Утреннее путешествие под алыми парусами в Геленджике - это уникальная возможность насладиться красотой природы и почувствовать свободу ветра. Капитан покажет, как ставить парус, и расскажет интересные истории о местных маяках

и набережной. Участники смогут полюбоваться голубой водой и белыми скалами, а при удаче - увидеть дельфинов. Для желающих предусмотрена рыбалка с предоставлением снастей. Не забудьте взять с собой завтрак, чтобы насладиться им на борту

Описание водной прогулки

Выход в море от Геленджикской бухты. Опытный капитан покажет, как ставить парус, и предоставит возможность попробовать сделать это самим.

Любование природой. Вы увидите голубую воду, белые отвесные скалы и, если повезёт, дельфинов. По желанию искупаетесь в море и насладитесь ранним солнышком.

Рыбалка (по желанию). Капитан предоставит снасти, поможет в ловле и расскажет, какая рыба водится в Чёрном море.

Организационные детали