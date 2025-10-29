читать дальше

была в самый раз! Замечательный гид, рассказа много нового и интересного!

Единственное, много остановок по пути, для сбора пассажиров, об этом мы не знали. У нас была назначена точка посадки, достаточно далеко от места проживания, хотя мы могли бы прийти позже и пешком в самую последнюю точку сбора.

А в остальном всё супер! Ещё раз спасибо!