🌊 Лёгкий бриз и дыхание моря 🌿 Шелест реликтовой рощи 🧘‍♂️ Индивидуальный подход 🌅 Магия утренней природы 👶 Подходит для детей от 15 лет

Утро, коврик и вы… Практика йоги у моря с учётом ваших особенностей и уровня подготовки. Инструктор аккуратно поможет отстроить каждую асану для максимального эффекта. Вы сфокусируетесь на себе, отыщете точки

опоры и уверенности и перезагрузитесь. Всё это - в окружении живописной природы. Практика подходит взрослым и детям от 15 лет, младшие дети могут присутствовать бесплатно. Коврики предоставляются, но можно принести свои

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Описание экскурсии

Утро, коврик и вы… Я построю практику с учётом ваших особенностей и уровня подготовки. Аккуратно помогу отстроить каждую асану так, чтобы вы получили максимальный эффект для тела и сознания.

Вы сфокусируетесь на себе, отыщете точки опоры и уверенности и перезагрузитесь. И всё это — в окружении невероятно живописной природы.

Организационные детали