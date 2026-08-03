Об экскурсии Известно, что Южный берег Крыма славится фантастическими пейзажами, пышной субтропической растительностью и приобретшими мировую славу, дворцами и парками. В рамках нашего тура вы увидите настоящий шедевр Южного побережья — Ливадийский дворец, который расположен всего в 3 км. от Ялты. Ливадийский дворец представляет собой великолепный архитектурный ансамбль, возводившийся как южная резиденция для императорской семьи. Это белоснежное здание, построенное в стиле неоренессанса в конце XIX века, было излюбленным местом отдыха царской семьи: три поколения Романовых проводили летние каникулы в этом дворце. В течение столетия дворцу отводились разные роли: резиденции семьи Романовых, санатория, госпиталя, государственной дачи № 1. Здесь не раз проходили международные встречи и конференции. Сегодня Ливадийский дворец служит не только музеем, но и местом проведения саммитов глав государств и других международных собраний. У вас будет возможность прогуляться по придворцовой и парковой территории и насладиться видами. Со смотровой площадки сможете полюбоваться визитной карточкой Крыма — замком «Ласточкино гнездо», расположенным на 40-метровой Аврориной скале. Краткая программа экскурсии • Ливадийский дворец и парк.

Замок «Ласточкино гнездо». - экскурсия по набережной • Свободное время на набережной Ялты (1,5 ч).