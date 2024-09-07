Развлечения в Геленджике

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Геленджике, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
На машине
8 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
Открыть историю игристого в России, полюбоваться шоу поющих фонтанов и побывать в Новороссийске
Начало: В удобном вам месте в Геленджике
Завтра в 10:00
7 мая в 16:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
Пешая
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
Погрузитесь в атмосферу вечернего Абрау-Дюрсо: светомузыкальное шоу, прогулка по набережной и посещение завода шампанских вин. Незабываемые впечатления
Начало: Место проживания эказчика
Завтра в 09:00
7 мая в 09:00
13 000 ₽ за экскурсию
Путешествие на родину российского шампанского Абрау-Дюрсо
Пешая
7 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие на родину российского шампанского Абрау-Дюрсо
Начало: Ваше место проживания в Геленджике
Расписание: 8.00,14.00
Завтра в 08:00
7 мая в 08:00
3500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    7 сентября 2024
    Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
    Нам очень понравилась экскурсия. Комфортно доехали. В непринуждённой обстановке прогулялись по парку. Покатались на катамаране. Сходили на интересную экскурсию с
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    дегустацией. Посмотрели шоу фонтанов. Всё это время Николай сопровождал нас, рассказывал интересные факты об Абрау Дюрсо, Новороссийске и Геленджике. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо!

  • Е
    Елена
    14 июля 2024
    Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
    посетили вчера фонтаны, ездили с Николаем, все очень понравилось. Николай интересно все рассказывал. советую всем
  • Ю
    Юлия
    11 марта 2024
    Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
    Замечательная экскурсия! Спасибо огромное Николаю! Все очень понравилось! Всем рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Развлечения»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Путешествие на родину российского шампанского Абрау-Дюрсо
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  2. Шато де Талю
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  4. Створный маяк
  5. Грозовые ворота
  6. Дольмены Жане
  7. Пшадские водопады
  8. Район Толстого Мыса
  9. Скала Парус
  10. Можжевеловая роща
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в мае 2025
Сейчас в Геленджике в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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