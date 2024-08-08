Хатха-йога у моря

Лёгкий бриз, шелест реликтовой рощи и дыхание моря создадут идеальные условия для вашей практики хатха-йоги. Перезагрузитесь и найдите внутреннюю опору
Утро, коврик и вы… Практика йоги у моря с учётом ваших особенностей и уровня подготовки. Инструктор аккуратно поможет отстроить каждую асану для максимального эффекта. Вы сфокусируетесь на себе, отыщете точки
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опоры и уверенности и перезагрузитесь. Всё это - в окружении живописной природы. Практика подходит взрослым и детям от 15 лет, младшие дети могут присутствовать бесплатно. Коврики предоставляются, но можно принести свои

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Лёгкий бриз и дыхание моря
  • 🌿 Шелест реликтовой рощи
  • 🧘‍♂️ Индивидуальный подход
  • 🌅 Магия утренней природы
  • 👶 Подходит для детей от 15 лет
    • Хатха-йога у моря
    Хатха-йога у моря
    Хатха-йога у моря
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

    Что можно увидеть

  • Реликтовая роща
  • Живописная природа

    • Описание экскурсии

    Утро, коврик и вы… Я построю практику с учётом ваших особенностей и уровня подготовки. Аккуратно помогу отстроить каждую асану так, чтобы вы получили максимальный эффект для тела и сознания.

    Вы сфокусируетесь на себе, отыщете точки опоры и уверенности и перезагрузитесь. И всё это — в окружении невероятно живописной природы.

    Организационные детали

    • Практика подойдёт взрослым и детям от 15 лет. Дети младше могут просто быть рядом (это бесплатно)
    • Я предоставляю коврики, но вы можете прийти со своими

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    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Индивидуальное занятие, 1-2 человека2 500 ₽
    Ваша мини группа, 3-5 человек2 000 ₽
    Ваша группа, 5+ человек1 500 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    Недалеко от пляжа «Метрополь»
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 1.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    Kristina
    8 авг 2024
    Уже второй раз посещаю занятия с Анной, осталась очень довольна!
    Впервые йога для меня показалась доступной и по силам благодаря Анне. Буду в Геленджике до конца августа, планирую ходить 3 раза в неделю 👍
    Уже второй раз посещаю занятия с Анной, осталась очень довольна!

    Входит в следующие категории Геленджика

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