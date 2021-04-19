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Что вас ожидает:
- Собор святого Николая
- Армянский храм
- Реконструкцию средневековых крепостных ворот
- Ремесленную синагогу
- Текие дервишей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Почему туристы выбирая между разными предложениями, останавливаются на этой?
1. Подъём на звонницу собора. Только со мной Вы увидите красоту залива и старого города с высоты птичьего полёта.
2. Поющий гид. Единственная в мире экскурсия, на которой я подытоживаю классический рассказ об историческом объекте полуминутным пением вживую. Нравится и детям и взрослым. Тысячи туристов оценили этот нестандартный подход своими улыбками.
3. Задействование портативного видеопроектора. С его помощью мы, помимо прочего контента, увидим, как император Николай II побывал в Евпаторийском соборе, после чего проверим вашу интуицию, одгадывая видеозагадку.
На этой незабываемой экскурсии мы побываем в самом сердце старой Евпатории — прогуляемся по узким витиеватым улочкам, таящим в себе сотни историй!
Мы воочию увидим армянский храм, купеческую и ремесленную синагоги, местную стену плача, средневековые турецкие бани, Ханскую мечеть, Текие дервишей.
Я расскажу не только о достопримечательностях, но и о том, как возник и развивался на протяжении 25 веков наш приморский городок.
Эта экскурсия понравилась 100% экскурсантов, побывавших на ней!
Ежедневно в удобное для экскурсантов время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ул. Тучина, 2Завершение: Ул. Революции, 36
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в удобное для экскурсантов времяЭкскурсия длится около 2.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- В данной экскурсии не предусмотрено посещение объектов
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
19 апр 2021
Отличная экскурсия, очень хороший и веселый экскурсовод. Рассказывал, показывал. Мы остались очень довольны! . Спасибо Игорь!!!!
Для информации: апрель для Крыма месяц "зимний" попасть в Теки дервишей, бани или еще какие-то интересное место не реально, все закрыто, только заранее по звонку. Синагога закрыта по субботам.
Для информации: апрель для Крыма месяц "зимний" попасть в Теки дервишей, бани или еще какие-то интересное место не реально, все закрыто, только заранее по звонку. Синагога закрыта по субботам.
z
zvezda_a
22 фев 2021
Были на данной экскурсии 21 февраля 2021 года. Очень вежливый молодой человек Игорь рассказывал нашей группе из 10 человек (7 взрослых и 3 детей) о истории города Евпатории. Многое было услышано, было интересно. Из плюсов: Очень адекватный экскурсовод, идет на встречу туристам. Нам пришлось перенести время из-за своих обстоятельств, уточнять количество людей - Игорь везде шел на встречу. Обращал внимание на детей, внимание которых очень тяжело удержать в течении 2-х часов. Наши дети в возрасте от 8 до 10 лет. Задавал им вопросы, они с радостью пытались найти ответы. Я думаю, что-то у них в голове обязательно останется. Очень понравилась история о Храме Николая Чудотворца в Старом городе. Сам храм, его убранство. Из минусов: Погода была промозглая, +3, скользко и грязно. Поэтому 2 часа нам было тяжело слушать, все очень замерзли. С погодой не повезло. Я думаю с детьми конечно программа тяжеловата. Немного бы укоротила бы ее и сделала часа на полтора, чтобы люди и наслушались вдоволь и не уставали.
e
elenasav
4 ноя 2020
Мы выбрали замечательного экскурсрвода Игоря. С хорошим чувством юмора, он рассказывал интересно, скучно не было. Вместо 2х часов, у нас получилось почти три часа, которые пролетети неземетно. На экскурсии помимо взрослых, были еще две девочки 12 лет, которым тоже было интересно. Игорь смог привлечь их внимание, что порадовало взрослых. Мы часто пользуемся услугами экскурсовода в разных городах и Игорь оказался одним из лучших, у кого мы заказывали индивидуальную экскурсию. Очень рекомендуем Игоря!
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raduga8
24 сен 2020
Очень атмосферно
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