Фотопрогулка
до 3 чел.
Индивидуальный фототур на озеро Сасык-Сиваш - закатная и ночная съёмка
Погрузитесь в мир фотографии на озере Сасык-Сиваш. Захватывающие закаты и звёздное небо станут идеальными кадрами для вашего портфолио
Начало: Уточните после бронирования
«Таково например солёное розовое озеро Сасык-Сиваш под Евпаторией»
Расписание: С середины августа по сентябрь, в зависимости от погодных условий
19 500 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Отдых на розовом озере Сасык-Сиваш
Начало: Ул. Интернациональная, д. 145
«Что вас ждет: Сасык-Сиваш — крупнейшее озеро на территории полуострова Крым, площадь которого составляет 75 км²»
Расписание: По понедельникам
1200 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фототур на розовое озеро Сасык-Сиваш
Начало: Евпатория
«По дороге расскажу, почему же озеро розовое, как добывают соль и заодно заедем на лебединое озеро покормим лебедей»
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья29 октября 2025Чудесно! Космические пейзажи! Прекрасный экскурсовод! Всем рекомендую!
- ООльга1 октября 2025Всё посмотрели, всё понравилось, экскурсовод умница, рассказывал очень интересно, экскурсией довольны!!!!!
- ЕЕвгений27 августа 2025Понравилась очень сама экскурсия. особенно хотелось бы отметить экскурсовода Викторию за ёмкие комментарии во время экскурсии.
- ААйгуль13 августа 2025Все понравилось и виды 3 озер и подробный рассказ гида. Довольны.
- ААнтон30 июля 2025Увидели все, что было заявлено в программе. Автобус, конечно, очень старенький, кондиционер плохо работает и много сломанных сидений, у которых
- ММарина11 июля 2025Экскурсовод супер,все понятно и интересно рассказывал! Очень внимателен к каждому туристу! Спасибо большое за экскурсию!
- ААнжелика2 июля 2025Всё хорошо озеро розовое,все заявленное - увидели)
- ААнастасия19 июня 2025Добрый день! Спасибо за возможность посетить такие красоты Крыма! Мы на след. день уезжали и такая поездка (всего 4 часа),
- ННаталья12 июня 2025Потрясающий экскурсавод, который рассказывал с интересом и вовлеченностью в процесс. Комфортабельный, чистый автобус. На экскурсии "три озера" я покормила лебедей, увидела,реально,розовый цвет озера, сделала необыкновенные фото))). Осталась довольна поездкой.)))
