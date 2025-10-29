Мои заказы

Экскурсии к озерам из Евпатории

Найдено 3 экскурсии в категории «Озера» в Евпатории, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.
Индивидуальный фототур на озеро Сасык-Сиваш - закатная и ночная съёмка
10 часов
2 отзыва
Фотопрогулка
до 3 чел.
Индивидуальный фототур на озеро Сасык-Сиваш - закатная и ночная съёмка
Погрузитесь в мир фотографии на озере Сасык-Сиваш. Захватывающие закаты и звёздное небо станут идеальными кадрами для вашего портфолио
Начало: Уточните после бронирования
«Таково например солёное розовое озеро Сасык-Сиваш под Евпаторией»
Расписание: С середины августа по сентябрь, в зависимости от погодных условий
19 500 ₽ за всё до 3 чел.
Отдых на розовом озере Сасык-Сиваш
На автобусе
4 часа
22 отзыва
Водная прогулка
Отдых на розовом озере Сасык-Сиваш
Начало: Ул. Интернациональная, д. 145
«Что вас ждет: Сасык-Сиваш — крупнейшее озеро на территории полуострова Крым, площадь которого составляет 75 км²»
Расписание: По понедельникам
1200 ₽ за человека
Фототур на розовое озеро Сасык-Сиваш
2 часа
60 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фототур на розовое озеро Сасык-Сиваш
Начало: Евпатория
«По дороге расскажу, почему же озеро розовое, как добывают соль и заодно заедем на лебединое озеро покормим лебедей»
7500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    29 октября 2025
    Отдых на розовом озере Сасык-Сиваш
    Чудесно! Космические пейзажи! Прекрасный экскурсовод! Всем рекомендую!
  • О
    Ольга
    1 октября 2025
    Отдых на розовом озере Сасык-Сиваш
    Всё посмотрели, всё понравилось, экскурсовод умница, рассказывал очень интересно, экскурсией довольны!!!!!
  • Е
    Евгений
    27 августа 2025
    Отдых на розовом озере Сасык-Сиваш
    Понравилась очень сама экскурсия. особенно хотелось бы отметить экскурсовода Викторию за ёмкие комментарии во время экскурсии.
  • А
    Айгуль
    13 августа 2025
    Отдых на розовом озере Сасык-Сиваш
    Все понравилось и виды 3 озер и подробный рассказ гида. Довольны.
  • А
    Антон
    30 июля 2025
    Отдых на розовом озере Сасык-Сиваш
    Увидели все, что было заявлено в программе. Автобус, конечно, очень старенький, кондиционер плохо работает и много сломанных сидений, у которых
    читать дальше

    спинка не держится и складывается назад. Но в целом терпимо, экскурсия не очень долгая, около 3-4 часов. Гид молодец, очень подробно все рассказывал и по несколько раз повторял для тех, кто мог отвлечься и не услышать. Узнали много интересной информации по озёрам. Спасибо!

  • М
    Марина
    11 июля 2025
    Отдых на розовом озере Сасык-Сиваш
    Экскурсовод супер,все понятно и интересно рассказывал! Очень внимателен к каждому туристу! Спасибо большое за экскурсию!
  • А
    Анжелика
    2 июля 2025
    Отдых на розовом озере Сасык-Сиваш
    Всё хорошо озеро розовое,все заявленное - увидели)
  • А
    Анастасия
    19 июня 2025
    Отдых на розовом озере Сасык-Сиваш
    Добрый день! Спасибо за возможность посетить такие красоты Крыма! Мы на след. день уезжали и такая поездка (всего 4 часа),
    читать дальше

    была в самый раз! Замечательный гид, рассказа много нового и интересного!
    Единственное, много остановок по пути, для сбора пассажиров, об этом мы не знали. У нас была назначена точка посадки, достаточно далеко от места проживания, хотя мы могли бы прийти позже и пешком в самую последнюю точку сбора.
    А в остальном всё супер! Ещё раз спасибо!

  • Н
    Наталья
    12 июня 2025
    Отдых на розовом озере Сасык-Сиваш
    Потрясающий экскурсавод, который рассказывал с интересом и вовлеченностью в процесс. Комфортабельный, чистый автобус. На экскурсии "три озера" я покормила лебедей, увидела,реально,розовый цвет озера, сделала необыкновенные фото))). Осталась довольна поездкой.)))

