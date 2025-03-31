Собор Святого Николая Чудотворца – экскурсии в Евпатории

Найдено 3 экскурсии в категории «Собор Святого Николая Чудотворца» в Евпатории, цены от 950 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Прогулка по «Малому Иерусалиму»
Пешая
1.5 часа
56 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по Евпатории: Маршрут «Малый Иерусалим»
Погрузитесь в атмосферу старой Евпатории на индивидуальной экскурсии «Малый Иерусалим». Узкие улочки, древние храмы и уникальные впечатления ждут вас
Начало: Ул. Тучина, Д.1. Возле пандуса слева от ступеней г...
Расписание: Ежедневно в удобное для экскурсантов время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
950 ₽ за экскурсию
Караимский тур по Евпатории
Пешая
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Караимский тур по Евпатории: Малый Иерусалим и караимская культура
Погрузитесь в историю Евпатории с Караимским туром. Узнайте о культуре караимов, посетите 6 храмов и попробуйте блюда национальной кухни
Начало: Ул. Караева, д. 16а
Расписание: C понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за экскурсию
Видео и фото на Малом Иерусалиме
Пешая
1.5 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Вечерняя экскурсия по прохладной Евпатории
Погрузитесь в историю Евпатории на экскурсии: Малый Иерусалим, квартал Джеваль, суфийский храм, армянский храм, синагога, Караимская улица, мечеть, дом Дувана
Начало: Евпатория, ул. Караева,13-а
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    31 марта 2025
    Прогулка по «Малому Иерусалиму»
    Великолепная прогулка по « Малому Иерусалиму» с гидом Игорем превзошла все ожидания. Оригинальная авторская подача материала сопровождалась видеосъёмкой, было интересно, познавательно, весело и непринужденно. Рекомендую всем, отличная экскурсия
  • С
    Сергей
    28 марта 2025
    Прогулка по «Малому Иерусалиму»
    С экскурсоводом Игорем ничего лучше быть не может. Супер!
  • Е
    Екатерина
    26 марта 2025
    Прогулка по «Малому Иерусалиму»
    Была на индивидуальной экскурсии в марте. Понравился подход экскурсовода, особенно продуманность в плане технической оснащённости программы. Советую к посещению!
  • Т
    Татьяна
    4 января 2025
    Караимский тур по Евпатории
    Благодарим экскурсовода Татьяну, прекрасная прогулка по историческому месту города. Очень знающий, контактный, тактичный профессионал. Было весьма интересно и познавательно
  • Т
    Татьяна
    30 сентября 2024
    Видео и фото на Малом Иерусалиме
    Отличный и познавательный вечер в Евпатории Благодаря Игорю и его интересной и увлекательной экскурсии провели отличный первый вечер в Евпатории. Смело
    читать дальше

    рекомендую. Прогулялись по старому городу, узнали массу интересного об этих местах, о Крыме. Игорь отвечал на все вопросы. Экскурсия была интерактивная. Отдельное спасибо, что экскурсия была проведена для нас двоих. Это говорит о высоком профессионализме и любви к своему делу. Спасибо, Игорь.

  • О
    Олег
    11 августа 2024
    Видео и фото на Малом Иерусалиме
    Очень интересный рассказ о религиозных и исторических местах Старого города. Вечерняя экскурсия по прохладным улицам Малого Иерусалима. Рекомендуем всем отдыхающим.
  • И
    Ирина
    10 июля 2024
    Караимский тур по Евпатории
    Экскурсия с гидом Татьяной прошла очень интересно. Много увидели и услышали. Евпатория - это не только море, но и многие достопримечательности! Спасибо за экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Евпатории в категории «Собор Святого Николая Чудотворца»

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Сколько стоит экскурсия по Евпатории в апреле 2025
Сейчас в Евпатории в категории "Собор Святого Николая Чудотворца" можно забронировать 3 экскурсии от 950 до 4000. Туристы уже оставили гидам 97 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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