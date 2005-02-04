Вас ждет поездка в самый центр Южного берега Крыма - Ялту! Этот город-курорт привлекает гостей...

Вас ждет поездка в самый центр Южного берега Крыма — Ялту! Этот город-курорт привлекает гостей своими пейзажами, чистым, мягким и в меру влажным воздухом.

Поскольку город с трех сторон окружен горами, а с четвертой — Черным морем, здесь нет сильного зноя летом и морозов зимой, что делает отдых в Ялте очень комфортным.

Не упустите возможность прогуляться по роскошной набережной и полюбоваться фантастическими видами на море и горы.
Ялта - Ливадия
Ялта - Ливадия
Ялта - Ливадия
Ялта - Ливадия
Ялта - Ливадия
Ялта - Ливадия

Что вы увидите 🤩

  • Ялта
  • Ливадийский дворец и парк
  • Замок «Ласточкино гнездо»
Об экскурсии
Известно, что Южный берег Крыма славится фантастическими пейзажами, пышной субтропической растительностью и приобретшими мировую славу, дворцами и парками. В рамках нашего тура вы увидите настоящий шедевр Южного побережья — Ливадийский дворец, который расположен всего в 3 км от Ялты.
Ливадийский дворец представляет собой великолепный архитектурный ансамбль, возводившийся как южная резиденция для императорской семьи. Это белоснежное здание, построенное в стиле неоренессанса в конце XIX века, было излюбленным местом отдыха царской семьи: три поколения Романовых проводили летние каникулы в этом дворце. В течение столетия дворцу отводились разные роли: резиденции семьи Романовых, санатория, госпиталя, государственной дачи № 1. Здесь не раз проходили международные встречи и конференции.
Сегодня Ливадийский дворец служит не только музеем, но и местом проведения саммитов глав государств и других международных собраний. У вас будет возможность прогуляться по придворцовой и парковой территории и насладиться видами.
Кроме того, в программе экскурсии предусмотрено посещение Никитского ботанического сада - зеленой сокровищницы Крыма.
Со смотровой площадки сможете полюбоваться визитной карточкой Крыма — замком «Ласточкино гнездо», расположенным на 40-метровой Аврориной скале.
Краткая программа экскурсии
  • Ливадийский дворец и парк.
  • Никитский ботанический сад.
  • Замок «Ласточкино гнездо» (со смотровой).
  • Свободное время на набережной Ялты (1, 5 ч).

Цены на экскурсию

Для группы 1-50 человек
Взрослый
1 300 ₽
Детский
1 200 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсионное сопровождение.
Что не входит
  • Входной билет в Ливадийский дворец и парк (500 руб. /взрослый 150 руб. /детский)
  • Никитский сад (400 руб. /взрослый 200 руб. /детский).
Место начала и завершения
Евпатория, Интернациональная улица, 145
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 5:55
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По воскресеньям в 5:55

Скиф-Тур
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