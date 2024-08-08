Утро, коврик и вы… Практика йоги у моря с учётом ваших особенностей и уровня подготовки. Инструктор аккуратно поможет отстроить каждую асану для максимального эффекта. Вы сфокусируетесь на себе, отыщете точки
5 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Утро, коврик и вы… Я построю практику с учётом ваших особенностей и уровня подготовки. Аккуратно помогу отстроить каждую асану так, чтобы вы получили максимальный эффект для тела и сознания.
Вы сфокусируетесь на себе, отыщете точки опоры и уверенности и перезагрузитесь. И всё это — в окружении невероятно живописной природы.
Организационные детали
- Практика подойдёт взрослым и детям от 15 лет. Дети младше могут просто быть рядом (это бесплатно)
- Я предоставляю коврики, но вы можете прийти со своими
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Индивидуальное занятие, 1-2 человека
|2 500 ₽
|Ваша мини группа, 3-5 человек
|2 000 ₽
|Ваша группа, 5+ человек
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от пляжа «Метрополь»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Геленджике
Занимаюсь йогой с 18 лет, постоянно повышаю квалификацию. Я выпускница и партнёр Московской академии йоги. В Геленджике преподаю более 5 лет как на природе, так и в студии. Люблю йогу, море и свой город. Расскажу об интересных местах и локациях Геленджика.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Kristina
8 авг 2024
Уже второй раз посещаю занятия с Анной, осталась очень довольна!
Впервые йога для меня показалась доступной и по силам благодаря Анне. Буду в Геленджике до конца августа, планирую ходить 3 раза в неделю 👍
Впервые йога для меня показалась доступной и по силам благодаря Анне. Буду в Геленджике до конца августа, планирую ходить 3 раза в неделю 👍
Входит в следующие категории Геленджика
Похожие экскурсии из Геленджика
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Геленджик и «Голубая бездна»: история, набережная, винодельня
Геленджик во всем его великолепии: панорамы, история и уютные уголки. Персональный гид раскроет все тайны
Завтра в 08:00
5 сен в 08:00
8 500₽ за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборРусская Тоскана: экскурсия по винодельням Геленджика
Вас ждет незабываемое путешествие по лучшим винодельням Краснодарского края с дегустацией изысканных вин
Завтра в 09:30
5 сен в 09:30
11 900₽ за всё до 3 чел.
30 минут
Индивидуальная
Конная прогулка по живописным местам Геленджика - Отдых с пользой
Погрузитесь в мир природы с конной прогулкой в Геленджике: озера, леса и панорамы моря ждут вас
Начало: В поселке Светлый
Завтра в 17:00
5 сен в 17:00
2 500₽ за человека