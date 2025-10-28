Утреннее путешествие под алыми парусами в Геленджике - это уникальная возможность насладиться красотой природы и почувствовать свободу ветра. Капитан покажет, как ставить парус, и расскажет интересные истории о местных маяках
5 причин купить эту прогулку
- ⛵ Индивидуальная прогулка
- 🐬 Возможность увидеть дельфинов
- 🎣 Рыбалка с капитаном
- 🌅 Утреннее солнце и свежий воздух
- 🏞️ Величие белых скал
Что можно увидеть
- Маяки
- Набережная
Описание водной прогулки
Выход в море от Геленджикской бухты. Опытный капитан покажет, как ставить парус, и предоставит возможность попробовать сделать это самим.
Любование природой. Вы увидите голубую воду, белые отвесные скалы и, если повезёт, дельфинов. По желанию искупаетесь в море и насладитесь ранним солнышком.
Рыбалка (по желанию). Капитан предоставит снасти, поможет в ловле и расскажет, какая рыба водится в Чёрном море.
Организационные детали
- Возьмите с собой любимый завтрак — мы разрешаем любые блюда и напитки, кроме красных. Посуда есть на борту
- Спасательные жилеты предоставляем
- С вами будет капитан яхты
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — Организатор в Геленджике
Меня зовут Инна. Наше агентство — собственник новой и уютной яхты. У нас есть лицензия и квалифицированный капитан. Будем рады вам!
Отзывы и рейтинг
5
5

Основано на 1 отзыве
З
Зарина
28 окт 2025
Отличная выдалась поездка. Организатор заранее ответил в переписке на все интересующие вопросы. В конце октября нам очень повезло с погодой и даже застали дельфинов, капитан останавливался и специально держал курс в их сторону, чтобы мы полюбовались. Время пролетело быстро, мы остались довольны! Капитан супер! Будем рекомендовать. Взяли с собой на борт перекус, в общем, путешествие удалось.
