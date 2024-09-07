Индивидуальная
до 4 чел.
Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
Открыть историю игристого в России, полюбоваться шоу поющих фонтанов и побывать в Новороссийске
Начало: В удобном вам месте в Геленджике
Завтра в 10:00
7 мая в 16:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
Погрузитесь в атмосферу вечернего Абрау-Дюрсо: светомузыкальное шоу, прогулка по набережной и посещение завода шампанских вин. Незабываемые впечатления
Начало: Место проживания эказчика
Завтра в 09:00
7 мая в 09:00
13 000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие на родину российского шампанского Абрау-Дюрсо
Начало: Ваше место проживания в Геленджике
Расписание: 8.00,14.00
Завтра в 08:00
7 мая в 08:00
3500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена7 сентября 2024Нам очень понравилась экскурсия. Комфортно доехали. В непринуждённой обстановке прогулялись по парку. Покатались на катамаране. Сходили на интересную экскурсию с
- ЕЕлена14 июля 2024посетили вчера фонтаны, ездили с Николаем, все очень понравилось. Николай интересно все рассказывал. советую всем
- ЮЮлия11 марта 2024Замечательная экскурсия! Спасибо огромное Николаю! Все очень понравилось! Всем рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Развлечения»
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