Почему туристы выбирая между разными предложениями, останавливаются на этой?

1. Подъём на звонницу собора. Только со мной Вы увидите красоту залива и старого города с высоты птичьего полёта.

2. Поющий гид. Единственная в мире экскурсия, на которой я подытоживаю классический рассказ об историческом объекте полуминутным пением вживую. Нравится и детям и взрослым. Тысячи туристов оценили этот нестандартный подход своими улыбками.

3. Задействование портативного видеопроектора. С его помощью мы, помимо прочего контента, увидим, как император Николай II побывал в Евпаторийском соборе, после чего проверим вашу интуицию, одгадывая видеозагадку.

На этой незабываемой экскурсии мы побываем в самом сердце старой Евпатории — прогуляемся по узким витиеватым улочкам, таящим в себе сотни историй!

Мы воочию увидим армянский храм, купеческую и ремесленную синагоги, местную стену плача, средневековые турецкие бани, Ханскую мечеть, Текие дервишей.

Я расскажу не только о достопримечательностях, но и о том, как возник и развивался на протяжении 25 веков наш приморский городок.

Эта экскурсия понравилась 100% экскурсантов, побывавших на ней!