Иерусалим». Узкие улочки, древние храмы и уникальные впечатления ждут вас
Начало: Ул. Тучина, Д.1. Возле пандуса слева от ступеней г...
Расписание: Ежедневно в удобное для экскурсантов время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
950 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Караимский тур по Евпатории: Малый Иерусалим и караимская культура
Погрузитесь в историю Евпатории с Караимским туром. Узнайте о культуре караимов, посетите 6 храмов и попробуйте блюда национальной кухни
Начало: Ул. Караева, д. 16а
Расписание: C понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Вечерняя экскурсия по прохладной Евпатории
Погрузитесь в историю Евпатории на экскурсии: Малый Иерусалим, квартал Джеваль, суфийский храм, армянский храм, синагога, Караимская улица, мечеть, дом Дувана
Начало: Евпатория, ул. Караева,13-а
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга31 марта 2025Великолепная прогулка по « Малому Иерусалиму» с гидом Игорем превзошла все ожидания. Оригинальная авторская подача материала сопровождалась видеосъёмкой, было интересно, познавательно, весело и непринужденно. Рекомендую всем, отличная экскурсия
- ССергей28 марта 2025С экскурсоводом Игорем ничего лучше быть не может. Супер!
- ЕЕкатерина26 марта 2025Была на индивидуальной экскурсии в марте. Понравился подход экскурсовода, особенно продуманность в плане технической оснащённости программы. Советую к посещению!
- ТТатьяна4 января 2025Благодарим экскурсовода Татьяну, прекрасная прогулка по историческому месту города. Очень знающий, контактный, тактичный профессионал. Было весьма интересно и познавательно
- ТТатьяна30 сентября 2024Отличный и познавательный вечер в Евпатории Благодаря Игорю и его интересной и увлекательной экскурсии провели отличный первый вечер в Евпатории. Смело
- ООлег11 августа 2024Очень интересный рассказ о религиозных и исторических местах Старого города. Вечерняя экскурсия по прохладным улицам Малого Иерусалима. Рекомендуем всем отдыхающим.
- ИИрина10 июля 2024Экскурсия с гидом Татьяной прошла очень интересно. Много увидели и услышали. Евпатория - это не только море, но и многие достопримечательности! Спасибо за экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Евпатории в категории «Собор Святого Николая Чудотворца»
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