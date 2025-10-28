Мои заказы

Утро под алыми парусами в Геленджике

Вас ждёт утреннее путешествие под алыми парусами, где можно насладиться морем, солнцем и свежим ветром. Капитан расскажет о маяках и предложит порыбачить
Утреннее путешествие под алыми парусами в Геленджике - это уникальная возможность насладиться красотой природы и почувствовать свободу ветра. Капитан покажет, как ставить парус, и расскажет интересные истории о местных маяках
читать дальше

и набережной. Участники смогут полюбоваться голубой водой и белыми скалами, а при удаче - увидеть дельфинов. Для желающих предусмотрена рыбалка с предоставлением снастей. Не забудьте взять с собой завтрак, чтобы насладиться им на борту

5
1 отзыв

5 причин купить эту прогулку

  • ⛵ Индивидуальная прогулка
  • 🐬 Возможность увидеть дельфинов
  • 🎣 Рыбалка с капитаном
  • 🌅 Утреннее солнце и свежий воздух
  • 🏞️ Величие белых скал
Утро под алыми парусами в Геленджике© Инна
Утро под алыми парусами в Геленджике© Инна
Утро под алыми парусами в Геленджике© Инна

Что можно увидеть

  • Маяки
  • Набережная

Описание водной прогулки

Выход в море от Геленджикской бухты. Опытный капитан покажет, как ставить парус, и предоставит возможность попробовать сделать это самим.

Любование природой. Вы увидите голубую воду, белые отвесные скалы и, если повезёт, дельфинов. По желанию искупаетесь в море и насладитесь ранним солнышком.

Рыбалка (по желанию). Капитан предоставит снасти, поможет в ловле и расскажет, какая рыба водится в Чёрном море.

Организационные детали

  • Возьмите с собой любимый завтрак — мы разрешаем любые блюда и напитки, кроме красных. Посуда есть на борту
  • Спасательные жилеты предоставляем
  • С вами будет капитан яхты

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У причала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна
Инна — Организатор в Геленджике
Меня зовут Инна. Наше агентство — собственник новой и уютной яхты. У нас есть лицензия и квалифицированный капитан. Будем рады вам!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
З
Зарина
28 окт 2025
Отличная выдалась поездка. Организатор заранее ответил в переписке на все интересующие вопросы. В конце октября нам очень повезло с погодой и даже застали дельфинов, капитан останавливался и специально держал курс в их сторону, чтобы мы полюбовались. Время пролетело быстро, мы остались довольны! Капитан супер! Будем рекомендовать. Взяли с собой на борт перекус, в общем, путешествие удалось.
Отличная выдалась поездка. Организатор заранее ответил в переписке на все интересующие вопросы. В конце октября намОтличная выдалась поездка. Организатор заранее ответил в переписке на все интересующие вопросы. В конце октября намОтличная выдалась поездка. Организатор заранее ответил в переписке на все интересующие вопросы. В конце октября нам

Входит в следующие категории Геленджика

Похожие экскурсии из Геленджика

Конная прогулка в горах Геленджика
Конные прогулки
1 час
16 отзывов
Индивидуальная
Конная прогулка в горах Геленджика
Заняться верховой ездой и полюбоваться природными видами
Начало: В поселке Светлый
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
2500 ₽ за человека
К дикому пляжу под парусами
На яхте
3 часа
4 отзыва
Водная прогулка
К дикому пляжу под парусами
Насладитесь красотой природы Геленджика на индивидуальной водной прогулке. Путешествие на парусной яхте к удалённому пляжу подарит вам незабываемые впечатления
Начало: У центрального причала города
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
30 000 ₽ за всё до 10 чел.
Активный хайкинг по лучшим местам Большого Геленджика
Пешая
5.5 часов
10 отзывов
Водная прогулка
Активный хайкинг по Геленджику
Ищете новые впечатления? Этот тур покажет вам лучшие места Геленджика за один день. Узнайте больше о местных легендах и насладитесь видами
Начало: У вашего дома
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
Завтра в 10:00
15 ноя в 10:00
3500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Геленджике. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Геленджике