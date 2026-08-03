Вас ждет поездка в самый центр Южного берега Крыма — Ялту! Этот город-курорт привлекает гостей своими пейзажами, чистым, мягким и в меру влажным воздухом.
Поскольку город с трех сторон окружен горами,
Поскольку город с трех сторон окружен горами,
Описание экскурсии
Об экскурсии Известно, что Южный берег Крыма славится фантастическими пейзажами, пышной субтропической растительностью и приобретшими мировую славу, дворцами и парками. В рамках нашего тура вы увидите настоящий шедевр Южного побережья — Ливадийский дворец, который расположен всего в 3 км. от Ялты. Ливадийский дворец представляет собой великолепный архитектурный ансамбль, возводившийся как южная резиденция для императорской семьи. Это белоснежное здание, построенное в стиле неоренессанса в конце XIX века, было излюбленным местом отдыха царской семьи: три поколения Романовых проводили летние каникулы в этом дворце. В течение столетия дворцу отводились разные роли: резиденции семьи Романовых, санатория, госпиталя, государственной дачи № 1. Здесь не раз проходили международные встречи и конференции. Сегодня Ливадийский дворец служит не только музеем, но и местом проведения саммитов глав государств и других международных собраний. У вас будет возможность прогуляться по придворцовой и парковой территории и насладиться видами. Со смотровой площадки сможете полюбоваться визитной карточкой Крыма — замком «Ласточкино гнездо», расположенным на 40-метровой Аврориной скале. Краткая программа экскурсии • Ливадийский дворец и парк.
Замок «Ласточкино гнездо». - экскурсия по набережной • Свободное время на набережной Ялты (1,5 ч).
По воскресеньям в 06:10
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ялта
- Ливадийский дворец и парк
- Замок «Ласточкино гнездо»
- Набережная Ялты
Что включено
- Транспорт
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Входной билет в Ливадийский дворец и парк - 700 руб.
- Питание, личные расходы
- Никитский сад (воскресенье) 900 р
Место начала и завершения?
Евпатория, ул. Интернациональная, д. 145
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 06:10
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Мы побывали на достопримечательности Крыма, Ласточкино гнездо, виды открываются невероятные. В который раз убеждаюсь в потрясающей красоте природы Черноморского побережья. Посетили Ливадийский дворец и окунулись в прошлое. Уважение тем людям, которые повествуют нам о времени периода Царской России, ведь без прошлого, нет будущего. Обязательно посетите данную экскурсию и вы останетесь в восторге. Спасибо большое гиду Лилии🤗
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С
Шикарная экскурсия! Опытный и душевный экскурсовод Лиля, водитель Искандер-просто профи!!!! На автобусе по Евпатории, Ялте-жто ещё тот высший пилотаж)))) Экскурсии везде были интересные, легко слушать, смотреть, и теперь радостно вспоминать, спасибо большое!!!
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Д
Экскурсия прошла хорошо, мне понравилась, экскурсовод много чего интересного рассказал. Одно что испортило нам экскурсию это было то, что было очень холодно.
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О
Организация самой экскурсии,очень интересный экскурсовод,знающая свое дело. Все увиденное было потрясающим. Спасибо вам большое за вашу работу.
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Т
Прекрасная подборка достопримечательностей в одной экскурсии. Подходит для пожилых людей и детей,.
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Ч
Прекрасная подборка достопримечательностей в одной экскурсии. Подходит для пожилых людей и детей,.
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Входит в следующие категории Евпатории
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